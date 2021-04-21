Олич: «Нам нужно больше работать»

Главный тренер ЦСКА прокомментировал поражение своей команды в полуфинальном матче Кубка России против «Локомотива» (0:3).

Команда хорошо начала, но практически в первом моменте у наших ворот мы пропустили гол. После этого мы атаковали. Нам нужно больше работать.

Нам надо забивать голы, работать над реализацией. Надо работать над этим вопросом. У команды было желание. Плюс, нам надо работать над стандартами и концентрацией. С этим у нас пока всё плохо. Если не будем работать, будет как сегодня.

На что обращаю основное внимание на тренировках? У нас нет много времени. Через каждые три-четыре дня игра. Завтра проделаем работу над ошибками перед «Спартаком».