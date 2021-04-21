Сигурдссон: «Задача ЦСКА — выйти в финал Кубка России»

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон прокомментировал предстоящий матч 1/2 финала Кубка России с «Локомотивом».
Наша команда продвинулась уже далеко в Кубке России, и теперь главная задача — попасть в финал. Для этого нужно обыграть «Локомотив», постараться отомстить за недавнее поражение в чемпионате страны.
Это зениту и спартаку уже некуда стремиться после досрочного вылета из кубка от Арсенала и Динамо.
Это зениту и спартаку уже некуда стремиться после досрочного вылета из кубка от Арсенала и Динамо.
Всем Добра !!!
Всем Добра !!!
Одни болтуны в цска! Отвечу. Один говорун с кликухой тедеска примерно равен сумме всех болтунов РПЛ. Но он еще и скакун, причем толерантный скакун. Радуйся за уникального типа в Спартаке.
Одни болтуны в цска! Отвечу. Один говорун с кликухой тедеска примерно равен сумме всех болтунов РПЛ. Но он еще и скакун, причем толерантный скакун. Радуйся за уникального типа в Спартаке.