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Иванов: «„Урал“ заинтересован в аренде Помазуна»

13 апреля 2021, 14:08

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал слухи, что клуб заинтересован в очередной аренде голкипера ЦСКА Ильи Помазуна.

Конечно, мы заинтересованы в аренде Ильи Помазуна в следующем сезоне, с удовольствием его бы к нам взяли. Но пока мы никаких переговоров не вели, он игрок ЦСКА, у него там долгосрочный контракт. Закончится сезон — будем разговаривать.

Что касается опции досрочного возвращения из аренды, то я разговаривал с Романом Юрьевичем Бабаевым и говорил, что больше мы никогда эту опцию не будем включать в контракт, если будем кого-то арендовать. Потому что так получилось, что парня у нас забрали за сутки до закрытия трансферного окна и за несколько дней до матча. Мы были в такой ситуации, что теперь ни с одним клубом не будем подписывать контракт с этим пунктом.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
13 апреля в 14:47
Тогда надо не об аренде разговаривать, а о покупке. Но поскольку у Ильи долгосрочный контракт, цена на него будет немаленькая . Видно не по карману Уралу. Тогда надо искать другого вратаря. Да и переговоры еще не велись, так что особо и рассуждать пока не о чем.
Илья хороший вратарь - факт. А вот отпустят ли его в аренду - это вопрос. Если армейцы в ЕК попадут , то могут и не отпустить парня в аренду.
Всем здоровья.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 апреля в 14:32
Тот самый случай когда говорят, что на ошибках учатся!
swed27
swed27
13 апреля в 14:24
Лучше купить если Гинер продаст
STVA 1
STVA 1
13 апреля в 14:13
Тогда надо купить чтобы не подставиться!
drug01
drug01
13 апреля в 14:13
Надо будет смотреть
КЭТиК
КЭТиК
13 апреля в 14:11
От ЦСКА можно любых подвохов ожидать.
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