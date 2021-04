Карточный домик Переса и Аньелли. 5 шагов, которые задушат Суперлигу в зародыше

Быстро, просто, эффективно.

1. Исключение участников Суперлиги из всех традиционных турниров

УЕФА выиграет в этой войне только в том случае, если будет действовать резко, безжалостно и категорично. Стоит помнить, что выпущенное с помпой сообщение о запуске Суперлиги может быть попыткой шантажа и приглашением к переговорам, чтобы по-новому разделить пирог лигочемпионской выручки. Чеферин не ошибется, если выдвинет законные требования и пообещает милосердно и безо всяких последствий простить заблудших сынов в случае их добровольного возвращения в лоно УЕФА до назначенной даты дедлайна, а если этого не случится — начнет поочередно отключать сепаратистам тепло, воду, электричество и вентиляцию.

12 клубов не способны придумать интересный и привлекательный формат, который принесет огромную экономическую выгоду, ради которой все затевалось. Инвестиции «проесть» недолго, но если с ходу не получится создать крутое и прибыльное шоу, то еретики быстро подожмут хвосты и начнут жалобно скулить. Именно этим грозит грандам из Англии, Испании и Италии исключение из национальных чемпионатов, которые они предали. Каким бы мощным ни был состав Суперлиги, затея провалится, если 12 команд останутся в изоляции.

2. Постоянное давление на футболистов и тренеров

«Ювентус» — это не только Аньелли, а «Реал» — это не только Перес. Объявление о запуске Суперлиги застало врасплох футболистов и тренеров «Реала», МЮ , «Ливерпуля», «Интера» и «Барселоны». Их никто не спросил. Очевидно, что внутри клубов начнутся брожения, уже сейчас есть примеры отрицания Суперлиги, а также красноречивая реакция тренеров. Зидан послал четкий сигнал, попросив задавать все вопросы Пересу.

Часть футболистов и тренеров откажется принимать участие в Суперлиге из-за чувства внутренней справедливости и заботы о собственной репутации; другие найдут для себя несколько прагматичных аргументов, советующих избегать авантюр; третьи просто испугаются. ФИФА , УЕФА и другие конфедерации дали понять, что футболисты, сыгравшие в закрытом турнире, больше не смогут играть за свои сборные на международной арене. Никаких чемпионатов мира и Европы, которыми грезили в детстве.

Продюсеры и антрепренеры могут сколько угодно говорить о деньгах, но если режиссеры и актеры встанут в позу — кино не будет. И это не тот случай, когда новых рекрутов можно запросто набрать за углом. Во-первых, формирование команд выльется в натуральный кошмар, ведь одни будут настаивать на уходе, а желающих прийти — попробуй найди. Во-вторых, что от «Супер» останется в этой лиге, если хотя бы часть звезд решит покинуть проект?

3. Поддерживать фанатов в их борьбе

Пути футбольные неисповедимы, и на фоне заявлений о создании Суперлиги главными союзниками УЕФА в борьбе с сепаратистами стали фанаты клубов-раскольников. Особенно активно выступили английские парни и девушки, которые вышли на улицы с однозначными призывами и плакатами. «Красные» даже «похоронили» свой любимый клуб с позором, что, по слухам, заставило боссов призадуматься о том, стоит ли овчинка выделки.

Liverpool fans have made their feelings clear at Anfield regarding the European Super League