Фоден, Алаба и Алиссон попали в команду недели Лиги чемпионов

Стала известна команда недели Лиги чемпионов. Об этом сообщает официальный твиттер УЕФА.
В состав одиннадцати лучших игроков недели на своих позициях попали:
Вратарь: Алиссон («Ливерпуль»).
Защитники: Начо («Реал»), Шансель Мбемба («Порту»), Жером Боатенг («Бавария»), Люка Эрнандес («Бавария»), Давид Алаба («Бавария»).
Полузащитники: Рияд Марез («Манчестер Сити»), Джуд Беллингхэм («Боруссия» Д), Жоржиньо («Челси»), Фил Фоден («Манчестер Сити»).
Нападающий: Эрик Чупо-Мотинг («Бавария»).
Один Боатенг справедливо - очень красиво перевёл пяткой мяч на угловой. Другой бы пас дал на партнёра или на худой конец выпнул бы в поле подальше, но Жером не ищет лёгких путей, такую красоту завернул, что даже свои собственные партнёры рты от удивления разинули.
Один Боатенг справедливо - очень красиво перевёл пяткой мяч на угловой. Другой бы пас дал на партнёра или на худой конец выпнул бы в поле подальше, но Жером не ищет лёгких путей, такую красоту завернул, что даже свои собственные партнёры рты от удивления разинули.