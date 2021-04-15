Джан: «Я коснулся мяча головой, и он попал мне в руку. Это не пенальти»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» после поражения от «Манчестер Сити» (1:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и вылета своей команды из турнира по сумме двух встреч подверг критике решение назначить пенальти в ворота дортмундцев за игру рукой.

Игра явно изменилась после счёта 1:1. Сначала я коснулся мяча головой, а потом он как-то попал мне в руку. Согласно правилам, это не не игра рукой.

То, что из-за этого в нашу сторону назначили пенальти, и то, что из-за этого мы, возможно, проиграли матч, оставляет горькое послевкусие. В первом круге у нас украли гол. Это обидно.