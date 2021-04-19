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Фердинанд — о Суперлиге: «Это война против футбола»

19 апреля 2021, 10:34

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал новость о создании Европейской Суперлиги.

Это война против футбола. Отсутствие конкуренции противоречит всему, что проповедует футбол. Эти люди понятия не имеют, что такое футбол.

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Все комментарии
Великий Пуховик
Великий Пуховик
19 апреля в 15:14
Уже не первый представитель олдскула говорит о крахе футбика. Может быть у современных игроков лучше навыки обращения с мячом, ярче имидж, больше поклонников, но раньше у игроков был дух, они любили футбол, играли за клуб и для болельщиков. А сейчас играют ради подпизчиков в инстаграме, чтоб только побольше бабла срубить.
Brooklyn888
Brooklyn888
19 апреля в 12:57
Нету конкуренции? Не то чтобы я это одобряю ,но слабых нету,одни топ - клубы конкуренция будет ,даже сильнее чем в ЛЧ,хозяевов понять можно ,все хотят прибыль от вкладов ,ничего удивительного в этом нету ,поглядим увидим ,нам от этого мало чего ))
dzvinka
dzvinka
19 апреля в 11:17, ред.
вот вам и американские владельцы МЮ и Ливерпуля - тупо бабки интересуют и все, о чем я и говорил.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
19 апреля в 11:01
Война так война...
Мы все наблюдатели.
ЮЗИК
ЮЗИК
19 апреля в 10:57
Поддерживаю такое мнение
ДСА
ДСА
19 апреля в 10:40
Поисключают их из чемпионатов своих стран и всё.
Ironigor
Ironigor
19 апреля в 10:38
Красавчик Рио , всё верно !
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