Антисборная 26-го тура: отстранение Вилкова и защитники «Спартака»

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вчера, 18:02

В одном составе футболисты «Краснодара», ЦСКА и «Спартака».

Вратарь

Матвей Сафонов («Краснодар») – выход тура

Можно было выбрать Песьякова, но Сергей случайно неудачно принял пас от коллеги – в 999 случаях из 1 000 так плохо не сыграет. Тогда как Матвей, что несколько раз выручал «Краснодар» против «Зенита», в решающий момент сознательно побежал на линию штрафной, мог сыграть руками – мяч добрался до его владений, но отступил и подарил переломный гол Азмуну. Со вторым результативным ударом тоже не справился, а потом едва не придумал третий мяч в свои ворота. Разнервничался в центральной игре тура.

Защитники

Роман Зобнин («Спартак») – затмение недели

Так, как Мрзляк, Зобнину в карьере мало кто позвонки выкручивал. Не его был вечер. Странно, что Роман на уже знакомой позиции правого латераля выдал такой футбол в защите. В атаке тоже ничего оригинального не продумал, раз «Спартак» влетел 0:3. Но в защите от Зобнина всегда ждешь цепкости. Сыграл, как Айртон в худших поединках. Бразилец пропустил погром из-за красной карточки в дерби, а Зобнин пропускал игроков «Уфы» к воротам Максименко.

Вадим Карпов ( ЦСКА ) – эксперимент выходных

Виноват случай – травма Фернандеса на тренировке, и Олич – нельзя Карпова, если у него нет навыков игры на фланге, бросать на амбразуру. Но Вадим вышел справа и провалил первый тайм, как и весь ЦСКА . Команда пропустила один мяч, а могла больше. Защитник ошибался позиционно и не создавал ничего в атаке. Его заменили на Дзагоева, матч юному футболисту очевидно не удался.

Самуэль Жиго («Спартак»)

Дело не только в удалении, хотя Жиго играл грубо и рисковал. Дело в том, что без Джикии его верный напарник в окружении Маслова и Кутепова выдал представление времен Кононова. «Спартак» владел мячом и пытался создавать моменты, но каждый раз, когда «Уфа» атаковала, был риск увидеть грубую ошибку Жиго, пока его не удалили. Хотя красная карточка тоже повлияла – после нее «Спартак» нарвался на разгром.

Илья Кутепов («Спартак»)

Изначально сюда рвались Чистяков из «Зенита» и Кайков из «Тамбова», но Кутепов ошибался в составе фаворита против аутсайдера. И еще чаще, чем его коллеги. Илья привез пенальти – выставил руку в падении, законное решение рефери. Разок подстраховал Максименко классным подкатом, но совершил немало мелких и крупных позиционных ошибок, что позволили «Уфе» забить три безответных мяча. Так рвался на поле, но принял участие в слабом поединке «Спартака».

Георгий Щенников ( ЦСКА )

Не создал ни одного момента против «Сочи». А вот его оппонент по флангу Заика дважды придумывал атаки с ударами и промахнулся в первом тайме по пустым воротам. И опытный латераль ЦСКА его не остановил. Без Зайнутдинова лучше на левом фланге не стало, «армейцы» вяло раскрывались краями, а опытный Щенников был слишком медлительным, чтобы озадачить соперника, хотя сыграл весь матч.

Полузащитники

Дмитрий Полоз («Ростов»)

Против бывшего клуба Дмитрий мог выступить лучше. Если юному Гиговичу не повезло – Вилков выписал ему вторую желтую за игровой эпизод, когда два игрока боролись за мяч, то Полоза с поля убрал Карпин на 76-й минуте. Наверное, Валерий Георгиевич передержал крайнего форварда, ведь от опытного игрока дождались одного выстрела и одной передачи под чужой удар. После серии матчей с голевыми передачами Полоз снова ушел в тень.

Алекс Крал («Спартак»)

Никто у «Спартака» не показал хороший футбол, но если высматривать людей, что могли многое изменить, то в списке увидите и защитников, и Крала. Алекс не закрывал подходы Камилова к воротам. Из 13 ударов «Уфы» сразу 11 из пределов штрафной площади, а это значит, что Крал и Умяров не помешали соперникам отдавать последние передачи с центра. Или с флангов, ведь подбор в опорной зоне гости тоже выигрывали частенько. У Алекса бывают такие поединки – словно забывает, как играть.

Малком («Зенит») – банальность недели

Бразилец добавляет Семаку головной боли, ведь не умеет защищаться. С ним на поле страдает коллективный прессинг. Также Малком козыряет классом, который виден в движении с мячом, но ни разу за отведенное ему время не попал в створ ворот (Дзюба за тот же отрезок придумал 2 удара), а передачи бразильского вингера не привели к голам в ворота «Краснодара». Логично, что Семак снял Малкома с игры, как и других участников отрезка, после которого «быки» повели 2:0.

Магомед Сулейманов («Краснодар») – финт тура

Не обязательно промахнуться с метра или получить красную карточку, чтобы попасть в этот состав. Достаточно выйти на поле за двадцать пять минут до конца матча при счете 2:0 в пользу твоей команды, но вместо обострения у чужих ворот устроить маленькое шоу на своей половине. Сулейманов пытался крутануть «марсельскую рулетку», не получилось, соперник его атаковал (на грани фола, но без явного нарушения), а завершилось все это голом в ворота Сафонова. В РПЛ так играть нельзя.

Нападающий

Хосе Саломон Рондон ( ЦСКА ) – легкость тура

Легкость – с ироничным подтекстом, ведь классный форвард в непонятной физической форме. Чем занимаются тренеры ЦСКА , если 31-летний венесуэлец до сих пор не пришел в себя, хотя давненько перебрался из Китая в Россию? Не смог Рондон быстро выйти на пик. Дело не в габаритах, а в скорости действий. В запасе остался Чалов, а в основе вышел ветеран. Тут вопрос к Оличу, как он готовит команду к важным поединкам. Против «Сочи» у Рондона столько же ударов, как у Акинфеева – ни одного.

«Тамбов» тура. «Спартак»

Лучше всего объяснит попадание «Спартака» в красноречивую номинацию их главный тренер Доменико Тедеско:

Хотел бы извиниться перед всеми болельщиками «Спартака». Мы играли как дети, не было эмоций, не было сил, ничего. Много говорили с игроками, были теоретические занятия, говорили, что матч — как финал. А потом вышли и сыграли так.

Арбитр недели. Михаил Вилков («Локомотив» — «Ростов»)