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Павлюченко рассказал, что больше всего удивило Хиддинка в сборной России

14 апреля 2021, 10:17

Бывший российский футболист Роман Павлюченко рассказал о первых днях Гуса Хиддинка у руля сборной России.

В первые дни Гус запомнился тем, что не понимал, как мы живём, на чём летаем, что едим. На сбор в Сочи мы летели на старом Як-42, в который надо было заходить по лестнице через задний отсек – я сидел в самом конце и слышал, как испуганный Гус ругался на английском: «Что это за самолёт, мы вообще долетим?»

Долетели. Приехали в горы – но не в один из дорогих отелей, к которым привык Гус, а в классический пансионат, где номер – это кровать, две тумбочки и телевизор. Утром мы узнали, что Гус не справился со светильником: до середины ночи разбирался, как он включается; в итоге накрыл его одеялом и только тогда заснул.

На завтраке команде сообщили, что мы собираем вещи и переезжаем. «Как? Только же приехали». На собрании с Мутко тренер попросил, чтобы команда больше на таких самолётах не летала и в таких отелях не жила, иначе сборная потеряет свой уровень. В итоге переехали в хороший пятизвёздочный отельчик и пересели на боинги и айрбасы.

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Все комментарии
Твой Арсен
Твой Арсен
14 апреля в 14:11
Сейчас в 2021 вспоминать то, что было 15 лет назад.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
14 апреля в 11:24
Таким образом мы медленно превращаемся в европейцев....тупо не способных справиться с обычным светильником....)))
Александр Рябов
Александр Рябов
14 апреля в 10:52
Про этот отель уже в который раз слышу. Ну и что с того та? В советское время это не мешало показывать классный футбол. Тогда правда и время другое было, то что нормально в 70-80-е не нормально в нулевые.
Ironigor
Ironigor
14 апреля в 10:50
Воо , с тех то пор наша сборная и перестала играть в футбол, а стала более требовательна к своим благам !!!
В развале Российского футбола , считать Гуса !!! ☝😜✊
Caniggia
Caniggia
14 апреля в 10:37
Хиддинк, хоть на старости лет, успел насладиться этой романтикой под названием российский колхоз!
mihaluch
mihaluch
14 апреля в 10:35
Что поделаешь так жила сборная.
David Young
David Young
14 апреля в 10:18, ред.
Неудивительно что Гуса это всё удивило.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 апреля в 10:18
Удивили переезды,а нам не впервой!
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