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РФС: «Левников не ошибался в матче „Локомотив“ — „Спартак“»

13 апреля 2021, 17:23
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что экспертно-судейский комитет признал решения арбитра Кирилла Левникова в матче «Локомотив» – «Спартак» (2:0) верными.

Я согласен со всеми решениями ЭСК, считаю их абсолютно справедливыми. Почти по всем вопросам было единогласное решение. Глобально все решения (по резонансным моментам в матче «Локомотива» и «Спартака») признали верными? Конечно.

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Все комментарии
амурец
амурец
14 апреля в 01:21
оказывется РФС тоже принял участие в заговоре против Спартака, Федун опять будет сниматься?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Некакойшенко (раскрыть)
13 апреля в 23:56
Ответ от РФС ))) - Кто сказал что дважды два четыре,четыре ? ; - Очень всё не просто в этом мире ; - Что нам дважды два -школьные слова ; -У РФС особые права ! - Кто сказал что дважды два четыре,четыре ? -Звёздный разговор звучит в эфире ; - Но по мне опять ,как тебя понять ? - Дважды два у нас выходит пять ,пять !!!! ))))))
n272nm
n272nm ответ Oplot (раскрыть)
13 апреля в 22:06
А что же вы про московских судей не говорите?! На них же клейма негде ставить! :)))
Oplot
Oplot ответ n272nm (раскрыть)
13 апреля в 22:00
Да,питерские судьи все для этого и делают
STVA 1
STVA 1 ответ ViktorVolchok07 (раскрыть)
13 апреля в 21:57
Я это писал перед началом чемпа)
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
13 апреля в 21:56
    Spartach from kg
    Spartach from kg
    13 апреля в 21:40, ред.
    Не понимаю смех армейских. Когда до вас очередь дойдёт мы будем смотреть в стороне, а вам ныть уже поздно будет. Смеяться не будем, как вы, потому что будем знать какого это. А вы пока посмейтесь. Смеётся тот, кто смеётся последним
    n272nm
    n272nm ответ makkie (раскрыть)
    13 апреля в 21:39
    Ты помнишь как вы стали чемпионами?! Помнишь матч с Зенитом во втором круге?! Я уверен что помнишь. Тогда ты должен помнить руку Комбарова в штрафной. И ты ведь помнишь, что пенальти в ворота Спартака не был назначен, несмотря на очевидную игру рукой. И ты помнишь, что тогда ваши болельщики писали?! :)))
    n272nm
    n272nm ответ Oplot (раскрыть)
    13 апреля в 21:35
      Oplot
      Oplot
      13 апреля в 21:34, ред.
      Хотелось бы чтобы питерские судьи не судили с Локомотивом и Спартаком!Пускай судят другие команды.Анализируя прошедшие матчи,они только вредят этим командам.
      Spartach from kg
      Spartach from kg ответ Байкал-38 (раскрыть)
      13 апреля в 21:29
        Spartach from kg
        Spartach from kg ответ Даниил Корохов (раскрыть)
        13 апреля в 21:27, ред.
        До сих пор смеются. Завтра до них очередь дойдёт и вот тогда будет поздно ныть, и смеяться тоже станет больно. Если со Спартаком, с лучшим футбольным брендом России и СССР так поступают, то других подавно, даже моргать не станут
        Spartach from kg
        Spartach from kg ответ санек002 (раскрыть)
        13 апреля в 21:21
        20 ударов, 10 в створ. Куда ещё нормальнее?
        Spartach from kg
        Spartach from kg ответ Leha-ha50 (раскрыть)
        13 апреля в 21:19
        Не беспокойтесь и до вас очередь дойдёт. Тогда вам, шуметь уже будет поздно
        Ислам0926
        Ислам0926
        13 апреля в 21:03
          nikoladolgov
          nikoladolgov
          13 апреля в 20:30
          Ну это писец !
          -ZIBOROCK-
          -ZIBOROCK-
          13 апреля в 20:19, ред.
          Пять жестких фолов Мухина и лишь одна желтая! 3 нарушения в штрафной! Сухина в судейской!
          РФЗ, ты пробил дно!!!
          Некакойшенко
          Некакойшенко
          13 апреля в 20:18
          Дважды два всегда четыре
          Нас учили в школе знать
          А Ашот как заяц в тире
          Понимает как сбежать
          Вы следите за руками
          Это тоже нужно знать
          Из судейской косяками
          Стал СухинА выбегать.....
          Байкал-38.
          Байкал-38. ответ makkie (раскрыть)
          13 апреля в 20:17
            Leha-ha50
            Leha-ha50
            13 апреля в 20:16
            Ну вот , а шуму то, шуму было.
            nikoladolgov
            nikoladolgov
            13 апреля в 20:15
            Ясеньпень , деньгт поделены !
            Сп62
            Сп62 ответ санек002 (раскрыть)
            13 апреля в 20:15
            Это из серии: сам дурак.
            Сп62
            Сп62 ответ zooveterinar (раскрыть)
            13 апреля в 20:12
            Кто ж их будет разбирать, если авторитет Ашота непоколебим.
            Звезда по имени Солнце
            Звезда по имени Солнце
            13 апреля в 20:07
            У пользователя spartach n1 нет випа (его вроде неоднократно лишали випа), а он картинку выложил. Или уже разрешили без випа так делать? Ничего личного просто интересно.
            makkie
            makkie ответ Байкал-38 (раскрыть)
            13 апреля в 20:07
            А что, в ЭСК разъяснили нам спорные моменты?
            Пока все эти заявления РФС филькина грамота. Пусть и официальные)
            На повторах чётко видно, что мяч попадает в руку и меняет направление - но Левникова оправдывают. Спартак, к слову, не согласен с позицией ЭСК. Я тоже не согласен. Да многие не согласны.

            Я вообще не уверен, что члены ЭСК сидят и отсматривают видео. Похоже, они тупо принимают сторону арбитров и оправдывают любые их решения. А в случае с Фотошопом руки Мозеса - еще и очень топорно )))
            nikoladolgov
            nikoladolgov
            13 апреля в 20:01
            Наши победили!
            санек002
            санек002
            13 апреля в 20:00
            да просто надо было играть нормально а не на судей пенять!
            berda2003
            berda2003
            13 апреля в 19:51
              Рыжая Борода
              Рыжая Борода
              13 апреля в 19:32
              у нас председатель судейского комитета РФС - Ашот Хачатурянц, глава КДК РФС - Артур Григорьянц…с ТНТ не перепутали?
              spartach n1
              spartach n1
              13 апреля в 19:31, ред.


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