Обамеянг заразился малярией

Нападающий «Арсенала» на своей странице в инстаграме рассказал, почему пропускает ответный матч 1/4 финала Лиги Европы против «Славии».

Привет, ребята, спасибо за все сообщения и звонки. К сожалению, я заразился малярией, когда несколько недель назад находился в расположении сборной Габона.

Я провёл несколько дней в больнице на этой неделе, но уже чувствую себя намного лучше благодаря докторам, которые так быстро обнаружили и вылечили вирус.

Я действительно плохо чувствовал себя последние пару недель, но скоро вернусь сильнее, чем когда-либо! Сейчас буду наблюдать за моими парнями [в матче со «Славией»], это большая игра для нас! Вперёд «Арсенал»!