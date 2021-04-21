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Николич: «Не играя отлично, можно выигрывать у ЦСКА со счётом 3:0»

21 апреля 2021, 21:36
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвёл итоги полуфинального матча Кубка России против ЦСКА (3:0).

Сегодня не была одна из наших лучших игр. Но мы всё равно выиграли 3:0. В четвертый раз подряд за последние 9 месяцев против ЦСКА. Это нелегко. Я не очень доволен качеством игры. Конечно, результатом я доволен, ведь это наша десятая победа подряд. Возможно, мы заслужили победу еще раньше, но случилось это только сегодня. Бывает, что, не играя отлично, можно выигрывать у ЦСКА со счётом 3:0. Меня беспокоит такая ситуация. Нам надо прибавлять.

Возможно, что незасчитанный гол ЦСКА дал нам сил? Такое бывает. Я еще не видел этот момент, но игроки там не сильно протестовали, так что всё нормально. Наши некоторые игроки были не в очень хорошем состоянии, но всё равно мы выиграли. Поздравляем болельщиков. На стадионе отличная атмосфера, которая помогает нам идти вперед.

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Все комментарии
Parovoznic
Parovoznic ответ Jeck Denielse (раскрыть)
23 апреля в 12:51
На других ресурсах это фишка мясных и коней.
Не отбирай у людей работу)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
22 апреля в 09:12
Николич про Сухину : «Не играя отлично, можно выигрывать у ЦСКА со счётом 3:0»
За наших
За наших ответ zooveterinar (раскрыть)
22 апреля в 01:36
Учитывая какой состав у армейцев.. По моему это самый слабый состав за последние лет 15..
Oplot
Oplot ответ oFANATo (раскрыть)
21 апреля в 23:18
Тем не менее Локо победил по делу.
Ravshan878
Ravshan878
21 апреля в 23:16
Вот и Николич. Не которые болельщики говорили он не сможет как Палыч.Он доказывает как нужно работать и побеждать. Respect to Niko. Very good 👍.)
vinyardrip
vinyardrip
21 апреля в 23:12, ред.
Вопросов нет, но паровозы и автобусы —
Leha-ha50
Leha-ha50
21 апреля в 22:42
Кто больше забил. тот и победил.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
21 апреля в 22:41
У нас ща даже Тамбов может выиграть!
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984 ответ Zak11 (раскрыть)
21 апреля в 22:37
надо бы их на допинг проверить, что-то там нечисто
zooveterinar
zooveterinar
21 апреля в 22:36
Возможно армейцы вобще упустили возможность играть на следующий сезон в еврокубках!!! Конечно начало у олеча ,непозавидуешь!!!
minai
minai
21 апреля в 22:27
Коней теперь не обыгрывает только ленивый.
протон1
протон1
21 апреля в 22:27
николич потролил цска поиздевался над физруком оличем))) олич кто ваще. вчера играл в цска)
Zak11
Zak11
21 апреля в 22:24
Николич гений что-ли? Я не понимаю почему Локомотив стал так играть... Вообще. Голы из ничего. Легко команда забивает и выигрывает
санек002
санек002 ответ makkie (раскрыть)
21 апреля в 22:22
а цска к нам готовились !не раскрывали свои козыри!гы гы гы!!!
ermak6848
ermak6848
21 апреля в 22:08
С Победой ЛОКО!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
21 апреля в 21:55
Надоедает этот Николич
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 апреля в 21:45
Ещё и потроллил мимоходом!
Союзник противников
Союзник противников ответ makkie (раскрыть)
21 апреля в 21:44
Гони на консультацию Кузнечика,пока не поздно!!!
makkie
makkie
21 апреля в 21:43
Лысый шарлатан, знает ведь как цска обыгрывать постоянно )))
Союзник противников
Союзник противников
21 апреля в 21:43
Победили-значит заслужили.А что толку от футбольного онанизма,если голы не родятся???
berda2003
berda2003
21 апреля в 21:42, ред.
классный чувак этот Марко, с каждым днём прибавляет всё больше и больше...
а т.н. "армейцам" дал под63ник ...
kinderpingui
kinderpingui ответ oFANATo (раскрыть)
21 апреля в 21:42
Так то да) это и в матче с Ростовом так было и со Спартаком и с Сочи ))) вот только результаты мы все знаем ) три очка не пахнут )))
oFANATo
oFANATo
21 апреля в 21:39
Подфартило что гол Рондона отменили и рикошет от Ивана залетел.
Счет на табло не отражает ход матча. Ну кто видел тот поймет.
ЮЗИК
ЮЗИК
21 апреля в 21:36
Нормально протроллил армейцев
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