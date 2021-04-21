Николич: «Не играя отлично, можно выигрывать у ЦСКА со счётом 3:0»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвёл итоги полуфинального матча Кубка России против ЦСКА (3:0).
Сегодня не была одна из наших лучших игр. Но мы всё равно выиграли 3:0. В четвертый раз подряд за последние 9 месяцев против ЦСКА. Это нелегко. Я не очень доволен качеством игры. Конечно, результатом я доволен, ведь это наша десятая победа подряд. Возможно, мы заслужили победу еще раньше, но случилось это только сегодня. Бывает, что, не играя отлично, можно выигрывать у ЦСКА со счётом 3:0. Меня беспокоит такая ситуация. Нам надо прибавлять.
Возможно, что незасчитанный гол ЦСКА дал нам сил? Такое бывает. Я еще не видел этот момент, но игроки там не сильно протестовали, так что всё нормально. Наши некоторые игроки были не в очень хорошем состоянии, но всё равно мы выиграли. Поздравляем болельщиков. На стадионе отличная атмосфера, которая помогает нам идти вперед.
Не отбирай у людей работу)))
Не отбирай у людей работу)))
а т.н. "армейцам" дал под63ник ...
а т.н. "армейцам" дал под63ник ...
Счет на табло не отражает ход матча. Ну кто видел тот поймет.
Счет на табло не отражает ход матча. Ну кто видел тот поймет.