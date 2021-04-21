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Тюкавин: «Здорово, что много ребят из академии „Динамо“ играют за основу»

21 апреля 2021, 19:34
РоторЛоготип футбольный клуб Ротор (Волгоград)0 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин подвёл итоги матча 26-го тура РПЛ против «Ротора» (3:0).

Матч в Волгограде получился хороший. Да, закончили первый тайм, не открыв счет, но у нас были хорошие атаки, подходы и моменты. К сожалению, не смогли забить. Но во втором тайме удалось сразу после перерыва отличиться, что называется, забить из раздевалки. Дальше уже было проще.

Настроение в команде хорошее, рабочее. Готовимся к «Химкам». Сегодня как раз изучали характерные моменты их игры, так что подготовка идет полным ходом. Ситуация в таблице интересная, высокая плотность, так что все хорошо понимают важность предстоящих матчей. Терять очки нам нельзя.

Конечно, здорово, что так много ребят из академии «Динамо» привлекаются к тренировкам и играм за основной состав. Думаю, это говорит о том, что динамовская школа поставляет качественных игроков. Я в системе клуба очень давно, и у нас всегда были отличные тренеры, тренировки и результаты. Александр Юрьевич [директор академии] — молодец!

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stanichnik
stanichnik
21 апреля в 22:13
Сразу несколько молодых перспективных футболистов, при чём в разных командах раскрылись в этом году в РПЛ. И специалистам будет нелегко сделать свой выбор при определении номинанта на главный приз для лучшего дебютанта страны "Первая пятёрка", на который в том числе претендует и игрок московского Динамо Костя Тюкавин. Их тандем с Арсеном Захаряном сегодня представляют грозную силу для соперников, которые гадают кого ещё из молодых подтянет к основе Шварц в ближайшее время.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
21 апреля в 19:36
Хорошо когда есть свои таланты
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