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Павлюченко сравнил Черчесова и Хиддинка

14 апреля 2021, 11:12

Бывший российский футболист Роман Павлюченко сравнил своих наставников Станислава Черчесова и Гуса Хиддинка.

Примет у Хиддинка не было: в автобусе мы слушали музыку и разговаривали, во время занятий — шутили и улыбались. На тренировочный процесс я смотрел на контрасте с тем, что было у Черчесова в «Спартаке», где за «хи-хи, ха-ха» могли остановить тренировку и напихать. А Гус мог прервать тренировку и рассказать смешную историю или анекдот, вызывая к себе уважение и доверие.

Ранее Павлюченко рассказал, что больше всего удивило Хиддинка в сборной России.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
14 апреля в 13:12
Спартач взял и оскорбил Хиддинка.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
14 апреля в 12:05
Возможно, как считают многие специалисты, величие Гуса Хиддинка сильно переоценено. Но вызвать такую иррациональную любовь, которую к нему испытывали большинство россиян, дорогого стоит. В качестве отношения к себе Гус является неким антиподом Стаса, который кроме всплеска в 2018 года, особой популярностью у болельщиков не пользуется. К сожалению, такую играющую сборную России, как в 2008 году мы в ближайшем будущем вряд ли увидим, поэтому самые светлые воспоминания о нашей сборной пока остаются с того самого чемпионата Европы.
Caniggia
Caniggia
14 апреля в 12:04
Поэтому и атмосфера в сборной сейчас скованная и напряжённая, все очкуют усатого остолопа, что за любую шутку или улыбку, он может вылить потом на тебя ведро своей свирепой дури!
Ironigor
Ironigor
14 апреля в 11:36, ред.
У каждого тренера, свои требования к тренировочному процессу . И ничего здесь удивительного.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 апреля в 11:19
Ему до Хидинга как пешком до Китая
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