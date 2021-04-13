Черчесов: «Ярдошвили был мэтром среди спортивных врачей»

Главный тренер сборной России заявил, что врач московского «Динамо» Александр Ярдошвили был уважаемым, жизнерадостным и одним из лучших спортивных врачей России.

Ярдошвили умер во вторник на 67-м году жизни.

Уход из жизни Александра Ярдошвили — огромная потеря для всего российского футбола. Уважаемый, жизнерадостный, порядочный человек и мэтр в своей профессии! Мы пересекались в национальной команде, когда я был действующим футболистом, нередко встречались на различных матчах и мероприятиях, а общаться с ним было одно удовольствие, из наших разговоров всегда выносил для себя что-то полезное. От лица сборной России по футболу выражаю глубокие соболезнования родным и близким Александра Эдуардовича.