Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» на матч с «Сассуоло»

Нападающий Александр Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» на матч 31-го тура Серии А против «Сассуоло».
Футболист продолжает восстанавливаться после травмы. В настоящее время российский форвард занимается по индивидуальной программе.
|Сассуоло3 : 1Фиорентина
|Матч завершен
Нападающий Александр Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» на матч 31-го тура Серии А против «Сассуоло».
Футболист продолжает восстанавливаться после травмы. В настоящее время российский форвард занимается по индивидуальной программе.
https://www.youtube.com/watch?v=IMXtgTa-F20