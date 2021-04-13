«Мы не дебилы и не мазохисты — договариваться на 0:3». Талалаев — о слухах

Главный тренер «Ахмата» поделился мнением о поражении команды от «Уфы» (3:0) в матче 25-го тура РПЛ .

Конечно, счет неприличный. Это худшая игра в сезоне. Будем стараться, чтоб такого больше не случалось.

Разговоры о договорном характере матча? «Договорняки» не играются со счетом — 0:3. Обычно они заканчиваются — 1:0 или 2:1. Мне просто смешно. Мы же не дебилы и не мазохисты — договариваться на 0:3. Когда мне этот вопрос задает журналист — ладно. Но если бы это у меня спросил кто-то из мира футбола, он бы ушел без зубов.