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Зидан: «Мне не стоит ничего говорить об офсайде. Это должны решать арбитры»

19 апреля 2021, 09:34
ХетафеЛоготип футбольный клуб Хетафе0 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мыслями после ничьей в матче 33-го тура Ла Лиги против «Хетафе» (0:0).

Мы выйдем из этой ситуации. У нас нет границ, мы будем продолжать борьбу до конца сезона. У нас все хорошо. Мы должны хорошо отдохнуть и двигаться вперед.

Действительно, происходит много всего. Но на данный момент ситуация такова.

Один балл – это то, что мы имеем. Стоит поздравить игроков. Мы должны не останавливаться.

Офсайд Диаса? Мне не стоит ничего говорить. Арбитры должны решать, был там офсайд или нет.

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Все комментарии
David Young
David Young ответ CHIKO_6969 (раскрыть)
20 апреля в 17:32
Пока рано давать кому-либо медали. Ещё предстоит ожесточённая борьба между тремя клуба в концовке чемпионата Испании.
CHIKO_6969
CHIKO_6969
20 апреля в 17:27
это ещё не конец Атлеты чемпионы.
No problems
No problems
19 апреля в 11:31
Все трое впритирку идут.
Мадриду будет сложнее, там ЛЧ много сил заберет.
faneng
faneng
19 апреля в 10:49
Обыграли Барселону и тут же профукали свое достижение...
drug01
drug01
19 апреля в 09:51
Опять судьи виноваты
Рома Олейник
Рома Олейник
19 апреля в 09:45
"Стоит поздравить игроков", - с чем? У них Дни рождения? Что он несёт...
beefs
beefs
19 апреля в 09:38
Ещё одного обидели судьи...
Brooklyn888
Brooklyn888
19 апреля в 09:37
Мышление чемпиона ,я тоже верю в команду ,постоянно выигрывать сложно ,нужно было дать отдохнуть.
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