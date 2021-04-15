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Фоден, Алаба и Алиссон попали в команду недели Лиги чемпионов

15 апреля 2021, 19:32

Стала известна команда недели Лиги чемпионов. Об этом сообщает официальный твиттер УЕФА.

В состав одиннадцати лучших игроков недели на своих позициях попали:

Вратарь: Алиссон («Ливерпуль»).

Защитники: Начо («Реал»), Шансель Мбемба («Порту»), Жером Боатенг («Бавария»), Люка Эрнандес («Бавария»), Давид Алаба («Бавария»).

Полузащитники: Рияд Марез («Манчестер Сити»), Джуд Беллингхэм («Боруссия» Д), Жоржиньо («Челси»), Фил Фоден («Манчестер Сити»).

Нападающий: Эрик Чупо-Мотинг («Бавария»).

Фоден, Алаба и Алиссон попали в команду недели Лиги чемпионов

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Все комментарии
Brooklyn888
Brooklyn888
16 апреля в 09:06
Нет в жизни справедливости)
амурец
амурец
16 апреля в 02:18
Алиссон? да вы чего серьёзно что ли? Куртуа или Навас
Слайш
Слайш
16 апреля в 00:22
Алисон? Серьезно? 2 удара в створ было за матч от Реала.. Где Куртуа, который принёс ничью Реалу и проход в полуфинал? Где Навас?
Qatar Airways
Qatar Airways
15 апреля в 20:12
Алиссон восемьдесят из девяноста минут на солнышке грелся и на птичек смотрел, где Навас, который на своём горбу втащил ПСЖ в полуфинал? Какой Начо, где Вальверде или Милитао, которые просто съели все атаки Ливерпуля? Какой Жоржиньо, где Милнер, который был сердцем, мозгом и кровеносной системой красных до замены?
Один Боатенг справедливо - очень красиво перевёл пяткой мяч на угловой. Другой бы пас дал на партнёра или на худой конец выпнул бы в поле подальше, но Жером не ищет лёгких путей, такую красоту завернул, что даже свои собственные партнёры рты от удивления разинули.
karnager
karnager
15 апреля в 19:40
Алиссон то че тут делает ?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 апреля в 19:33
Вполне заслужено попали!
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