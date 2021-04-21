Сигурдссон: «Задача ЦСКА — выйти в финал Кубка России»

Полузащитник ЦСКА прокомментировал предстоящий матч 1/2 финала Кубка России с «Локомотивом».

Наша команда продвинулась уже далеко в Кубке России, и теперь главная задача — попасть в финал. Для этого нужно обыграть «Локомотив», постараться отомстить за недавнее поражение в чемпионате страны.