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Макрон поддержал решение клубов Франции отказаться от участия в Суперлиге

19 апреля 2021, 09:59

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал решение французских клубов отказаться от участия в Суперлиге.

Президент республики приветствует позицию французских клубов, принявших решение об отказе от участия в проекте европейской Суперлиги, который угрожает принципам единства.

Власти Франции будут поддерживать все шаги, которые предпримет национальная федерация, лига, УЕФА и ФИФА для защиты целостности соревнований, национальных или европейских.

Ранее о присоединении к Суперлиге официально объявили: «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Тоттенхэм».

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
19 апреля в 11:24
Макрон как марионетка всегда всех поддерживает.
Brooklyn888
Brooklyn888
19 апреля в 10:04
Ну тут другая история,это понятно )!
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