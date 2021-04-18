Газизов: «„Спартак“ — большой раздражитель»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на победу команды над «Спартаком» в 26-м туре РПЛ .

Была хорошая игра, мы могли забить еще больше. Мы больше хотели выиграть, команда была настроена. Нам нужно было брать три очка, потому что мы находимся в не очень хорошей позиции. Нам нужно сохранять место в РПЛ .

Я поблагодарил ребят, сказал большое спасибо нашему новому тренеру Алексею Борисовичу Стукалову. Я думаю, что мы показали, что мы команда, которая может биться и бороться с ведущими командами России.

К этому матчу я подошел с теми же чувствами, с какими все всегда подходят к играм со «Спартаком». Это всегда сильно, матчи с этим соперником все ждут, ведь «Спартак» — большой раздражитель. Мы огорчили болельщиков «Спартака», но сделали приятно нашим болельщикам. Я поздравляю болельщиков «Уфы», очень хороший счет. Мы заслуженно забрали себе три очка.