«Атлетико» и «Барселона» приняли решение выйти из Суперлиги

«Атлетико» решил отказаться от участия в Суперлиге.
Как сообщает журналист Бен Джейкобс в своём твиттере, не только английские клубы выйдут из состава участников нового турнира. Источники из «Атлетико» утверждают, что «матрасники» также готовят документы о выходе из Суперлиги. Кроме того, «Барселона» рассматривает вариант с тем, чтобы отказаться от участия в соревновании.
Напомним, что первыми двумя клубами, которые решили покинуть турнир, стали «Челси» и «Манчестер Сити».
Типа - задумайтесь
Типа - задумайтесь
Что это было оО))))
Что это было оО))))
- Челси, МС, Атлетико и Барса покинули Суперлигу
xD
- Челси, МС, Атлетико и Барса покинули Суперлигу
xD
Хотя я не верю,что амеры так легко сдадутся,или комбинация из трёх...тьфу,-12-ти пальцев" более сложная,чем выглядит с наших позиций.
Хотя я не верю,что амеры так легко сдадутся,или комбинация из трёх...тьфу,-12-ти пальцев" более сложная,чем выглядит с наших позиций.
Судя по всему, очередь за итальянцами.
Судя по всему, очередь за итальянцами.