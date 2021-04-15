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Обамеянг заразился малярией

15 апреля 2021, 22:19
СлавияЛоготип футбольный клуб Славия (Прага)0 : 4Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг на своей странице в инстаграме рассказал, почему пропускает ответный матч 1/4 финала Лиги Европы против «Славии».

Привет, ребята, спасибо за все сообщения и звонки. К сожалению, я заразился малярией, когда несколько недель назад находился в расположении сборной Габона.

Я провёл несколько дней в больнице на этой неделе, но уже чувствую себя намного лучше благодаря докторам, которые так быстро обнаружили и вылечили вирус.

Я действительно плохо чувствовал себя последние пару недель, но скоро вернусь сильнее, чем когда-либо! Сейчас буду наблюдать за моими парнями [в матче со «Славией»], это большая игра для нас! Вперёд «Арсенал»!

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aNOOBis
aNOOBis
16 апреля в 09:10
Хоттабыч, перестань его отмазывать :-D
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
15 апреля в 23:21
Какой только нет заразы в африке...
A.S.A
A.S.A
15 апреля в 22:58
Не малярия, а как в песни у Сереги...Дискомалярия
Что за новую болезнь Ауба подцепил а?
Дискомалярия
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
15 апреля в 22:34
Отличился, выбился из мейнстрима.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 апреля в 22:21
Вот ведь напасть...
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