Петр Чех вышел к фанатам с «Челси» с просьбой пропустить автобус на стадион

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20 апреля 2021, 21:04

Болельщики «Челси» заблокировали клубный автобус и не пропускают футболистов команды на матч 32-го тура АПЛ против «Брайтона» в знак протеста против вступления клуба в Суперлигу.

Легендарный голкипер «синих», ныне занимающий должность технического консультанта команды, вышел к фанатам с просьбой пропустить автобус с игроками на стадион. Отмечается, что Чеху не удалось убедить болельщиков. Автобус всё ещё не может проехать на «Стэмфорд Бридж».