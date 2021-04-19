Сборная 26-го тура РПЛ: уфимцы, разгромившие «Спартак», а также победители ЦСКА

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вчера, 12:10

А ещё футболисты «Динамо», «Локомотива», «Краснодара» и тренер-новичок.

Вратарь

Александр Беленов («Уфа»)

Акинфеев отразил 11 ударов, но лишь один был невероятно сложным для голкипера мирового уровня. Дюпин взял пенальти, но Панюков пробил очень плохо. Тогда как Беленов выручал «Уфу» в матче, где на его команду оказали большое давление. Отмечаем голкипера, чья команда 66 % времени была без мяча, и который отразил четыре сложных удара.

Защитники

Даниил Хлусевич («Арсенал») – настырность тура

Обычно не набираем много тех, кто издевается над «Тамбовом», ведь у аутсайдера футбол уровня ПФЛ . Но Даниил запомнился и выделился. На его счету не просто гол плюс пас, но и четыре удачные обводки, еще два удара по воротам и дополнительный, кроме голевого, созданный момент. Хлусевич закрыл весь фланг и уничтожил всех соперников, которых встретил.

Ведран Чорлука («Локомотив») – тролль тура

Дивеев много работал с мячом и забил. Надежно смотрелся Уремович, пока пенальти не привез. И Пабло, и Чорлука отлично сыграли против «Ростова». Дисквалификация Гильерме не сказалась на надежности защиты «Локомотива». Ведран не только сделал ассист, но и четко выбирал позицию, воюя за мяч. А после игры потроллил КДК , предложив расслабиться и выпить пива.

Иван Ордец («Динамо»)

Командам нужны длительные игровые отрезки без пауз, чтобы показывать приличный футбол. «Динамо» соединяется на ходу, поэтому первый тайм в Волгограде не совсем удался. А вот после перерыва Фомин реализовал пенальти, заработанный Паршивлюком, а затем Ордец после передачи Захаряна определил победителя. Центральный защитник «Динамо» забивает во втором туре подряд, а еще постоянно выводит команду в атаки длинными пасами.

Сергей Терехов («Сочи»)

Прибавил в уверенности, закрывает всю левую бровку, активно ходит вперед. Немного подтолкнул Тикнизяна в спину в борьбе, но в том эпизоде арбитр не увидел фол игрока «Сочи», зато указал на «точку» в штрафной ЦСКА . Но Терехов здесь не из-за действий в атаке, хотя они тоже были. Сергей скушал Карпова на фланге и не заметил всех, кто атаковал ворота Заболотного по его краю поля – 4 отбора, 3 перехвата мяча.

Полузащитники

Гжегож Крыховяк («Локомотив») – класс недели

Симулировал нарушение в штрафной площади, но это проблема Вилкова. Поляк получил поддержку Куликова и Магкеева в опорной зоне, часто работал на одной линии с плеймейкером Жемалетдиновым. Гжегож давно доказал уровень, но ассист и реализованный пенальти – дополнительные причины, чтобы включить его в состав. Всюду успел, ведь еще выиграл 4 верховых единоборства и 4 раза отобрал мяч.

Владислав Камилов («Уфа») – герой тура

Центральный полузащитник «Уфы» стал одним из двух главных творцов разгрома «Спартака» в Москве. Владислав сделал дубль, и хотя не реализовал пенальти, сам же первым успел к мячу. Кроме прямых действий в атаке – трех ударов в створ, создал еще два момента. А еще Камилов часто оказывался по центру в опорной зоне, сужая пространство для Промеса и компании перед штрафной площадью «Уфы».

Филип Мрзляк («Уфа»)

Опытный хорватский полузащитник в прошлом туре забил в ворота «Ахмата», когда «Уфа» разгромила команду из Грозного, а сейчас отметился ассистом и забитым мячом против «Спартака». Снова разница в счете крупная – 3:0, снова можно выделить Мрзляка. Левый хавбек «Уфы» не позволил Зобнину развернуться на фланге, на счету Филипа три отбора, два последних паса и два удара по воротам. Круто сыграл в важнейший для «Уфы» момент.

Нападающие

Рифат Жемалетдинов («Локомотив»)

Не удивимся наличию Рифата в заявке сборной России на Евро-2020. Крайний хавбек стал плеймейкером, и навыков хватает, чтобы «железнодорожники» выиграли 9 матчей подряд. Жемалетдинов забил «Ростову» четкий гол – прочитал пас Чорлуки, нашел свободную зону и классно пробил в угол. Также получил по носу от Гиговича, после чего сопернику выдали вторую желтую карточку. Рифат и пасует, и забивает, и прессингует.

Алексей Ионов («Краснодар») – дубль недели

В роли форварда Ионов играл еще в «Ростове», не привыкать. Но настолько эффективно выступает не всегда. «Краснодар» настроился на «Зенит», а воспитанник северного клуба забил Луневу два мяча. Если бы «горожане» лучше отработали после своих и чужих замен, то «Зенит» получил бы еще одно поражение в сезоне. Впрочем, Ионов сделал все, что смог – его дубль спас от поражения.

Артур Юсупов («Сочи») – универсализм тура

Так получилось, что Юсупов оказывался двенадцатым кандидатом в сборную тура. То юные парни из «Динамо» выдавали яркое представление, то известные мастера атаки пачками просились в состав. А ведь Юсупов в этом сезоне объективно хорош. Артур перешел на позицию левого крайнего нападающего, и успевает не только забивать – на его счету победный мяч ЦСКА , но и выполнять большой объем черновой работы (6 отборов, 1 перехват).

Главный тренер

Алексей Стукалов («Уфа»)

Алексей Борисович недавно работал в «Велесе» — середняке ФНЛ , а теперь впечатлил в РПЛ . Бывший наставник из «Химок» выиграл у «Ахмата» с разгромным счетом, а затем приехал в Москву и порадовал Газизова разгромом «Спартака». Тедеско и футболисты извиняются перед фанатами, а «Уфа» празднует, ведь эти три очка помогают покинуть зону прямого вылета. Появился шанс на спасение, хотя еще недавно его не было.

Голасо тура. Георгий Мелкадзе («Ахмат»)

Когда форвард, работая с непростым мячом, оказывается спиной к чужим воротам, но умело распоряжается моментом – забивает в падении через себя, то другие симпатичные удары отходят на второй план. Мелкадзе создал маленький шедевр, а «Химки» окончательно расслабились. Наверное, считают, что задачу на сезон выполнили?

Серия тура. 7 побед «Локомотива» подряд в РПЛ

Отдельные поединки команды омрачили неоднозначные решения рефери. Но 7 побед подряд – солидная серия для РПЛ , где много равных или близких по классу соперников. Николич завершил прошлый год поражениями от «Баварии», «Краснодара» и «Химок», а начал 2021-й серией из 9 побед с учетом Кубка России. При этом против «Ростова» забили 2 мяча к шестой минуте, а Вилков включился в работу позже. «Локомотив» мчится в ЛЧ после осечек ЦСКА и «Спартака».

Замены тура. Семак в Краснодаре

Редко в футболе увидишь четвертную замену. Семак одновременно снял с игры Малкома, Дзюбу, Чистякова и Караваева, выпустив Мостового, Дриусси, Оздоева и Сутормина. В итоге на счету первого в списке спасительный гол – Андрей принес ничью в Краснодаре, а хозяева поля упустили верную победу, ведя в два мяча к 60-й минуте. Отличная работа Семака, которого раньше справедливо упрекали в нерешительности. Четверная замена – редчайший и смелый ход.