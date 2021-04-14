«Полный перекос против ЦСКА». Федотов — о судействе Карасёва

Арбитр Игорь Федотов раскритиковал судейство коллеги Сергея Карасёва в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Ротором» (2:0).

Работа Карасёва меня удивила. Грубых ошибок не было, но он пропустил много фолов Степанова. Первую жёлтую ему надо было показывать на 11-й минуте, а вторую — на 21-й. Ещё в первом тайме матча с «Ротором» ЦСКА должен был остаться в большинстве. А Карасёв не дал ничего! И это арбитр ФИФА ? Видимо, решил не напрягаться, раз попал на чемпионат Европы. Хотя моменты тут очевидные. Это полный перекос против ЦСКА . Оценка у него 8,1, а лучше получить 7,9, чем это.