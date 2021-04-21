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Спортдир «Крыльев»: «Ребята сделали большое дело для Самарской области»

21 апреля 2021, 19:22
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)0 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовЗакончился после серии пенальти

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал победу своей команды в полуфинальном матче Кубка России против «Ахмата».

Очень важная победа, она дорогого стоит! Тем более у такого соперника на выезде. Ребята сделали большое дело для города и всей Самарской области. Чудом называют немного другие вещи, но то, что это очень значимая победа и качественная работа всех игроков и тренерского штаба — это точно. Всем огромное спасибо за это.

Какой соперник в финале предпочтительнее? Давайте сначала переведём дух, не в наших правилах выбирать противника. Как будет — так будет. Мы готовы брать кубок, для нас каждая игра как финал, и мы идем от игры к игре. На данный момент уже готовимся к следующей встрече с «Шинником».

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
21 апреля в 21:25
Вышли в финал с Локомотивом - теперь Крылья при любом раскладе будут играть в Лиге Европы , потому что Локомотив по итогам чемпионата будут в ЛЧ, а Крылья как финалист Кубка - в Лиге Европы !
Кто сказал что Крылья в 63 - Крылья лучший клуб в Европе !
ДАША Д
ДАША Д
21 апреля в 20:09
Бюджет Самары начал трещать по швам.
Ironigor
Ironigor
21 апреля в 19:35
Молодцы ребятушки !!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
21 апреля в 19:27
Шестой раз представитель ФНЛ выходит в финал Кубка России, удачи в финале!!!
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