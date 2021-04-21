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«Зенит» не собирается покупать Умтити

21 апреля 2021, 14:49

Защитник «Барселоны» Самюэль Умтити не входит в планы «Зенита». Об этом заявил источник, близкий к питерскому клубу.

Питерский клуб никогда не интересовался французским защитником и не планирует делать по нему предложение. Умтити не будет в клубе.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
21 апреля в 15:40
Бестолковых чёрных итак в Зените хватает.
drug01
drug01
21 апреля в 15:27
Если не нужен не берите...
LAISMEN
LAISMEN
21 апреля в 15:02, ред.
Иногда такие статейки выскакивают, "что даже кушать не могу".....
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
21 апреля в 14:59
Скорее наоборот Умтити не собирается в зенит.
Ironigor
Ironigor
21 апреля в 14:51, ред.
А он и не собирался продаваться в Зенит !!!
В его планах вообще нет Зенита !!! Скорее всего, не в обиду болельщикам Зенита, он бы ответил, - "а это ещё кто такой Зенит "???
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