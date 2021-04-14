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«Полный перекос против ЦСКА». Федотов — о судействе Карасёва

14 апреля 2021, 13:57
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)РоторМатч завершен

Арбитр Игорь Федотов раскритиковал судейство коллеги Сергея Карасёва в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Ротором» (2:0).

Работа Карасёва меня удивила. Грубых ошибок не было, но он пропустил много фолов Степанова. Первую жёлтую ему надо было показывать на 11-й минуте, а вторую — на 21-й. Ещё в первом тайме матча с «Ротором» ЦСКА должен был остаться в большинстве. А Карасёв не дал ничего! И это арбитр ФИФА? Видимо, решил не напрягаться, раз попал на чемпионат Европы. Хотя моменты тут очевидные. Это полный перекос против ЦСКА. Оценка у него 8,1, а лучше получить 7,9, чем это.

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Все комментарии
112910415
112910415
14 апреля в 17:44
диво дивное
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Serg_Diamond (раскрыть)
14 апреля в 15:48
А зачем ты логику у этих граждан ищешь.? Там ее нет и не было.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
14 апреля в 15:46
Играть давал, но хорошо, что без травм обошлось. Этот парень косил наших как косой, смотреть было страшно.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
14 апреля в 15:22
Мы не спартак жалобы не накатаем да и Карась лишний раз не свистел а наоборот давал играть.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ LOpp (раскрыть)
14 апреля в 15:18
    mihaluch
    mihaluch
    14 апреля в 14:49
    Судейство ВАР как это всё надоело.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    14 апреля в 14:18
    Думаю Карасев не сильно обиделся на снижение оценки коллегой
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответ Serg_Diamond (раскрыть)
    14 апреля в 14:11
    Шифруются не тот уровень соперников. Три пенальти в одном матче да удаления в другом неправильно поймут...
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    14 апреля в 14:06
    И как это связано с тем, что Карасев не удалил игрока Ротора?
    ДСА
    ДСА
    14 апреля в 14:03
    При 2-0 никто жаловаться не будет.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    14 апреля в 14:00
    Просто гинеру нужно в Лигу чемпионов...
    LOpp
    LOpp
    14 апреля в 13:59
    Карасев давно уже топит цска
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