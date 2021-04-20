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Петр Чех вышел к фанатам с «Челси» с просьбой пропустить автобус на стадион

20 апреля 2021, 21:04
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 0Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув АльбионМатч завершен

Болельщики «Челси» заблокировали клубный автобус и не пропускают футболистов команды на матч 32-го тура АПЛ против «Брайтона» в знак протеста против вступления клуба в Суперлигу.

Легендарный голкипер «синих», ныне занимающий должность технического консультанта команды, Петр Чех вышел к фанатам с просьбой пропустить автобус с игроками на стадион. Отмечается, что Чеху не удалось убедить болельщиков. Автобус всё ещё не может проехать на «Стэмфорд Бридж».

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Naim Nabiev 1
Naim Nabiev 1
21 апреля в 07:05
он горд и знает что фаны Челси уважают его
Gahi
Gahi
20 апреля в 21:51, ред.
Английские фанаты показывают своё отношение ко всему тому что происходит вокруг Суперлиги и их любимой команды. Для большинства болельщиков игра команды в Премьер Лиги это и есть главные игры клуба, а все остальные турниры для них являются второстепенными, как бы они величественно не назывались. И только одна мысль о том что любимую команду могут отстранить от игр в Премьер Лиги Англии  доводит консервативных болельщиков до возмущения которое будет заставлять их добиваться выхода команды из этой сомнительной затеи. Ну что, вот и настал тот самый важный момент, который прояснит на сколько английские болельщики могут влиять на решения клуба, с мнением которых владельцы команд обязаны будут считаться. Удачи 
25процентный клоун
25процентный клоун
20 апреля в 21:27
Пусть команда на колено и перед ними встанет
bjnd52xsa5tw
bjnd52xsa5tw
20 апреля в 21:22
Даешь технарь синим))) Вот это ЛоЛ!!
SHMEL
SHMEL
20 апреля в 21:20
Вот это круто, молодцы! Достойно уважения.
Stalker-ato
Stalker-ato ответ Futurista (раскрыть)
20 апреля в 21:16
Я пиво проспорил тогда,что Спартак нас не поддержит,и когда Спартак вывесил баннер одним из первых.....парни я вас зауважал,я могу вас не любить,да вы и не молодая Джоля,что бы вас любить но Спартак буду Уважать и мой батька сказал,,Спартак-Мужчины,, Респект вам парни за братьев!!!!!
Futurista
Futurista ответ Stalker-ato (раскрыть)
20 апреля в 21:11
Европу теперь больше "свобода Навального" интересует)...не те времена...
Stalker-ato
Stalker-ato
20 апреля в 21:08
Ну что old school от Владивостока до Лиссабон,против суперлиги.
Я такой старый,что помню как по всей европе и миру прошла Акция,свободу честным свободу Павличенко,,(*спасибо всем кто поддержал а поддержали все)
также все вместе против мешков и за old school .
David Young
David Young
20 апреля в 21:07
Фанаты показали своё отношение к Суперлиге, хотя это лишь небольшая часть фанатов Челси, но их мнение тоже важно. А Чех молодец, попытался сделать что мог, не получилось, но это и неудивительно. Надеюсь, это не повлияет негативно на игру команды.
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