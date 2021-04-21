Тюкавин: «Здорово, что много ребят из академии „Динамо“ играют за основу»

Нападающий «Динамо» подвёл итоги матча 26-го тура РПЛ против «Ротора» (3:0).

Матч в Волгограде получился хороший. Да, закончили первый тайм, не открыв счет, но у нас были хорошие атаки, подходы и моменты. К сожалению, не смогли забить. Но во втором тайме удалось сразу после перерыва отличиться, что называется, забить из раздевалки. Дальше уже было проще.

Настроение в команде хорошее, рабочее. Готовимся к «Химкам». Сегодня как раз изучали характерные моменты их игры, так что подготовка идет полным ходом. Ситуация в таблице интересная, высокая плотность, так что все хорошо понимают важность предстоящих матчей. Терять очки нам нельзя.

Конечно, здорово, что так много ребят из академии «Динамо» привлекаются к тренировкам и играм за основной состав. Думаю, это говорит о том, что динамовская школа поставляет качественных игроков. Я в системе клуба очень давно, и у нас всегда были отличные тренеры, тренировки и результаты. Александр Юрьевич [директор академии] — молодец!