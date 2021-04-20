«Атлетико» и «Барселона» приняли решение выйти из Суперлиги

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20 апреля 2021, 21:35

«Атлетико» решил отказаться от участия в Суперлиге.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс в своём твиттере, не только английские клубы выйдут из состава участников нового турнира. Источники из «Атлетико» утверждают, что «матрасники» также готовят документы о выходе из Суперлиги. Кроме того, «Барселона» рассматривает вариант с тем, чтобы отказаться от участия в соревновании.

Напомним, что первыми двумя клубами, которые решили покинуть турнир, стали «Челси» и «Манчестер Сити».