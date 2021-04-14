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Промес — лучший игрок в матче с «Локомотивом» по версии болельщиков

14 апреля 2021, 18:53
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Нападающий «Спартака» Квинси Промес признан лучшим игроком матча 25-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:2) по версии болельщиков «красно-белых». Голосование проходило на официальном сайте «Спартака».

Первое место занял полузащитник Квинси Промес: за голландца проголосовали 23% болельщиков. Вторым стал вице-капитан Роман Зобнин, набравший 14% голосов. С отставанием в один процент тройку замкнул защитник Виктор Мозес.

Промес — лучший игрок в матче с «Локомотивом» по версии болельщиков

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амурец
амурец ответ dеigandre (раскрыть)
15 апреля в 02:28
вот потому Гиля для них и обезьяна, что не дал забить ни одного гола
makkie
makkie ответ Байкал-38. (раскрыть)
14 апреля в 19:46
Чудачество от учёных мужей из ЭСК.
То фотошопы рисуют, то в упор руки не замечают, то правила подстраивают под свою выгоду.
Лично мне их разъяснения до фени. Да и не только мне, судя по всему.
dеigandre
dеigandre ответ Байкал-38. (раскрыть)
14 апреля в 19:27
При чем, это решение Де Блеккере, Штарка...
Хотя Спартачи сейчас будут дальше ныть про отца Левникова
Байкал-38.
Байкал-38. ответ makkie (раскрыть)
14 апреля в 19:25
ЭСК дала разъяснения по решениям Левникова в матче «Локомотив» — «Спартак»

Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Локомотива» на 44-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что первым в мяч сыграл защитник «Локомотива» Александр Сильянов.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1251493/levnikov-kirill

Официальное заявление!!! Вопрос закрыт!!!
dеigandre
dеigandre
14 апреля в 19:23
Забавно, что для спартачей Гилерме, совершивший крутые сейвы и отыгравший на ноль-обезьяна, а симулянт Промес, не сделавший ничего на поле за 90 минут-лучший.
makkie
makkie ответ Байкал-38 (раскрыть)
14 апреля в 19:22
Где там симуляция у Промеса была, если Сильянов ему по ноге заехал?
Байкал-38.
Байкал-38.
14 апреля в 19:21
По любому даже Айртон сыграл лучше всех игроков Локо вместе взятых по версии болельщиков Спартака. Аплодируем стоя беспристрастным болельщикам Спартака!
Байкал-38
Байкал-38
14 апреля в 19:14
А как красиво он симулировал пенальти!
Позабавил момент когда к нему подошёл Чарли с претензией, он не мог определится то ли ему дальше боль изображать то ли отвечать игроку Локо.
dеigandre
dеigandre ответ d_fincher (раскрыть)
14 апреля в 19:14
А ещё, Локо голы забивал, а Спартак только жаловался
Jeck Denielse
Jeck Denielse
14 апреля в 19:00
Промес — лучший игрок в матче с «Локомотивом» по версии болельщиков "Спартака"
Смолов — лучший игрок в матче со «Спартаком» по версии болельщиков "Локомотива"
Сухина — лучший заходящий в судейскую по версии судей.
d_fincher
d_fincher
14 апреля в 18:57
Локо фолил всю игру, играл руками - но ничего, всё нормально. Так что какая разница, кто там лучший игрок.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 апреля в 18:56
Нырял то он знатно...
drug01
drug01
14 апреля в 18:56
Это очень важно
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