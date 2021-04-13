Бабаев: «Мы довольны тремя победами при Оличе, но делать выводы ещё рано»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал победу над «Ротором» (2:0) в матче 25-го тура РПЛ . С приходом нового главного тренера московский клуб одержал три победы в трёх матчах.

Рано делать выводы по итогу одного матча. Сейчас простых соперников не бывает, «Ротор» сегодня очень организованно оборонялся, долгое время нам не удавалось забить. Результатом довольны, сейчас это самое главное — после нашей не самой удачной серии матчей. Но далеко идущие выводы делать рано.

Удивлены ли тремя победами из трёх при Оличе? Конечно, мы довольны. Правда, прошёл слишком маленький срок. Сейчас для нас начнётся серьёзное испытание — впереди очень непростые матчи: выезд в Сочи, потом полуфинал с «Локомотивом», поэтому только после этих игр можно будет говорить о каких-то перспективах и турнирных раскладах.