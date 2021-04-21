Спортдир «Крыльев»: «Ребята сделали большое дело для Самарской области»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал победу своей команды в полуфинальном матче Кубка России против «Ахмата».

Очень важная победа, она дорогого стоит! Тем более у такого соперника на выезде. Ребята сделали большое дело для города и всей Самарской области. Чудом называют немного другие вещи, но то, что это очень значимая победа и качественная работа всех игроков и тренерского штаба — это точно. Всем огромное спасибо за это.

Какой соперник в финале предпочтительнее? Давайте сначала переведём дух, не в наших правилах выбирать противника. Как будет — так будет. Мы готовы брать кубок, для нас каждая игра как финал, и мы идем от игры к игре. На данный момент уже готовимся к следующей встрече с «Шинником».