Рианчо: «Суперлига для маленьких европейских клубов станет крахом»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал новость о создании Европейской Суперлиги.
Я думаю, что Суперлига для маленьких европейских клубов станет крахом. Большие клубы решили взять все в свои руки. С другой стороны, это было очевидно. Много говорилось про появление мощной европейской лиги, модель американской НБА. Крупные европейские футбольные клубы выделяют много финансов, совершают крупные сделки и должны быть в выигрыше в финансовом плане.
Скорее всего, в Суперлиге будет 30 команд, которые будут между собой играть. Пока сложно сказать, насколько этот турнир будет привлекательным, потому что многие привыкли к формату Лиги чемпионов.
Что мы получаем сейчас? Большие клубы хотят играть по кругу. Они хотят делать деньги за пределами УЕФА. Настал, видимо, этот час для них.