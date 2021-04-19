Зидан: «Мне не стоит ничего говорить об офсайде. Это должны решать арбитры»

Главный тренер «Реала» поделился мыслями после ничьей в матче 33-го тура Ла Лиги против «Хетафе» (0:0).

Мы выйдем из этой ситуации. У нас нет границ, мы будем продолжать борьбу до конца сезона. У нас все хорошо. Мы должны хорошо отдохнуть и двигаться вперед.

Действительно, происходит много всего. Но на данный момент ситуация такова.

Один балл – это то, что мы имеем. Стоит поздравить игроков. Мы должны не останавливаться.

Офсайд Диаса? Мне не стоит ничего говорить. Арбитры должны решать, был там офсайд или нет.