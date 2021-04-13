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«Мы не дебилы и не мазохисты — договариваться на 0:3». Талалаев — о слухах

13 апреля 2021, 14:16
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа3 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился мнением о поражении команды от «Уфы» (3:0) в матче 25-го тура РПЛ.

Конечно, счет неприличный. Это худшая игра в сезоне. Будем стараться, чтоб такого больше не случалось.

Разговоры о договорном характере матча? «Договорняки» не играются со счетом — 0:3. Обычно они заканчиваются — 1:0 или 2:1. Мне просто смешно. Мы же не дебилы и не мазохисты — договариваться на 0:3. Когда мне этот вопрос задает журналист — ладно. Но если бы это у меня спросил кто-то из мира футбола, он бы ушел без зубов.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
13 апреля в 18:32
Счёт может быть и случайным,а размен интересами вполне допустим:Кому продолжение участия в Кубке,а кому шанс на спасение от вылета в ФНЛ.Но всё недоказуемо,конечно,разве что лет через 20 из мемуаров кого-либо что-то узнаем.
112910415
112910415
13 апреля в 17:06
придётся верить
Leha-ha50
Leha-ha50
13 апреля в 14:37
Все когда нибудь по крупному влетают. Это футбол , а не шахматы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 апреля в 14:33
Это смотря на кого нарваться...
beefs
beefs
13 апреля в 14:17
резкий парень, молодец...
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