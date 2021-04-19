В пятницу ПСЖ может автоматически стать победителем Лиги чемпионов

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19 апреля 2021, 23:06

УЕФА намерен в ближайшую пятницу обсудить возможное исключение клубов-основателей Суперлиги («Реал», «Манчестер Сити» и «Челси») из текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

Если решение об исключении этих клубов из Лиги чемпионов будет принято, возможны два варианта развития событий:

1. Наиболее вероятный: в турнир могут вернуть «Баварию», «Боруссию» Д и «Порту», которые выбыли на более ранних стадиях.