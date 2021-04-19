Зидан: «Мне не стоит ничего говорить об офсайде. Это должны решать арбитры»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мыслями после ничьей в матче 33-го тура Ла Лиги против «Хетафе» (0:0).
Мы выйдем из этой ситуации. У нас нет границ, мы будем продолжать борьбу до конца сезона. У нас все хорошо. Мы должны хорошо отдохнуть и двигаться вперед.
Действительно, происходит много всего. Но на данный момент ситуация такова.
Один балл – это то, что мы имеем. Стоит поздравить игроков. Мы должны не останавливаться.
Офсайд Диаса? Мне не стоит ничего говорить. Арбитры должны решать, был там офсайд или нет.
Мадриду будет сложнее, там ЛЧ много сил заберет.
Мадриду будет сложнее, там ЛЧ много сил заберет.