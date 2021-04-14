Магнуссон уверен, что продлит контракт с ЦСКА, несмотря на травму

Защитник ЦСКА уверен, что продлит контракт с московским клубом, несмотря на серьезную травму, которую он недавно получил.

Не думаю, что травма повлияет на переговорный процесс. Я сыграл почти в 100 процентах матчей за три последних сезона, и в этом плане я считаюсь ключевым игроком. Не беспокоюсь по этому поводу.

Да, мне 28 лет, и по контракту остается еще один год, но в команде мной все довольны. Руководство клуба было готово обсудить со мной новый контракт, но потом случилась травма. Я не думаю, что травма на что-то повлияет.