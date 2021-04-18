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Газизов: «„Спартак“ — большой раздражитель»

18 апреля 2021, 21:57
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 3Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на победу команды над «Спартаком» в 26-м туре РПЛ.

Была хорошая игра, мы могли забить еще больше. Мы больше хотели выиграть, команда была настроена. Нам нужно было брать три очка, потому что мы находимся в не очень хорошей позиции. Нам нужно сохранять место в РПЛ.

Я поблагодарил ребят, сказал большое спасибо нашему новому тренеру Алексею Борисовичу Стукалову. Я думаю, что мы показали, что мы команда, которая может биться и бороться с ведущими командами России.

К этому матчу я подошел с теми же чувствами, с какими все всегда подходят к играм со «Спартаком». Это всегда сильно, матчи с этим соперником все ждут, ведь «Спартак» — большой раздражитель. Мы огорчили болельщиков «Спартака», но сделали приятно нашим болельщикам. Я поздравляю болельщиков «Уфы», очень хороший счет. Мы заслуженно забрали себе три очка.

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Все комментарии
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
19 апреля в 08:28
Спартаку нужен на поле новый Горлукович
112910415
112910415
19 апреля в 08:19
от этого ничуть не легче
Гриша Гриша
Гриша Гриша
19 апреля в 00:32
    Little Caprice
    Little Caprice ответ d_fincher (раскрыть)
    19 апреля в 00:29
    Спартак на ровном месте поднял денег на трансфере Кокорина. Скажите Шамилю спасибо :)
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    18 апреля в 23:12
    Последний раз в центре играл Фернандо с Глушаковым, сегодня же центра нет.
    А Федун, конечно же, играет определенные матчи, как сегодня, например
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    18 апреля в 23:08
    В центре играет Федун и уже давно.
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ STVA 1 (раскрыть)
    18 апреля в 23:07
    А почему нет??? Сочи, ЦСКА, Зенит, Арсенал - это оставшиеся соперники. На первый взгляд - это страшно, но с другой , а почему бы и нет??? Зенит к тому времени может решить задачу , а остальные вполне по зубам и матч со Спартаком - это доказал.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    18 апреля в 23:00
    Газизов дорого обошелся Спартаку, а если этот матч станет решающим то очень дорого
    STVA 1
    STVA 1
    18 апреля в 22:57
    Поможет ли это Уфе)))
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    18 апреля в 22:57
    У меня к Федуну нет вопросов, он купил Жиго и Ларссона, лучших игроков РПЛ, но у нас нет центра в команде, поэтому нет стабильностьи
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    18 апреля в 22:55
    Вам нужен новый хозяин - определенно . Голова у рыбы уже давно с душком.
    n272nm
    n272nm ответ particular (раскрыть)
    18 апреля в 22:43, ред.
    Его можно понять. Трудно судить, почему его поперли из Спартака, но очевидно, что это случилось под влиянием Зухры. Тут любому мужику будет очень обидно. Но Газизов имеет право, ибо Уфа разнесла Спартак в пух и прах.
    Futurista
    Futurista ответ particular (раскрыть)
    18 апреля в 22:16
    В пердиве будет мемуары писать)...
    particular
    particular
    18 апреля в 22:14
    Шамиль не смог себе отказать в удовольствии потоптаться на костях поверженных обидчиков...
    Futurista
    Futurista
    18 апреля в 22:14
    Крем себе купи от раздражения...помогает...
    d_fincher
    d_fincher
    18 апреля в 22:01
    Шамиль приехал и разорвал Федуна у всех на глазах. Только вот трансфер Кокорина, который он лично вел и курировал, пусть не забывает. Он приобрел для команды профнепригодный материал, занимавший на поле чужое место. Выше Уфы этот гений не поднимется ни-ког-да.
    1bear
    1bear
    18 апреля в 21:59
    как же приятно видеть такой результат !!!
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    18 апреля в 21:58
    Уфу с победой,а нам нужен тренер
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