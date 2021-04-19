Макрон поддержал решение клубов Франции отказаться от участия в Суперлиге

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал решение французских клубов отказаться от участия в Суперлиге.

Президент республики приветствует позицию французских клубов, принявших решение об отказе от участия в проекте европейской Суперлиги, который угрожает принципам единства.