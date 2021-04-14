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ЭСК дала разъяснения по решениям Левникова в матче «Локомотив» — «Спартак»

14 апреля 2021, 16:51
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Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза объяснила свои решения по матчу 25-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак», который обслуживал арбитр Кирилл Левников. Ранее в ЭСК одобрили решения судьи, признав их верными.

Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Локомотива» на 44-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что первым в мяч сыграл защитник «Локомотива» Александр Сильянов. Последовавший за игрой в мяч лёгкий контакт между Сильяновым и футболистом «Спартака» Квинси Промесом комиссия расценивает как нормальный, игровой, поэтому согласна с решением арбитра продолжить игру.

Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Локомотива» на 52-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что по имеющимся видеозаписям спорного эпизода мяч после удара футболиста «Спартака» Виктора Мозеса отрикошетил от груди игрока «Локомотива» Пабло Насименто, не коснувшись его руки.

Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Локомотива» на 87-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что после рикошета мяча от бедра футболиста «Локомотива» Александра Сильянова он отскакивает к игроку «Спартака» Павлу Маслову, не коснувшись руки защитника.

В голосовании по матчу приняли участие шесть членов ЭСК: Виктор Кашшаи, Сергей Фурса, Юрий Баскаков, Франк Де Блекере, Вольфганг Штарк и Алан Снодди.

Николай Левников, отец Кирилла Левникова, и Сергей Зуев, работавший инспектором на этом матче, взяли самоотвод. Решения по всем трем эпизодам были приняты единогласно.

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Все комментарии
Палыч82
Палыч82 ответ Шуnя771 (раскрыть)
18 апреля в 00:53
Ну вот вы сами же пишите - судейство. Причем тут Локо? Сейчас команда вместе со Спартаком и Зенитом последних матчей показывает наиболее содержательную игру
Шуnя771
Шуnя771 ответ Палыч82 (раскрыть)
16 апреля в 11:34
Посмотрите внимательно в замедленном...
То что судейство было отвратительное не только мое мнение. Спасибо. Удачи.
альсато
альсато
15 апреля в 11:12
    Bolshoy
    Bolshoy ответ морозз (раскрыть)
    15 апреля в 09:52
    Правильно! И пусть он будет состоять из болел " Спартака" !!! )))))
    ermak6848
    ermak6848
    15 апреля в 09:47
    проиграли на ровном месте - теперь ищут стрелочника в депо у ЛОКО
    POL7173
    POL7173
    15 апреля в 09:19
    ИМХО.
    Чему удивляться? Если бы признали хоть один момент в пользу Спартака, тогда пришлось бы признать, что появление Сухины в судейской, могло повлиять на судейство в матче. Кто же это признает. А так, Сухине впаяют штраф, и отстранение от 2-4 игр. Дураков там нет. Высекать себя, уподобляясь унтер офицерской вдове, никто не желает.
    112910415
    112910415
    15 апреля в 06:18
    про работу ВАР с Ивановым ... решили не упоминать совсем
    Ген Геныч
    Ген Геныч
    15 апреля в 00:11
    Эти люди в ЭСК,думают,что мы живем в 80-е,когда нет интернета а есть только телевидение!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))ЭСК в полном составе в Европе,после таких разбирательств,ушел бы в отставку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ну а РПЛ с такими решениями-это уже ни футбол,а шапито!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ген Геныч
    Ген Геныч
    15 апреля в 00:06
    Да это уже серьезно то рассматривать нельзя!!!!!!!!!!!!!!И так ясно что это цирк!!!!!!)))))))))Сколько уже они представлений устаивали то!!!!!!!!!!!)))))))))))Это всего лишь очередное выступление цирка-ничего нового!!!!!!!!!!!!РПЛ-это реальный колхоз,к тому же ни то что коррупционный а скажем так,там по понятиям живут + все друг друга покрывают!!!!!!!!!!!!!!!!!РПЛ-это мертвое мафиозное детище на европейском уровне!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Да и вот еще что!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Могут как и в прошлом сезоне,точнее в его концовке,просто убить Спартак-это вполне вероятная ситуация!!!!!!!!!!!!!Все идет уже к этому,не удивлюсь если с Уфой и ЦСКА,кроты просто будут закрывать глаза на нарушения этих команд!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Должны выйти в ЕК те,кто должен-любыми средствами!!!!!!!!!!!!!!
    ABir
    ABir
    14 апреля в 23:33
    Понятно, там все свои, все друг друга покрывают и выгораживают. Честь мундира
    Палыч82
    Палыч82 ответ Шуnя771 (раскрыть)
    14 апреля в 22:34
    Вы утрируете. Претензии могут быть к судьям, но причем тут команда Локомотив? Игры рукой не было, а мяч попадал в неумышленно выставленную руку, причем в обоих случаях ею не размахивали, как крыльями. Промеса конкретно не рубили и со всей дури не боролись за мяч, было касание в борьбе, причем неагрессивное. Да, по дурацкой тенденции сегодняшнего дня это может трактоваться как пенальти. Но матч шел под диктовку железнодорожников, как ни крути, они бы так и так додавили еще раз и с первым пропущенным мячом действовали бы по-другому
    Палыч82
    Палыч82 ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
    14 апреля в 22:27
    Как болельщик Локомотива выскажусь,) Спартаковцам есть на что жаловаться в плане судейства в данном матче, если судить по нынешним тупым футбольным правилам касающихся трактовки нарушений. Надоели эти пенальти за попадания мяча в руку, в большинстве случаев это не умышленная игра рукой, а рикошеты и быстро летящие с близкого расстояния мячи. Плюс назначения пенальти за борьбу защитника с игроком соперника в штрафной тем более, когда идет конкретное действие по контакту с мячом, а не умышленная грубость, хамство и чересчур неряшливо неуклюжее движение. Вот Мухину желтые напрашивались, как и красная Джикии. С игры же условный боксер Спартак много махал кулаками, попадал по сопернику вскользь без особого урона, в то время, как сам получил от оппонента два конкретных нокдауна
    mars6791
    mars6791 ответ mortid (раскрыть)
    14 апреля в 22:12
    Наверное инноагенты!
    pomor45
    pomor45
    14 апреля в 22:08
    Судья свистел громко и правильно.
    Геннадьич
    Геннадьич ответ Sergo_ural (раскрыть)
    14 апреля в 21:56
    когда это его наказали за судейство в пользу Спартака?
    DXTK
    DXTK
    14 апреля в 21:41
    тут без Пьер Луиджи Калины не разобраться..........
    Sergo_ural
    Sergo_ural
    14 апреля в 21:10
    В прошлый раз Левникова наказали за судейство в пользу Спартака, а сейчас его отмыли за судейство "Спартака", как в лучших домах "Ландона."
    Sergo_ural
    Sergo_ural
    14 апреля в 20:48
    Мне вот интересно, они как в государственной думе принимают решение голосованием. Все-таки наверное нужно руководствоваться правилами игры. Или я в этой жизни ничего не понимаю.
    Константин Белых
    Константин Белых ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
    14 апреля в 19:58
    Это напоминает старый советский мультик(не помню названия) как китайский крестьянин пытался судится с чиновником и чиновник повел его к продажному судье у которого шар правды на столе стоял. И судья говорит если чиновник прав-шар увеличивается (а там специальный чел под столом сидел и надувал шар когда надо чиновнику и судье. Вот у нас ситуация -один в один.
    vm777
    vm777 ответ димон 37 (раскрыть)
    14 апреля в 19:55
    Святые игроки Локо не могли сыграть рукой))
    И даже повторы, где видно как меняется траектория после попадания в руку их не убедят в обратном.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    14 апреля в 19:50
    ))))))))))))))))))))))))))))).......К О М И К И А НЕ КОМИССИЯ.
    Andy Rush
    Andy Rush
    14 апреля в 19:34
    Дополненная реальность. Скоро VR-очки на них оденут
    VALMUR
    VALMUR
    14 апреля в 19:15
      Шуnя771
      Шуnя771
      14 апреля в 19:10
      ЛОКО когда то гордо ушел в Первую Лигу и воскрес....
      С Сёминым завоевал миллионы симпатий..
      Сейчас всё теряет.
      Некакойшенко
      Некакойшенко
      14 апреля в 19:10
      Неожиданно за здрасте
      Арбитраж совсем ослеп
      Можно оторвать запястье
      Но не сдвинуть наших скреп
      димон 37
      димон 37 ответ Petergoff (раскрыть)
      14 апреля в 19:06
      Вам то че переживать у вас Люба из двухметрового офсаыда забивает и все нормально, мяч фернандесу рикошетом попадает в руку и это пенальти,и это експерты говорят нормально, пабло играет рукой также это не пенальти, бариос соболеву в морду заехал кашкай говорит должна быть кровь, а 2ские игрочишка упал в игре с ахматом, оказывается и кровь не нужна
      димон 37
      димон 37 ответ Байкал-38 (раскрыть)
      14 апреля в 19:01
      Уж точно не с чистой
      димон 37
      димон 37 ответ Байкал-38 (раскрыть)
      14 апреля в 19:00
      Тоесть все слепые и мяч в руку не попадал?
      Vasya IvanovIvanov
      Vasya IvanovIvanov
      14 апреля в 18:57
      Расходимся )))
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1 ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
      14 апреля в 18:55
      А потом сделают красиво. От жира и по весу.
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