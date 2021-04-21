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Сигурдссон: «Задача ЦСКА — выйти в финал Кубка России»

21 апреля 2021, 11:57
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон прокомментировал предстоящий матч 1/2 финала Кубка России с «Локомотивом».

Наша команда продвинулась уже далеко в Кубке России, и теперь главная задача — попасть в финал. Для этого нужно обыграть «Локомотив», постараться отомстить за недавнее поражение в чемпионате страны.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
21 апреля в 15:40, ред.
У всех четырех команд которые вышли в полуфил стоит цель пробиться в финал Кубка России....
Это зениту и спартаку уже некуда стремиться после досрочного вылета из кубка от Арсенала и Динамо.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
21 апреля в 15:29
Снова пустые слова не подкреплённые делом, понятно, что если команда пробилась в полуфинал то и задача должна стоять пробиться в финал, другое дело как это сделать с такой сумбурной игрой и при таком количестве травмированных ещё и, учитывая, что через три дня спартак, уже который раз армейцы перед важным матчем говорят лозунгами а на деле получаеися прямо наоборот.
VAN ARM
VAN ARM
21 апреля в 12:53
ну раз начали коментировать значит готовы слить))))
112910415
112910415
21 апреля в 12:45
40 на 60 примерно
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
21 апреля в 12:45
Ага,да...за чемпионство вы уже поборолись...
Ironigor
Ironigor
21 апреля в 12:35
Как бы там сегодня не случилось, ЦСКА сейчас находится в непростой ситуации и я желаю команде быстрее найти свою игру и радовать своих болельщиков !!! Удачи ЦСКА и Оличу !!!
Всем Добра !!!
доктоР7
доктоР7
21 апреля в 12:23, ред.
И ничем положительным не оправдались ни ролики ПФК ЦСКА перед матчами, ни предматчевые интервью игроков журналистам... Своё дело надо делать тихо и без апломба... А маркетинг надо послать н@х@й!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
21 апреля в 12:20
Одно дело задачу поставить, и совсем другое дело ее решить. Учитывая все факторы можно утверждать, что все таки Локо гораздо ближе к финалу, а значит и к Кубку. Фактически этот полуфинал есть финал Кубка.
доктоР7
доктоР7
21 апреля в 12:20
ЛОКО фаворит встречи
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
21 апреля в 12:13
makkiemakkie 10 / 650сегодня в 12:06
Одни болтуны в цска! Отвечу. Один говорун с кликухой тедеска примерно равен сумме всех болтунов РПЛ. Но он еще и скакун, причем толерантный скакун. Радуйся за уникального типа в Спартаке.
ДАША Д
ДАША Д
21 апреля в 12:13
Сейчас слабо верится, что они пройдут Локомотив.
makkie
makkie
21 апреля в 12:06
    1bear
    1bear
    21 апреля в 12:05
    ...вряд ли у ЦСКА получится сегодня обыграть Локо....
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    21 апреля в 12:03
    У Локо тоже...
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