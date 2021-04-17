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Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» на матч с «Сассуоло»

17 апреля 2021, 10:05
СассуолоЛоготип футбольный клуб Сассуоло3 : 1Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)ФиорентинаМатч завершен

Нападающий Александр Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» на матч 31-го тура Серии А против «Сассуоло».

Футболист продолжает восстанавливаться после травмы. В настоящее время российский форвард занимается по индивидуальной программе.

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ЮЗИК
ЮЗИК
17 апреля в 11:44
Хорошо пристроился, деньги капают
leopit
leopit
17 апреля в 11:21
    Igo0rek
    Igo0rek
    17 апреля в 10:55
    Фиалок развели конечно четко xD
    Ironigor
    Ironigor ответ STVA 1 (раскрыть)
    17 апреля в 10:51
    Ну может быть, ведь голова одна , а два уха 👂!!!☝😜
    STVA 1
    STVA 1 ответ Ironigor (раскрыть)
    17 апреля в 10:46
    Повелись на мнение Манчини и Капелло
    Эдмон
    Эдмон
    17 апреля в 10:40
    Кокорин завязывай с футболом.А мог бы быть одним из лучших даже в Европе,наравне с Аршавиным.Хотя и тот такой же,деньги сгубили всю карьеру.Лентяи.
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Ironigor (раскрыть)
    17 апреля в 10:39
    У низ высокий уровень "попадения",выражаясь современным языком -"ПОПАДОС!".
    Союзник противников
    Союзник противников
    17 апреля в 10:38
    Скушно,"информационные девочки"...
    Ironigor
    Ironigor
    17 апреля в 10:38
    ТО ЧТО КОКОША НЕ ПОПАЛ , ЭТО ЯСНО !!!
    А ВОТ КАК ПОПАЛА ФИОРЕНТИНА, ВОТ ЭТО ВОПРОС !!!
    cska1948
    cska1948
    17 апреля в 10:32
    Какая неожиданность и как фиалки без Кокорина обойдутся?!
    beefs
    beefs
    17 апреля в 10:28
    Главное в зарплатную ведомость попасть...
    STVA 1
    STVA 1
    17 апреля в 10:23
    Не срослось однако !
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    17 апреля в 10:18
    Кержаков просто не попадал, а Кокорин даже не попадает в заявку на матч - деградация российского футбола налицо.
    Futurista
    Futurista
    17 апреля в 10:15
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    17 апреля в 10:15
    Как же так? Так ему не вытащить фиалок, при всём желании...
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    17 апреля в 10:13
    Это очень ослабит фиалок и сделает их шансы на проигрыш минимальными
    112910415
    112910415
    17 апреля в 10:09
    а вот это обидно
    Futurista
    Futurista
    17 апреля в 10:08
    Опять сорвался хет-трик...
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