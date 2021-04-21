Олич — о «Локомотиве»: «У каждой команды в мире есть слабые места»

Главный тренер ЦСКА поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка России против «Локомотива».

Дзагоев? Будет видно, какую позицию он займет. В последнее время он играл тайм, 30 минут. После травмы надо быть аккуратным, но он готов играть. Мы знаем, кто такой Дзагоев. Это опытный и очень важный игрок для нас. Я рад, что он готов играть. 5 человек в запасе? Ситуация очень сложная, но я об этом не думаю. Это игроки, которые здоровы и готовы играть. Они очень важны и должны быть готовы сыграть. Несмотря на то, что у нас мало запасных, мы готовы бороться.

Конечно, у каждой команды в мире есть слабые места. «Локомотив» проделал очень хорошую работу в последнее время. Видно, что Марко — это тренер, который делает свою работу. Команда очень компактная и хорошо играет. Конечно, если побеждать в двух, трех, пяти матчах подряд, форма игрока и его настрой будет выше. Мы готовы играть, несмотря на то, что у нас был на один день отдыха меньше.