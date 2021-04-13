ГлавнаяНовости

Бабаев: «Мы довольны тремя победами при Оличе, но делать выводы ещё рано»

13 апреля 2021, 03:22
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)РоторМатч завершен

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал победу над «Ротором» (2:0) в матче 25-го тура РПЛ. С приходом нового главного тренера Ивицы Олича московский клуб одержал три победы в трёх матчах.

Рано делать выводы по итогу одного матча. Сейчас простых соперников не бывает, «Ротор» сегодня очень организованно оборонялся, долгое время нам не удавалось забить. Результатом довольны, сейчас это самое главное — после нашей не самой удачной серии матчей. Но далеко идущие выводы делать рано.

Удивлены ли тремя победами из трёх при Оличе? Конечно, мы довольны. Правда, прошёл слишком маленький срок. Сейчас для нас начнётся серьёзное испытание — впереди очень непростые матчи: выезд в Сочи, потом полуфинал с «Локомотивом», поэтому только после этих игр можно будет говорить о каких-то перспективах и турнирных раскладах.

Все новости
Федотов: «Карасёв должен был пропускать тур, а ему отдали главный матч»
Вчера, 17:06 Комментарии13
Уилкшир: «В Черчесове были опредёленные вещи, которые мне не нравились»
Вчера, 16:39 Комментарии10
Кузнецов: «Отмена красной карточки Ахметова — абсолютно правильное решение»
Вчера, 15:45 Комментарии22
Семак — о победах «Локомотива»: «Любая серия рано или поздно заканчивается»
Вчера, 15:04 Комментарии44
Аршавин: «„Зенит“ связан с „Сочи“? Посмотрите на „Спартак“ и „Арсенал“»
Вчера, 11:09 Комментарии40
Фомин: «После слов Шварца возникает улыбка на лице»
Вчера, 10:23 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
oFANATo
oFANATo
13 апреля в 11:27
Главное сейчас набирать очки, а выводы будут делать по окончании сезона
CSKA2012
CSKA2012
13 апреля в 07:48
Ну то что падение вниз притормозил Олич уже хорошо. При Гончаренко не факт что арсенал бы прошли в кубке
ОПС
ОПС
13 апреля в 03:57
Все верно. Выводы пока делать рано. Посмотрим как пройдут следующие матчи.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100