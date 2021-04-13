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Черчесов: «Ярдошвили был мэтром среди спортивных врачей»

13 апреля 2021, 16:47

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что врач московского «Динамо» Александр Ярдошвили был уважаемым, жизнерадостным и одним из лучших спортивных врачей России.

Ярдошвили умер во вторник на 67-м году жизни.

Уход из жизни Александра Ярдошвили — огромная потеря для всего российского футбола. Уважаемый, жизнерадостный, порядочный человек и мэтр в своей профессии! Мы пересекались в национальной команде, когда я был действующим футболистом, нередко встречались на различных матчах и мероприятиях, а общаться с ним было одно удовольствие, из наших разговоров всегда выносил для себя что-то полезное. От лица сборной России по футболу выражаю глубокие соболезнования родным и близким Александра Эдуардовича.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
13 апреля в 21:08
Хорошим был специалистом
ДАША Д
ДАША Д
13 апреля в 16:58
О своем здоровье врачи обычно не сильно заботятся, только о здоровье других.
beefs
beefs
13 апреля в 16:57
соболезнования, грустно всегда когда уходит хороший человек...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 апреля в 16:56
Светлая память врачу...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
13 апреля в 16:54
Дежурную речуху толкнул усач-спартач.
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