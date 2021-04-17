Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» на матч с «Сассуоло»

1618643104

17 апреля 2021, 10:05

Нападающий не попал в заявку «Фиорентины» на матч 31-го тура Серии А против «Сассуоло».

Футболист продолжает восстанавливаться после травмы. В настоящее время российский форвард занимается по индивидуальной программе.