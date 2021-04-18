ГлавнаяНовости

Федотов: «Акинфеев как удав гипнотизировал наших футболистов»

18 апреля 2021, 20:19
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи2 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Наставник «Сочи» Владимир Федотов поделился впечатлениями после победы над ЦСКА в матче 26 тура чемпионата России.

Это заслуженная командная победа. Но по-другому и не бывает. Мы контролировали, создавали моменты. К сожалению, не смогли их трансформировать в гол. Был у нас один провальчик, когда мы позволили Эджуке выскочить. Слава богу, нивелировали с помощью обороны. Мы контролировали на протяжении всего времени мяч. Логично забили второй гол.

Мы не смогли успокоить игру. Нам надо больше работать над реализацией. Надо отдать должное мастерству Игоря Акинфеева, он как удав гипнотизировал наших футболистов, наносящих удары по воротам. Справа у ЦСКА появился Вадим Карпов — непрофильный правый защитник. Это нам сыграло на руку. Через эту зону мы и получили возможность создавать моменты.

Почему я не смотрю пенальти? Так спокойненько. Читаю молитву, чтобы мяч пришёл в ворота. Всегда работает.

Все новости
Федотов: «Карасёв должен был пропускать тур, а ему отдали главный матч»
Вчера, 17:06 Комментарии13
Уилкшир: «В Черчесове были опредёленные вещи, которые мне не нравились»
Вчера, 16:39 Комментарии10
Кузнецов: «Отмена красной карточки Ахметова — абсолютно правильное решение»
Вчера, 15:45 Комментарии22
Семак — о победах «Локомотива»: «Любая серия рано или поздно заканчивается»
Вчера, 15:04 Комментарии44
Аршавин: «„Зенит“ связан с „Сочи“? Посмотрите на „Спартак“ и „Арсенал“»
Вчера, 11:09 Комментарии40
Фомин: «После слов Шварца возникает улыбка на лице»
Вчера, 10:23 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
18 апреля в 22:16
Акинфееву пришлось потрудиться. Да и как иначе, если в защите сам Витя Васин и пацан без опыта. Если бы не Игорь все могло бы закончиться плачевно.
Великолепный
Великолепный
18 апреля в 21:24
Игорь был лучшим в матче с Сочи.
mihaluch
mihaluch
18 апреля в 21:16
В уме у ЦСКА был кубковый матч.
STVA 1
STVA 1
18 апреля в 20:43
Игорь один старался по ходу
pomor45
pomor45
18 апреля в 20:41
Удав удавился.
Ванечка
Ванечка
18 апреля в 20:28
С победой....армейцы на победу не наиграли...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 апреля в 20:21
А толку то...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100