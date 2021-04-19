Макрон поддержал решение клубов Франции отказаться от участия в Суперлиге

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал решение французских клубов отказаться от участия в Суперлиге.
Президент республики приветствует позицию французских клубов, принявших решение об отказе от участия в проекте европейской Суперлиги, который угрожает принципам единства.
Власти Франции будут поддерживать все шаги, которые предпримет национальная федерация, лига, УЕФА и ФИФА для защиты целостности соревнований, национальных или европейских.
Ранее о присоединении к Суперлиге официально объявили: «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Тоттенхэм».