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В пятницу ПСЖ может автоматически стать победителем Лиги чемпионов

19 апреля 2021, 23:06

УЕФА намерен в ближайшую пятницу обсудить возможное исключение клубов-основателей Суперлиги («Реал», «Манчестер Сити» и «Челси») из текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

Если решение об исключении этих клубов из Лиги чемпионов будет принято, возможны два варианта развития событий:

1. Наиболее вероятный: в турнир могут вернуть «Баварию», «Боруссию» Д и «Порту», которые выбыли на более ранних стадиях.

2. Победу в турнире могут присудить ПСЖ.

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milanetto10
milanetto10 ответ No problems (раскрыть)
21 апреля в 09:33
президентом лиги кто будет??Перес так что всё очевидно. Дай бог чтобы всё осталось как есть
Ми Ша
Ми Ша ответ Том Хеннинг Эвребе (раскрыть)
21 апреля в 03:33
Уже судя по новостям спорить не имеет смысла, похоже ЕСЛ была своего рода рычагом воздействия на смену формата ЛЧ, увеличения ее бюджета и соответственно большим выплат ТОП клубам.
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе ответ Ми Ша (раскрыть)
20 апреля в 20:02
Дядечки, которые будут давать денюжку на СЛ из США, будут иметь собственные планы на данные клубы, а ежели мосты с УЕФА и нацлигами совсем будут уничтожены, то эти клубы будут полностью во власти муриканских банков, и они будут делать то, что скажут дяди из-за океана. Я уже не говорю о том, что планы о проведении матчей Лол Лиги в США уже обсуждались.
777dimon86
777dimon86
20 апреля в 13:01, ред.
Руководство УЕФА ведёт себя как 15 летняя истеричка! Если не дадут доиграть, то уронят свою пошатнувшуюся репутацию ниже плинтуса и это будет только плюсом для суперлиги! Я бы на их месте сказал бы: "Создавайте что хотите, но помогать и перестраивать свой календарь мы не будем, попробуйте составить конкуренцию!", но я не руководитель УЕФА))
No problems
No problems ответ milanetto10 (раскрыть)
20 апреля в 10:58
Эту лигу создаёт не Перес,а все руководители 12 клубов,которые "За".
С чего ты взял что Все и вся теперь будет течь в Реал Мадрид?
Никто еще не знает,в каком формате будут(или ваще провалятся)играть клубы. И кто и на каком этапе сколько заработает. Мадрид не единственный участник.
Так что рановато ты гниль льешь на Мадрид товарищ.
bayern-cobra
bayern-cobra ответ Igo0rek second acc (раскрыть)
20 апреля в 09:39
Если реалу не стремно за счет судей комбек сделать в ЛЧ три раза подряд,а мне почему должно быть,все по честному еслс уефа сделает это
milanetto10
milanetto10
20 апреля в 09:37
какие вы наивные суперлига это огромные деньги в карман Переса + гарантированные победы Реала. Я не вижу разницы в том кто будет ложить деньги в свой карман Перес или УЕФА с ФИФА
NOVA
NOVA
20 апреля в 09:09
ну эту ЛЧ надо дать доиграть как положено, а потом уже эти клубы и сами не будут тут играть!!
cska1948
cska1948 ответ Igo0rek second acc (раскрыть)
20 апреля в 09:06
Ваш оптимизм мне напомнил цитату из популярного фильма:"Вообще, вы знаете, со временем телевидение перевернет жизнь всего человечества. Ничего не будет. Ни кино, ни театра, ни книг, ни газет, одно сплошное телевидение!"
NileCroco
NileCroco
20 апреля в 08:45
Будет крайне смешно, если уефа пойдёт по наиболее абсурдному из этих путей и ПСЖ автоматом станет чемпионом. Тогда Суперлига получит ещё большее преимущество, потому что из турниров такой уефа я бы вышел на месте любого нормального клуба.
barcamilan
barcamilan
20 апреля в 08:35
да пусть доиграют ЛЧ, пусть чемпионаты доиграют, потом будете обсуждать
hazardfan
hazardfan
20 апреля в 08:29
Вернуть в турнир проигравших? Это будет точка невозврата. Болельщики исключенных клубов будут в ярости, уефа не вернёт свой авторитет НИКОГДА, если это случится. ПСЖ стрёмные товарищи и с уефа на короткой ноге. Стоит вспомнить переход Неймара за 222 млн, при действующем ФФП, мутный переход Киллиана и связать с фактом, что ПСЖ нет в списке учредителей Суперлиги
Naim Nabiev 1
Naim Nabiev 1
20 апреля в 08:17
будет битва гладиаторов
Cympak-05
Cympak-05
20 апреля в 07:45
Бавария за что возвращать то ? Она же от ПСЖ вылетела
Гриша Гриша
Гриша Гриша
20 апреля в 07:15
Эту ЛЧ надо доиграть в любом случае
Ми Ша
Ми Ша ответ Том Хеннинг Эвребе (раскрыть)
20 апреля в 07:13
1. Весь мир будет смотреть СЛ, а не только Китай и США.
2. Никто кочевать не будет, кроме финального матча, так как все основатели-участники заинтересованы в заполнение собственных стадионов.
3. Игроки наемники, их даже спрашивать не будут, если конечно нет юридических нюансов, смотря, что и как в контракте прописано.
112910415
112910415
20 апреля в 06:49
очень справедливо (
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
20 апреля в 06:18, ред.
Все клубы,клубы- а про игроков никто не подумал-как они будут играть и в так напряженном графике, если Суперлиговцев(СЛВ) не выкинут из нацчемпионатов, а если выкинут, захотят ли они бороться за "престижный" трофей суперлиги и играть на потеху американцам и азиатам, и я не удивлюсь, если матчи будут кочевать из США в Азию и обратно. Встречаться надо было раньше, и тогда заключать соглашения о финансовых лимитах трансферов, зарплат игроков, а то игроки среднего пошиба за 150млн.- нонсенс.
1_DEIVID
1_DEIVID
20 апреля в 05:33
Не Баварию надо уж тогда возвращать, а пусть Лейпциг с Аталантой играют 1/4 из одного матча.
1_DEIVID
1_DEIVID
20 апреля в 05:26
Я не понимаю причём тут Бавария? Она вылетела от ПСЖ, а не от Реала, Челси и т.д. и т.п.
Ystavshiy
Ystavshiy
20 апреля в 05:14
Уефа боится потери власти, думает только о себе. Не думаю, что их волнует футбол. Я за супер лигу, хуже не будет.
Бубнин
Бубнин
20 апреля в 05:06
Лига автоматических чемпионов.
ДСА
ДСА
20 апреля в 04:47
Наиболее вероятно клубы одумаются.
1_DEIVID
1_DEIVID
20 апреля в 03:55
Вот это точно попирание всех спортивных принципов назначить таким способом победителя ЛЧ.
azkan
azkan
20 апреля в 03:17
Наиболее вероятный))) от твиттера Баварии вуа ха ха ха.
Теперь они так хотят камбечить) Айл би бэк)))
Прямо сейчас какая то хрень происходит. УЕФА истеричит как подвальная прости...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
20 апреля в 03:00
Первый вариант более справедлив да и принцип спортивный сохранит.
zooveterinar
zooveterinar
20 апреля в 01:05
Только не ПСЖ!!!
Анд-м
Анд-м
20 апреля в 00:51
Вот это точно будет преступление против футбола и здравого смысла
boom4321
boom4321 ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
20 апреля в 00:42, ред.
Если вы про супер лигу, о которой тут пишут/ете ниже, то мне все равно, я про лч писал. Я к тому, что пусть делают уже что хотят, все равно ничего координально не изменится, произвол как был так и останется. А если взять конторку под названием УЕФА, то она прогнила уже с момента, когда на 2х футболистов начали сыпаться золотые мячи, как из рога изобилия
faneng
faneng
20 апреля в 00:32
Фу, бред какой. В прошлом году футбол был сломан коронавирусом. В этом году играют без зрителей, скучно смотреть, так теперь еще и этот бред. Ну да, давайте объявим ПСЖ чемпионом, в Лиге Европы сыграем никому не нужный финал Рома-Вильяреал. И отправимся на летний отдых.
Перес, Аньелли и др. - спасибо, что погрузили мировой футбол в этот бред!!!
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