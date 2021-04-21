Игнатьев: «ЦСКА контролировал игру, но ничего такого не сделал»

Полузащитник «Локомотива» прокомментировал победу над ЦСКА (3:0) в полуфинале Кубка России.

Я считаю, всё по делу. Мы на голову были выше соперников и заслуженно побеждали [в последних десяти матчах]. Если ты хочешь побеждать в финале, то тебе без разницы, с кем играть. Главное — побеждать.