Карточный домик Переса и Аньелли. 5 шагов, которые задушат Суперлигу в зародыше

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вчера, 21:31

Быстро, просто, эффективно.

1. Исключение участников Суперлиги из всех традиционных турниров

УЕФА выиграет в этой войне только в том случае, если будет действовать резко, безжалостно и категорично. Стоит помнить, что выпущенное с помпой сообщение о запуске Суперлиги может быть попыткой шантажа и приглашением к переговорам, чтобы по-новому разделить пирог лигочемпионской выручки. Чеферин не ошибется, если выдвинет законные требования и пообещает милосердно и безо всяких последствий простить заблудших сынов в случае их добровольного возвращения в лоно УЕФА до назначенной даты дедлайна, а если этого не случится — начнет поочередно отключать сепаратистам тепло, воду, электричество и вентиляцию.

12 клубов не способны придумать интересный и привлекательный формат, который принесет огромную экономическую выгоду, ради которой все затевалось. Инвестиции «проесть» недолго, но если с ходу не получится создать крутое и прибыльное шоу, то еретики быстро подожмут хвосты и начнут жалобно скулить. Именно этим грозит грандам из Англии, Испании и Италии исключение из национальных чемпионатов, которые они предали. Каким бы мощным ни был состав Суперлиги, затея провалится, если 12 команд останутся в изоляции.

2. Постоянное давление на футболистов и тренеров

«Ювентус» — это не только Аньелли, а «Реал» — это не только Перес. Объявление о запуске Суперлиги застало врасплох футболистов и тренеров «Реала», МЮ , «Ливерпуля», «Интера» и «Барселоны». Их никто не спросил. Очевидно, что внутри клубов начнутся брожения, уже сейчас есть примеры отрицания Суперлиги, а также красноречивая реакция тренеров. Зидан послал четкий сигнал, попросив задавать все вопросы Пересу.

Часть футболистов и тренеров откажется принимать участие в Суперлиге из-за чувства внутренней справедливости и заботы о собственной репутации; другие найдут для себя несколько прагматичных аргументов, советующих избегать авантюр; третьи просто испугаются. ФИФА , УЕФА и другие конфедерации дали понять, что футболисты, сыгравшие в закрытом турнире, больше не смогут играть за свои сборные на международной арене. Никаких чемпионатов мира и Европы, которыми грезили в детстве.

Продюсеры и антрепренеры могут сколько угодно говорить о деньгах, но если режиссеры и актеры встанут в позу — кино не будет. И это не тот случай, когда новых рекрутов можно запросто набрать за углом. Во-первых, формирование команд выльется в натуральный кошмар, ведь одни будут настаивать на уходе, а желающих прийти — попробуй найди. Во-вторых, что от «Супер» останется в этой лиге, если хотя бы часть звезд решит покинуть проект?

3. Поддерживать фанатов в их борьбе

Пути футбольные неисповедимы, и на фоне заявлений о создании Суперлиги главными союзниками УЕФА в борьбе с сепаратистами стали фанаты клубов-раскольников. Особенно активно выступили английские парни и девушки, которые вышли на улицы с однозначными призывами и плакатами. «Красные» даже «похоронили» свой любимый клуб с позором, что, по слухам, заставило боссов призадуматься о том, стоит ли овчинка выделки.

Liverpool fans have made their feelings clear at Anfield regarding the European Super League — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 19, 2021

Нужно понимать, что состав Суперлиги неоднороден. Там есть клубы-локомотивы, которые стоят во главе проекта — ими являются «Реал» и «Ювентус», а другие примкнули к восстанию, соблазненные финансовыми выгодами. Однако верность фанатов не купишь ни за какие деньги. Тот же «Ливерпуль» продался Суперлиге со всем своим антуражем, но сейчас ответственные за то, чтобы клуб «никогда не был один», считают, что их предали.

4. Информационная война

Раздели и властвуй — давний и безотказный метод. 12 клубов — это мало, но если сомневающиеся начнут выходить из проекта «Суперлига», то борьба за новый футбольный порядок может свестись к забавным трепыханиям ножками в воздухе. Английские клубы уже начали задумываться, а если стоп-кран сорвет кто-то один, то вскоре и остальные выпрыгнут из вагона.

Опять же, основатели Суперлиги сразу были разбиты в пух и прах в информационной войне, не смогли правильно презентовать свои идеи, сэкономили на пиарщиках и оказались у руля токсичного проекта. УЕФА , напротив, заручился поддержкой ФИФА , континентальных конфедераций, европейских национальных ассоциаций, а также футбольных клубов и авторитетных лидеров мнений.

Гибридная информационная война способна развалить Суперлигу, особенно если между боссами дюжины клубов нет большого доверия: например, англичане развалят все предприятие, если предадут протест на фоне недовольства фанатов. Добавьте к этому внутренние распри в клубах, футболистов и их агентов, которые начнут задавать слишком много вопросов и обивать пороги, атмосферу ненависти вокруг.

Параллельно УЕФА может заниматься хорошим пиаром, помогая своим сторонникам и держа объятия открытыми для блудных сынов. Воссоединение выгодно для всех, а идея всепрощения в основе генерального плана — беспроигрышная. А еще я на месте директоров УЕФА озаботился бы поисками талантливых людей, которые смонтируют фильм или серию фильмов о Лиге чемпионов, чтобы вся футбольная Европа растрогалась, прослезилась и испытала бы приступ глубокой привязанности к этому турниру. И на контрасте — приступ нелюбви к тем, кто пытается нас этого лишить.

5. Абсолютная блокада участников Суперлиги

Уже много сказано о том, что футбол — это не только футболисты и тренеры, есть еще судьи, которые не пойдут судить Суперлигу, ставя крест на карьере за ее пределами. Наверное, часть арбитров можно перекупить, но это очередной перерасход средств, ведь судьи задешево не продадутся — попросят оклады на уровне средних зарплат в лиге. И будут правы.

Протесты болельщиков тоже неизбежны, а это всегда плохо для бизнеса, причем тут не знаешь, какой протест страшнее — открытый и шумный, с резкими призывами на баннерах или тихий и домашний, при котором фанаты консолидируются и перестанут платить за то, что им ненавистно. Никакой атрибутики, никаких походов на стадион, а если трансляции, то только пиратские.