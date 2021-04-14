Промес — лучший игрок в матче с «Локомотивом» по версии болельщиков

Нападающий «Спартака» Квинси Промес признан лучшим игроком матча 25-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:2) по версии болельщиков «красно-белых». Голосование проходило на официальном сайте «Спартака».
Первое место занял полузащитник Квинси Промес: за голландца проголосовали 23% болельщиков. Вторым стал вице-капитан Роман Зобнин, набравший 14% голосов. С отставанием в один процент тройку замкнул защитник Виктор Мозес.
То фотошопы рисуют, то в упор руки не замечают, то правила подстраивают под свою выгоду.
Лично мне их разъяснения до фени. Да и не только мне, судя по всему.
То фотошопы рисуют, то в упор руки не замечают, то правила подстраивают под свою выгоду.
Лично мне их разъяснения до фени. Да и не только мне, судя по всему.
Хотя Спартачи сейчас будут дальше ныть про отца Левникова
Хотя Спартачи сейчас будут дальше ныть про отца Левникова
Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Локомотива» на 44-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что первым в мяч сыграл защитник «Локомотива» Александр Сильянов.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1251493/levnikov-kirill
Официальное заявление!!! Вопрос закрыт!!!
Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Локомотива» на 44-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что первым в мяч сыграл защитник «Локомотива» Александр Сильянов.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1251493/levnikov-kirill
Официальное заявление!!! Вопрос закрыт!!!
Позабавил момент когда к нему подошёл Чарли с претензией, он не мог определится то ли ему дальше боль изображать то ли отвечать игроку Локо.
Позабавил момент когда к нему подошёл Чарли с претензией, он не мог определится то ли ему дальше боль изображать то ли отвечать игроку Локо.
Смолов — лучший игрок в матче со «Спартаком» по версии болельщиков "Локомотива"
Сухина — лучший заходящий в судейскую по версии судей.
Смолов — лучший игрок в матче со «Спартаком» по версии болельщиков "Локомотива"
Сухина — лучший заходящий в судейскую по версии судей.