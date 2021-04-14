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Иванов рассудит «Краснодар» и «Зенит», Вилков — «Локомотив» и «Ростов»

14 апреля 2021, 10:44

Российский футбольный союз на официальном сайте опубликовал список судей, получивших назначения на матчи 26-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Ахмат» — «Химки»: судья — Василий Казарцев; ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Рустам Мухтаров; резервный судья — Рафаэль Шафеев; VAR — Владимир Москалёв; AVAR — Денис Березнов; инспектор — Николай Левников.

«Локомотив» — «Ростов»: судья — Михаил Вилков; ассистенты судьи — Роман Милюченко, Максим Ковалёв; резервный судья — Сергей Цыганок; VAR — Игорь Панин; AVAR — Максим Гаврилин; инспектор — Юрий Чеботарёв.

«Ротор» — «Динамо»: судья — Павел Кукуян; ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Антон Кобзев; резервный судья — Артём Чистяков; VAR — Анатолий Жабченко; AVAR — Роман Усачёв; инспектор — Александр Гвардис.

«Краснодар» — «Зенит»: судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Арам Петросян; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Сергей Карасёв; AVAR — Игорь Демешко; инспектор — Сергей Французов.

«Урал» — «Рубин»: судья — Артём Любимов; ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья — Кирилл Силантьев; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Егор Болховитин; инспектор — Сергей Мацюра.

«Арсенал» — «Тамбов»: судья — Евгений Кукуляк; ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Игорь Князев; резервный судья — Владимир Сельдяков; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Николай Ерёмин; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

«Сочи» — ЦСКА: судья — Станислав Васильев; ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; VAR — Владислав Безбородов; AVAR — Валерий Данченко; инспектор — Сергей Мартынов.

«Спартак» — «Уфа»: судья — Виталий Мешков; ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Александр Кудрявцев; резервный судья — Павел Шадыханов; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Антон Аверьянов; инспектор — Николай Иванов.

Ранее на матч ФНЛ впервые была назначена женщина-арбитр.

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Байкал-38
Байкал-38
14 апреля в 13:49
Виталию Мешкову "свинью" подложили!
ОПС
ОПС
14 апреля в 13:48
Как бы судьи не судили, только бы не засудили.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
14 апреля в 12:55
    Romkurch
    Romkurch
    14 апреля в 12:12
      Anisovich
      Anisovich
      14 апреля в 12:09
      Опять лупоглазый Иванов будет чудить, хотя спартаку уже все равно не поможешь.
      makkie
      makkie
      14 апреля в 11:57
      Иванов? Краснодару не позавидуешь, поди еще и Ганчаренко удалят )
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      14 апреля в 11:37
      Не фортануло "Уфе"....
      Теперь чтоб доказать свою непредвзятость судейскому корпусу невольно придётся удалить 3-х уфимцев и назначить в их ворота по 4 пенальти в каждом из таймов....
      Шуnя771
      Шуnя771
      14 апреля в 10:56
      Зенит на три головы выше Краснодара, без разницы кто будет свистеть, а вот Ростов жаль....
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      14 апреля в 10:54
      А Спартак снимается...
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