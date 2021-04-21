«Зенит» не собирается покупать Умтити

Защитник «Барселоны» Самюэль Умтити не входит в планы «Зенита». Об этом заявил источник, близкий к питерскому клубу.
Питерский клуб никогда не интересовался французским защитником и не планирует делать по нему предложение. Умтити не будет в клубе.
Защитник «Барселоны» Самюэль Умтити не входит в планы «Зенита». Об этом заявил источник, близкий к питерскому клубу.
Питерский клуб никогда не интересовался французским защитником и не планирует делать по нему предложение. Умтити не будет в клубе.
В его планах вообще нет Зенита !!! Скорее всего, не в обиду болельщикам Зенита, он бы ответил, - "а это ещё кто такой Зенит "???
В его планах вообще нет Зенита !!! Скорее всего, не в обиду болельщикам Зенита, он бы ответил, - "а это ещё кто такой Зенит "???