Колосков: «Вопрос очередного чемпионства „Зенита“ — это дело времени»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков подвёл итоги нескольких матчей 25-го тура РПЛ .

Результат дерби меня удивил. Я считаю, что «Спартак» всегда в состоянии забивать как минимум по одному мячу в каждой встрече. Команда хорошо укомплектована, тактически грамотно выучена, имеет хорошо подготовленных игроков. Но в этот раз их притормозил Гильерме. Бразилец провёл отличный матч, доказал, что по-прежнему приносит «Локо» много пользы. Ну и Смолов стал оправдывать ожидания болельщиков. Всё-таки его покупали как дважды лучшего бомбардира РПЛ .

«Сочи» — «Зенит» (1:2)

Вряд ли «Зенит» уже кто-то догонит. Вопрос очередного чемпионства — дело времени. Команда Семака уже третий год подряд демонстрирует самую качественную игру, обладает лучшим подбором игроков.

«Динамо» — «Урал» (2:2)

В матче «Динамо» – «Урал» я оценил подготовленность команды из Екатеринбурга. Гости порадовали своей тактикой, настроем. У «бело-голубых» не было буквально ни одного свободного метра, соперник очень жёстко прессинговал. Динамовцы вначале даже немного растерялись. Отсюда появилось огромное количество жёлтых карточек. Я не видел такой грубой игры с начала этого сезона. Молодцы и те и другие. Команда «Урала» — за характер и тактику, а «Динамо» — за проявление упорства и два гола.