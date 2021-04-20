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«Атлетико» и «Барселона» приняли решение выйти из Суперлиги

20 апреля 2021, 21:35

«Атлетико» решил отказаться от участия в Суперлиге.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс в своём твиттере, не только английские клубы выйдут из состава участников нового турнира. Источники из «Атлетико» утверждают, что «матрасники» также готовят документы о выходе из Суперлиги. Кроме того, «Барселона» рассматривает вариант с тем, чтобы отказаться от участия в соревновании.

Напомним, что первыми двумя клубами, которые решили покинуть турнир, стали «Челси» и «Манчестер Сити».

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Все комментарии
R.Carlos.
R.Carlos.
21 апреля в 06:52
Скорее всего это был банальный шантаж уефа на деньги
Типа - задумайтесь
Андрей Дырин
Андрей Дырин
21 апреля в 00:18
ну мы хоть про супер лигу послушали))))
ARMENIAN
ARMENIAN
20 апреля в 23:51, ред.
Ну и правильно. К черту эту лигу!
burlone
burlone
20 апреля в 23:41
Всегда они были бесхребетными.
ATG
ATG
20 апреля в 23:40
ВЧЕРА существовала, а сегодня уже нет этой лиги.


Что это было оО))))
Василий Корнечук
Василий Корнечук ответ Костик Смирнов (раскрыть)
20 апреля в 23:13
очень много людей поверили. Потому что уровень образования и критического мышления с каждым годом, нет с каждым днем, наверное с каждым днем снижается. Уровень жуликов из подворотни на раз два становится уровнем поведения футбольной "элиты" и не только футбольной.
Костик Смирнов
Костик Смирнов
20 апреля в 22:51, ред.
кто верил в это🤓🤓🤓🤓
Elliada
Elliada
20 апреля в 22:46
Перес с Реалом будет единственным участником Суперлиги
протон1
протон1
20 апреля в 22:42
    УЕСКА
    УЕСКА ответ barcamilan (раскрыть)
    20 апреля в 22:35
    Сити тоже вышел.
    barcamilan
    barcamilan ответ УЕСКА (раскрыть)
    20 апреля в 22:34
    а еще есть тоттенхэм и ман сити))
    УЕСКА
    УЕСКА
    20 апреля в 22:33
    Правильно. Пусть реал с ювентусом там вдвоем в их суперлиге друг с другом играют каждую неделю в 38 кругов. Они же хотели больше топовых матчей? Получайте!
    barcamilan
    barcamilan
    20 апреля в 22:33
    где то в углу плачет тупой перес
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    20 апреля в 22:32
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      20 апреля в 22:14
      А король то голый !
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      20 апреля в 22:13
      Как клоуны насмешили.
      Шуnя771
      Шуnя771
      20 апреля в 22:10
      Быстренько всё стало на свои места.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      20 апреля в 22:00
      Останется один ПереЦ со своим Реалом. Кстати, там уже наверняка локти кусают, что выбрали этого прощелыгу в директоры (или какая там у него должность)...
      Futurista
      Futurista
      20 апреля в 21:50, ред.
      Скоро документы о выходе из Суперлиги по инерции подготовят клубы, которые в нее не входили...пандемия в Европе похоже закончилась и открылись обувные магазины...
      Little Caprice
      Little Caprice
      20 апреля в 21:49
      - В Суперлиге будет действовать потолок зарплат
      - Челси, МС, Атлетико и Барса покинули Суперлигу

      xD
      Союзник противников
      Союзник противников
      20 апреля в 21:48
      Всё равно всех смутьянов наказать еврейками,а "пересов" отстранить от футбола пожизненно.
      Хотя я не верю,что амеры так легко сдадутся,или комбинация из трёх...тьфу,-12-ти пальцев" более сложная,чем выглядит с наших позиций.
      stanichnik
      stanichnik
      20 апреля в 21:48, ред.
      Необратимость процесса цепной реакции. Кто следующий?
      Судя по всему, очередь за итальянцами.
      Futurista
      Futurista
      20 апреля в 21:47
      Ложки найдут...а осадочек все равно останется)...
      Ironigor
      Ironigor
      20 апреля в 21:44
      ПЕРЕС , - "НУ ХОТЬ КТО НИБУДЬ, ОСТАНЬТЕСЬ" !!?
      mortid
      mortid
      20 апреля в 21:43
      Не долго музыка играла, это был шантаж чистой воды. Как только озвучили что бюджет ЛЧ увеличится, так и лига сдохла. Цель достигнута, расходимся, зря попкорна набрал.
      juvenale
      juvenale
      20 апреля в 21:42
      ххха какой же цирк
      Иван Тасминский
      Иван Тасминский
      20 апреля в 21:37
      Получили и разбежались
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      20 апреля в 21:37
      Дошло до Атлетико!
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