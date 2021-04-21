Николич: «Не играя отлично, можно выигрывать у ЦСКА со счётом 3:0»

Главный тренер «Локомотива» подвёл итоги полуфинального матча Кубка России против ЦСКА (3:0).

Сегодня не была одна из наших лучших игр. Но мы всё равно выиграли 3:0. В четвертый раз подряд за последние 9 месяцев против ЦСКА . Это нелегко. Я не очень доволен качеством игры. Конечно, результатом я доволен, ведь это наша десятая победа подряд. Возможно, мы заслужили победу еще раньше, но случилось это только сегодня. Бывает, что, не играя отлично, можно выигрывать у ЦСКА со счётом 3:0. Меня беспокоит такая ситуация. Нам надо прибавлять.