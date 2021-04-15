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Джан: «Я коснулся мяча головой, и он попал мне в руку. Это не пенальти»

15 апреля 2021, 04:23
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан после поражения от «Манчестер Сити» (1:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и вылета своей команды из турнира по сумме двух встреч подверг критике решение назначить пенальти в ворота дортмундцев за игру рукой.

Игра явно изменилась после счёта 1:1. Сначала я коснулся мяча головой, а потом он как-то попал мне в руку. Согласно правилам, это не не игра рукой.

То, что из-за этого в нашу сторону назначили пенальти, и то, что из-за этого мы, возможно, проиграли матч, оставляет горькое послевкусие. В первом круге у нас украли гол. Это обидно.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
15 апреля в 10:19
Всякая детализация сверх меры приводит к противоположному результату,и современные правила,навязанные футболу профанами(с помощью ВАРева),подтверждение тому.Не зря футбольные люди везде были объявлены коррупционерами и вычищены из всех органов.Хотя их смешно считать святыми-все свой интерес имеют.
stanichnik
stanichnik
15 апреля в 09:54
Поправки, вносимые в футбольные правила, только вносят сумятицу и неразбериху в толковании нарушения игры рукой в штрафной обороняющейся команды. Любое касание мяча, кроме случая попадания его в опорную руку, считать нарушением, это бы гораздо упростило работу арбитров и исключило возникновение споров по назначению пенальти.
cska1948
cska1948
15 апреля в 08:50, ред.
Мяч если и коснулся головы Эмре Джана, то вскользь и не изменив траектории полёта попал ему в руку, а это пенальти!
112910415
112910415
15 апреля в 08:16
у каждого своя правда
DXTK
DXTK
15 апреля в 08:01
в финале ЛЧ у игрока ттх Сиссоко от груди мяч попал в руку, и также поставили на точку....... уже на 2 минуте..........

PS Сити нужно было пропихнуть
swed27
swed27 ответ Сп62 (раскрыть)
15 апреля в 07:44
Жестокий вариант
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 апреля в 07:41
На варе лучьше знают!
Сп62
Сп62 ответ swed27 (раскрыть)
15 апреля в 07:41
Руки у футболистов надо ампутировать.
ДАША Д
ДАША Д
15 апреля в 05:53
Любая рука - пенальти, тогда и споров не будет.
sv_1969
sv_1969
15 апреля в 05:19
Не срослось
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
15 апреля в 04:45
Обидно, досадно, ну и ....
амурец
амурец
15 апреля в 04:44
тухленькое пенальти
25процентный клоун
25процентный клоун
15 апреля в 04:42
Судьи вытащили Сити на ровном месте
swed27
swed27
15 апреля в 04:37
Не надо руками махать
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