Стукалов: «Газизову важно, чтобы мы взяли очки, а не насолили „Спартаку“»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов поделился мыслями о предстоящем матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком».
Понимание игры «Спартака» у меня есть. Я и раньше, понятное дело, смотрел матчи красно-белых. Сейчас углубился в эту тему. Ещё посмотрю, изучу. Дома команда Тедеско играет очень агрессивно, ударно начинает встречи. В первые 20 минут москвичи выглядят действительно мощно.
Мы ничего не боимся. Нам надо играть и набирать очки. Какая разница, «Спартак» или «Ахмат»? У нас есть своя задача. Я на вывески внимания не обращаю. Если кого-то опасаться, то можно вообще никуда не ехать.
Мы это даже с Шамилем Камиловичем не обсуждали. Он человек дипломатичный. Для него важно, чтобы «Уфа» набрала очки, а не насолила «Спартаку». Мне никто про эту подоплеку не говорил. Для нас самое главное — решить задачу, сохранить прописку в РПЛ.
Напомним, что Стукалов возглавил «Уфу» 9 апреля.
«Спартак» и «Уфа» встретятся 18 апреля.
Уфа - аутсайдер, с новым тренером и желанием сохранить прописку в РПЛ.
Если наши выйдут на матч на расслабоне, есть шанс потерять очки. Надеюсь, этого не будет.
Уфа - аутсайдер, с новым тренером и желанием сохранить прописку в РПЛ.
Если наши выйдут на матч на расслабоне, есть шанс потерять очки. Надеюсь, этого не будет.