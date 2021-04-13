РФС: «Левников не ошибался в матче „Локомотив“ — „Спартак“»

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что экспертно-судейский комитет признал решения арбитра Кирилла Левникова в матче «Локомотив» – «Спартак» (2:0) верными.
Я согласен со всеми решениями ЭСК, считаю их абсолютно справедливыми. Почти по всем вопросам было единогласное решение. Глобально все решения (по резонансным моментам в матче «Локомотива» и «Спартака») признали верными? Конечно.
РФЗ, ты пробил дно!!! https://www.youtube.com/watch?v=EHc2TG90VWM
РФЗ, ты пробил дно!!!
Нас учили в школе знать
А Ашот как заяц в тире
Понимает как сбежать
Вы следите за руками
Это тоже нужно знать
Из судейской косяками
Стал СухинА выбегать.....
Нас учили в школе знать
А Ашот как заяц в тире
Понимает как сбежать
Вы следите за руками
Это тоже нужно знать
Из судейской косяками
Стал СухинА выбегать.....
По поводу мнения Спартака я тебе уже писал, надеюсь помнишь.
Есть два мнения это мнение Спартака и мнение всей России. Даже уже клубы РПЛ начали высказываться не в пользу Спартака особенно, что они устраивают.
Я не буду сейчас опять всё обсуждать заново, речь только об официальном заявлении, но как вижу для тебя только заявление Спартака официальное, а даже РФС это "филькина грамота". А ты мне ещё про двойные стандарты говорил!
Смысла нет блольше общаться на эту тему.
Локо-Спартак 2:0!!!
По поводу мнения Спартака я тебе уже писал, надеюсь помнишь.
Есть два мнения это мнение Спартака и мнение всей России. Даже уже клубы РПЛ начали высказываться не в пользу Спартака особенно, что они устраивают.
Я не буду сейчас опять всё обсуждать заново, речь только об официальном заявлении, но как вижу для тебя только заявление Спартака официальное, а даже РФС это "филькина грамота". А ты мне ещё про двойные стандарты говорил!
Смысла нет блольше общаться на эту тему.
Локо-Спартак 2:0!!!
Пока все эти заявления РФС филькина грамота. Пусть и официальные)
На повторах чётко видно, что мяч попадает в руку и меняет направление - но Левникова оправдывают. Спартак, к слову, не согласен с позицией ЭСК. Я тоже не согласен. Да многие не согласны.
Я вообще не уверен, что члены ЭСК сидят и отсматривают видео. Похоже, они тупо принимают сторону арбитров и оправдывают любые их решения. А в случае с Фотошопом руки Мозеса - еще и очень топорно )))
Пока все эти заявления РФС филькина грамота. Пусть и официальные)
На повторах чётко видно, что мяч попадает в руку и меняет направление - но Левникова оправдывают. Спартак, к слову, не согласен с позицией ЭСК. Я тоже не согласен. Да многие не согласны.
Я вообще не уверен, что члены ЭСК сидят и отсматривают видео. Похоже, они тупо принимают сторону арбитров и оправдывают любые их решения. А в случае с Фотошопом руки Мозеса - еще и очень топорно )))