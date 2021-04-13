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Колосков: «Вопрос очередного чемпионства „Зенита“ — это дело времени»

13 апреля 2021, 02:57

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков подвёл итоги нескольких матчей 25-го тура РПЛ.

«Локомотив» — «Спартак» (2:0)

Результат дерби меня удивил. Я считаю, что «Спартак» всегда в состоянии забивать как минимум по одному мячу в каждой встрече. Команда хорошо укомплектована, тактически грамотно выучена, имеет хорошо подготовленных игроков. Но в этот раз их притормозил Гильерме. Бразилец провёл отличный матч, доказал, что по-прежнему приносит «Локо» много пользы. Ну и Смолов стал оправдывать ожидания болельщиков. Всё-таки его покупали как дважды лучшего бомбардира РПЛ.

«Сочи» — «Зенит» (1:2)

Вряд ли «Зенит» уже кто-то догонит. Вопрос очередного чемпионства — дело времени. Команда Семака уже третий год подряд демонстрирует самую качественную игру, обладает лучшим подбором игроков.

«Динамо» — «Урал» (2:2)

В матче «Динамо» – «Урал» я оценил подготовленность команды из Екатеринбурга. Гости порадовали своей тактикой, настроем. У «бело-голубых» не было буквально ни одного свободного метра, соперник очень жёстко прессинговал. Динамовцы вначале даже немного растерялись. Отсюда появилось огромное количество жёлтых карточек. Я не видел такой грубой игры с начала этого сезона. Молодцы и те и другие. Команда «Урала» — за характер и тактику, а «Динамо» — за проявление упорства и два гола.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
13 апреля в 07:34
Зенит уже чемпион.
mat73
mat73
13 апреля в 07:32
....Вряд ли «Зенит» уже кто-то догонит. Вопрос очередного чемпионства — дело времени. Команда Семака уже третий год подряд демонстрирует самую качественную игру, обладает лучшим подбором игроков.....................
-Ага и потом осенью будем наслаждаться их качественной игрой и победами на Евроарене. Проходили, в курсе, знаем!
1bear
1bear
13 апреля в 04:44
порадовал Локо,после этой победы стало понятно,что Зенит - чемпион !!!
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