РФС: «Левников не ошибался в матче „Локомотив“ — „Спартак“»

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что экспертно-судейский комитет признал решения арбитра Кирилла Левникова в матче «Локомотив» – «Спартак» (2:0) верными.

Я согласен со всеми решениями ЭСК, считаю их абсолютно справедливыми. Почти по всем вопросам было единогласное решение. Глобально все решения (по резонансным моментам в матче «Локомотива» и «Спартака») признали верными? Конечно.