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Игнатьев: «ЦСКА контролировал игру, но ничего такого не сделал»

21 апреля 2021, 21:41
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Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал победу над ЦСКА (3:0) в полуфинале Кубка России.

Я считаю, всё по делу. Мы на голову были выше соперников и заслуженно побеждали [в последних десяти матчах]. Если ты хочешь побеждать в финале, то тебе без разницы, с кем играть. Главное — побеждать.

ЦСКА неплохо начал, забили гол, который отменили. Я не видел момент, была ли там рука. Мы начали скромно, но потом забили, и игра поменялась. ЦСКА контролировал игру, но ничего такого не сделал. Сегодня заслуженно победили.

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gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Gahi (раскрыть)
22 апреля в 11:40
У ЦСКА нет забивного нападающего, вот и результат! Имея мертвого Рондона и немотивированного Чалова, нельзя выиграть матчи!

З.Ы. Когда последний раз ЦСКА добивался значительного успеха? Когда у нас в атаке был Думбия и Муса(поздний). Думбия вообще был бомбардир от Бога! ИЗ 2-х моментов мог сделать 3 гола! Рондон из 5 моментов делает 1 гол, при этом у него эти 5 моментов за 3 игры, поскольку он вообще не играет! Чалов забивает из 30 моментов 1, по этому такой результат!
FruttyPups
FruttyPups ответ Leha-ha50 (раскрыть)
21 апреля в 23:44
Спасибо, исправили.
Leha-ha50
Leha-ha50
21 апреля в 23:43
А разве Игнатьев полузащитник ЦСКА???
Палыч82
Палыч82 ответ Gahi (раскрыть)
21 апреля в 22:12
Третий гол еще как предсказуем за счет инертности обороны армейцев в тот момент
Gahi
Gahi
21 апреля в 22:07
ЦСКА действительно владели инициативой, игроки команды нанесли большое количество ударов, но защита соперников да и вся команда Локомотива каждый раз преграждала путь мячу отправляли его на запасной путь от створа ворот. Сегодня действительно можно сказать так что удача отвернулась от ЦСКА, а Локомотиву наоборот она улыбнулась в забитых мячах которые так непредсказуемо влетали в ворота особенно второй и третий. Локомотив можно поздравить с победой и выходом в финал, а ЦСКА собраться и настроиться на оставшиеся игры чемпионата, чтобы улучшить своё турнирное положения. Удачи 
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
21 апреля в 22:06
Контроля мало для победы.
Союзник противников
Союзник противников
21 апреля в 21:51
...мы были на голову выше соперников...ЦСКА контролировал игру...
35\65...угловые 1\11... счёт 3-0.
Потому и футбол,а не соккер"лиги богатеев".
Ironigor
Ironigor
21 апреля в 21:44
Локо заслуженно победил . ЦСКА всё впереди. Следующий сезон я думаю будет совсем другой ЦСКА.
Удачи ЦСКА и Оличу !!! Всем Добра !!!
beefs
beefs
21 апреля в 21:41
с чем и поздравляем, так держать...
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