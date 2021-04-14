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Магнуссон уверен, что продлит контракт с ЦСКА, несмотря на травму

14 апреля 2021, 11:01

Защитник ЦСКА Хордур Магнуссон уверен, что продлит контракт с московским клубом, несмотря на серьезную травму, которую он недавно получил.

Не думаю, что травма повлияет на переговорный процесс. Я сыграл почти в 100 процентах матчей за три последних сезона, и в этом плане я считаюсь ключевым игроком. Не беспокоюсь по этому поводу.

Да, мне 28 лет, и по контракту остается еще один год, но в команде мной все довольны. Руководство клуба было готово обсудить со мной новый контракт, но потом случилась травма. Я не думаю, что травма на что-то повлияет.
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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
14 апреля в 13:22
Несколько самоуверенно, но ему виднее. Хордур хороший защитник , но не более. Огрехов в его игре достаточно. несмотря на свой рост , головой почти не играет, прыгучести нет совсем. Все мячи верховые выносит Дивеев. Еще один большой минус - это дриблинг, которого практически нет, а поводится очень хочется. А в итоге частые потери мяча при обводках, что приводит к обрезам и опасным моментам. Но за неимением других кадров и Хордур сгодится. Будем надеяться , что Олич укажет парню на недостатки и Хордур прибавит в игре.
Всем здоровья.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
14 апреля в 13:15
С Хордуром договорятся только выздоравливать надо скорее.
Странникъ
Странникъ
14 апреля в 12:37
28 лет для футболиста, тем более центрдефа - возраст зрелости. И, как правило, последняя возможность заключить долгосрочный контракт на взаимовыгодных условиях.
Надеюсь, что у Магнуссона получится договориться с клубом.
СSКА
СSКА
14 апреля в 12:26
Молодец, на позитиве, выздоравливай )
sv_1969
sv_1969
14 апреля в 11:12
Здоровья парню
Ironigor
Ironigor
14 апреля в 11:04
Магнуссон боец , он нужен для ЦСКА. Здоровья тебе !!!
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