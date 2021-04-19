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Рианчо: «Суперлига для маленьких европейских клубов станет крахом»

19 апреля 2021, 12:39

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал новость о создании Европейской Суперлиги.

Я думаю, что Суперлига для маленьких европейских клубов станет крахом. Большие клубы решили взять все в свои руки. С другой стороны, это было очевидно. Много говорилось про появление мощной европейской лиги, модель американской НБА. Крупные европейские футбольные клубы выделяют много финансов, совершают крупные сделки и должны быть в выигрыше в финансовом плане.

Скорее всего, в Суперлиге будет 30 команд, которые будут между собой играть. Пока сложно сказать, насколько этот турнир будет привлекательным, потому что многие привыкли к формату Лиги чемпионов.

Что мы получаем сейчас? Большие клубы хотят играть по кругу. Они хотят делать деньги за пределами УЕФА. Настал, видимо, этот час для них.

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Все комментарии
Brooklyn888
Brooklyn888
19 апреля в 12:53
Сколько ажиотажа ,интересно что у них там вообще получится)
VeniaminS
VeniaminS
19 апреля в 12:44
Это точно и что им делать.
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