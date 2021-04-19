В пятницу ПСЖ может автоматически стать победителем Лиги чемпионов

УЕФА намерен в ближайшую пятницу обсудить возможное исключение клубов-основателей Суперлиги («Реал», «Манчестер Сити» и «Челси») из текущего розыгрыша Лиги чемпионов.
Если решение об исключении этих клубов из Лиги чемпионов будет принято, возможны два варианта развития событий:
1. Наиболее вероятный: в турнир могут вернуть «Баварию», «Боруссию» Д и «Порту», которые выбыли на более ранних стадиях.
2. Победу в турнире могут присудить ПСЖ.
С чего ты взял что Все и вся теперь будет течь в Реал Мадрид?
Никто еще не знает,в каком формате будут(или ваще провалятся)играть клубы. И кто и на каком этапе сколько заработает. Мадрид не единственный участник.
Так что рановато ты гниль льешь на Мадрид товарищ.
С чего ты взял что Все и вся теперь будет течь в Реал Мадрид?
Никто еще не знает,в каком формате будут(или ваще провалятся)играть клубы. И кто и на каком этапе сколько заработает. Мадрид не единственный участник.
Так что рановато ты гниль льешь на Мадрид товарищ.
2. Никто кочевать не будет, кроме финального матча, так как все основатели-участники заинтересованы в заполнение собственных стадионов.
3. Игроки наемники, их даже спрашивать не будут, если конечно нет юридических нюансов, смотря, что и как в контракте прописано.
2. Никто кочевать не будет, кроме финального матча, так как все основатели-участники заинтересованы в заполнение собственных стадионов.
3. Игроки наемники, их даже спрашивать не будут, если конечно нет юридических нюансов, смотря, что и как в контракте прописано.
Теперь они так хотят камбечить) Айл би бэк)))
Прямо сейчас какая то хрень происходит. УЕФА истеричит как подвальная прости...
Теперь они так хотят камбечить) Айл би бэк)))
Прямо сейчас какая то хрень происходит. УЕФА истеричит как подвальная прости...
Перес, Аньелли и др. - спасибо, что погрузили мировой футбол в этот бред!!!
Перес, Аньелли и др. - спасибо, что погрузили мировой футбол в этот бред!!!