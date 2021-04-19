Рианчо: «Суперлига для маленьких европейских клубов станет крахом»

Бывший тренер «Спартака» прокомментировал новость о создании Европейской Суперлиги.

Я думаю, что Суперлига для маленьких европейских клубов станет крахом. Большие клубы решили взять все в свои руки. С другой стороны, это было очевидно. Много говорилось про появление мощной европейской лиги, модель американской НБА . Крупные европейские футбольные клубы выделяют много финансов, совершают крупные сделки и должны быть в выигрыше в финансовом плане.

Скорее всего, в Суперлиге будет 30 команд, которые будут между собой играть. Пока сложно сказать, насколько этот турнир будет привлекательным, потому что многие привыкли к формату Лиги чемпионов.