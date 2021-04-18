Федотов: «Акинфеев как удав гипнотизировал наших футболистов»

Наставник «Сочи» поделился впечатлениями после победы над ЦСКА в матче 26 тура чемпионата России.

Это заслуженная командная победа. Но по-другому и не бывает. Мы контролировали, создавали моменты. К сожалению, не смогли их трансформировать в гол. Был у нас один провальчик, когда мы позволили Эджуке выскочить. Слава богу, нивелировали с помощью обороны. Мы контролировали на протяжении всего времени мяч. Логично забили второй гол.

Мы не смогли успокоить игру. Нам надо больше работать над реализацией. Надо отдать должное мастерству Игоря Акинфеева, он как удав гипнотизировал наших футболистов, наносящих удары по воротам. Справа у ЦСКА появился Вадим Карпов — непрофильный правый защитник. Это нам сыграло на руку. Через эту зону мы и получили возможность создавать моменты.

Почему я не смотрю пенальти? Так спокойненько. Читаю молитву, чтобы мяч пришёл в ворота. Всегда работает.