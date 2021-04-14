Стукалов: «Газизову важно, чтобы мы взяли очки, а не насолили „Спартаку“»

Главный тренер «Уфы» поделился мыслями о предстоящем матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком».

Понимание игры «Спартака» у меня есть. Я и раньше, понятное дело, смотрел матчи красно-белых. Сейчас углубился в эту тему. Ещё посмотрю, изучу. Дома команда Тедеско играет очень агрессивно, ударно начинает встречи. В первые 20 минут москвичи выглядят действительно мощно.

Мы ничего не боимся. Нам надо играть и набирать очки. Какая разница, «Спартак» или «Ахмат»? У нас есть своя задача. Я на вывески внимания не обращаю. Если кого-то опасаться, то можно вообще никуда не ехать.