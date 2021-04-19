Фердинанд — о Суперлиге: «Это война против футбола»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал новость о создании Европейской Суперлиги.
Это война против футбола. Отсутствие конкуренции противоречит всему, что проповедует футбол. Эти люди понятия не имеют, что такое футбол.
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал новость о создании Европейской Суперлиги.
Это война против футбола. Отсутствие конкуренции противоречит всему, что проповедует футбол. Эти люди понятия не имеют, что такое футбол.
Мы все наблюдатели.
Мы все наблюдатели.