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Стукалов: «Газизову важно, чтобы мы взяли очки, а не насолили „Спартаку“»

14 апреля 2021, 10:08
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 3Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов поделился мыслями о предстоящем матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком».

Понимание игры «Спартака» у меня есть. Я и раньше, понятное дело, смотрел матчи красно-белых. Сейчас углубился в эту тему. Ещё посмотрю, изучу. Дома команда Тедеско играет очень агрессивно, ударно начинает встречи. В первые 20 минут москвичи выглядят действительно мощно.

Мы ничего не боимся. Нам надо играть и набирать очки. Какая разница, «Спартак» или «Ахмат»? У нас есть своя задача. Я на вывески внимания не обращаю. Если кого-то опасаться, то можно вообще никуда не ехать.

Мы это даже с Шамилем Камиловичем не обсуждали. Он человек дипломатичный. Для него важно, чтобы «Уфа» набрала очки, а не насолила «Спартаку». Мне никто про эту подоплеку не говорил. Для нас самое главное — решить задачу, сохранить прописку в РПЛ.

Напомним, что Стукалов возглавил «Уфу» 9 апреля.

«Спартак» и «Уфа» встретятся 18 апреля.

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Все комментарии
mortid
mortid
14 апреля в 18:07
andromend, какой стране? Желаемое ненужно выдавать за действительное. Cпартак всегда был, есть и будет самым популярным клубом в стране, сколько бы Газпром не вливал бабла в Зенит и его сателлитов.
stanichnik
stanichnik
14 апреля в 13:35
В своих высказываниях по предстоящему в воскресенье матчу Уфы со Спартаком Стукалов делает акцент на свои турнирные задачи, а значит не получится и овец сохранить и волков накормить. Потеря очков для москвичей может осложнить положение в борьбе за вторую путёвку в ЛЧ, следовательно не насолить красно-белым не получится.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
14 апреля в 13:19
Газизов теперь один из многочисленных врагов спартака поэтому подготовятся к этому матчу достойно и думаю дадут настоящий бой, скольким людям насолил федун один бог знает.
andromend
andromend ответ mortid (раскрыть)
14 апреля в 12:31
    makkie
    makkie
    14 апреля в 11:59
    Очень важно, чтобы Спартак психологически не сломался после поражения от Локо.
    Уфа - аутсайдер, с новым тренером и желанием сохранить прописку в РПЛ.
    Если наши выйдут на матч на расслабоне, есть шанс потерять очки. Надеюсь, этого не будет.
    Futurista
    Futurista
    14 апреля в 11:54
    Главное не пересолить...
    Ironigor
    Ironigor
    14 апреля в 11:21
    Воо надо же , это как понимать, - Для него важно, чтобы «Уфа» набрала очки, а не насолила «Спартаку».
    Так что в словах Газизова важнее ,чтобы УФА выиграла и набрала очки или .... ??? Хочется и рыбку съесть, и в доле остаться !?! Газизов в своём репертуаре !!!
    mortid
    mortid
    14 апреля в 11:19
    Так вот все и поверили. Спартак самый мощный раздражитель для всех и всегда. А почему раздражаются? потому что в сравнении со Спартаком понимают свою никчёмность в истории советско-российского футбола. Только вслух не признается в этом никто :D вурдалаки.
    ОПС
    ОПС
    14 апреля в 11:01
    Надо играть и выигрывать и не говорить про насолить.
    berda2003
    berda2003
    14 апреля в 10:45
    если выиграете у спартака, вы ему не солите, а поможете?
    ДСА
    ДСА
    14 апреля в 10:38
    Спартак легко победит.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    14 апреля в 10:16
    И очки надо взять и насолить тоже важно!
    112910415
    112910415
    14 апреля в 10:13
    у всех свои задачи, дело ясное
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