ГлавнаяНовости

Олич: «Нам нужно больше работать»

21 апреля 2021, 21:25
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич прокомментировал поражение своей команды в полуфинальном матче Кубка России против «Локомотива» (0:3).

Команда хорошо начала, но практически в первом моменте у наших ворот мы пропустили гол. После этого мы атаковали. Нам нужно больше работать.

Нам надо забивать голы, работать над реализацией. Надо работать над этим вопросом. У команды было желание. Плюс, нам надо работать над стандартами и концентрацией. С этим у нас пока всё плохо. Если не будем работать, будет как сегодня.

На что обращаю основное внимание на тренировках? У нас нет много времени. Через каждые три-четыре дня игра. Завтра проделаем работу над ошибками перед «Спартаком».

Все новости
Федотов: «Карасёв должен был пропускать тур, а ему отдали главный матч»
Вчера, 17:06 Комментарии13
Уилкшир: «В Черчесове были опредёленные вещи, которые мне не нравились»
Вчера, 16:39 Комментарии10
Кузнецов: «Отмена красной карточки Ахметова — абсолютно правильное решение»
Вчера, 15:45 Комментарии21
Семак — о победах «Локомотива»: «Любая серия рано или поздно заканчивается»
Вчера, 15:04 Комментарии44
Аршавин: «„Зенит“ связан с „Сочи“? Посмотрите на „Спартак“ и „Арсенал“»
Вчера, 11:09 Комментарии39
Фомин: «После слов Шварца возникает улыбка на лице»
Вчера, 10:23 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
CSKA2012
CSKA2012
22 апреля в 08:59
Сама игра ЦСКА мне понравилась , но нет нападающего и хотябы ещё одного игрока в среднюю линию , который будет соответствовать уровню Влашича, он устал один тоскать рояль за всю команду. Дзагоев тоже не плохо смотрится. Облякова в Краснодар, Ахметову ещё можно дать шанс не на столько бестолковый как Ваня, ну и защита нужна ...
Serg_Diamond
Serg_Diamond
22 апреля в 06:42
Вчера во втором тайме на лице Олича было написано "вот же влип я!". Березуцкий видимо смекнул, что ни к чему хорошему всё это не приведет и вовремя "сделал ноги".
isamsn
isamsn
21 апреля в 22:32
Уже то хорошо что начали бегать и искать шансы у ворот соперника, а не катать мяч поперек поля. Ну а точность в реализации моментов при таком подходе прийдёт .,.
Бубнин
Бубнин
21 апреля в 22:07, ред.
Результаты разочаровывают. Уже перед следующей игрой Олич просто обязан дать команде указание "забивать голы".
cska1948
cska1948 ответ oFANATo (раскрыть)
21 апреля в 22:00
Так всё дело в том, что не Локо выиграл 3:0, а мы проиграли 0:3! Разницу понимаешь?
cska1948
cska1948 ответ Союзник противников (раскрыть)
21 апреля в 21:57
Что отрабатывают под руководством тренера на тренировках, то и исполняют в игре.
RamonCSKA
RamonCSKA
21 апреля в 21:54
По сути нужна чистка, васина в фнл, рондона не подписывать точно, от чалова и то больше толку, хоть пас отдать может,дать шанс шкурину, он хоть бороться умеет
Облякова и марадишвили на лавку, нужны норм 2 опорника и купить нападающего , который хоть начнет забивать
Leha-ha50
Leha-ha50
21 апреля в 21:47
Давай , Ивица, дерзай. Избавляйся от Витиных "туристов", погостили и будет . Нужна свежая кровь, причем во всех линиях. Будем надеяться , что летом чистка состава обязательно состоится. Ну а пока надо просто доиграть сезон . Требовать какого взлета - просто нереально.
Надежда на следующий сезон.
Всем здоровья.
Иван Тасминский
Иван Тасминский
21 апреля в 21:44
Второй матч проиграл, а уже столько крику, что пипец.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
21 апреля в 21:41
Нам нужно понять какой вид спорта мы демонстрируем.
Союзник противников
Союзник противников
21 апреля в 21:36
Да уж ...11 угловых против 1 у "Локо" и ни одного опасного момента-это надо уметь.Не было ни одного уходящего от вратаря мяча,дающего возможность пробить без борьбы;все в кучу-малу.
oFANATo
oFANATo
21 апреля в 21:34, ред.
Не обидно проиграть сильному сопернику в полуфинале...,обидно должно быть проигрывать в 1/8 финала от аутсайдеров.
mortid
mortid
21 апреля в 21:34
Тренеришка.
25процентный клоун
25процентный клоун
21 апреля в 21:27
Оличу пора уходить
sihafazatron
sihafazatron
21 апреля в 21:26
не позавидуешь оличу
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100