Турнир, который способен примирить УЕФА и Суперлигу. Там найдётся место для команд из РПЛ

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вчера, 19:30

Представляем формат, который спасёт футбол.

Эта неделя вся будет заполнена новостями о Суперлиге. Сначала было объявлено о создании, а затем о приостановке турнира.

Многие говорят, что между УЕФА и организаторами Суперлиги началась война, но есть версия, что это всего лишь шоу, чтобы продавить новый формат Лиги чемпионов.

Все уже сказано; сказано тысячу раз — нет смысла повторять это вновь.

(с) Борис Гребенщиков

Предлагаем посмотреть на данную тему под другим, альтернативным углом. Предлагаем вашему вниманию формат Лиги чемпионов, который мог бы примерить клубов-основателей Суперлиги и УЕФА / ФИФА . Стоит уточнить сразу, что речь идёт о турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА , ни о каком отделении не говорим.

Сколько команд могло бы участвовать в таком турнире? Пусть будет 20, как и хотели боссы грандов европейского футбола.

Какой календарь? 38 туров, здесь ничего нового.

Кто участники? А вот здесь нужно разобрать вопрос подробнее.

Все 20 команд-участников освобождаются от матчей в своих национальных чемпионатах.

В первый турнир можно взять (исходя из таблицы коэффициентов УЕФА ) по 3 представителя из топ-5 лиг. На данный момент это:

АПЛ :

Примера:

Серия А:

Лига 1:

Остаётся 5 мест, одно из которых получал бы чемпион страны, которая занимает 6-е место в таблице коэффициентов УЕФА . На данный момент это Португалия, лидером первенства является «Спортинг».

Остальные 4 места разыгрывались бы с помощью плей-офф между чемпионами стран. Здесь изобретать ничего не нужно, так играют в квалификационном раунде ЛЧ .

Предположим, что все фавориты успешно прошли квалификацию и получили путёвки в нашу Лигу чемпионов. Это «Аякс», «Зенит», «Брюгге» и «Зальцбург».

У нас получается вот такая турнирная таблица первого турнира перед 1-м туром:

Предположим, что после 38-го тура наша таблица приобрела такой вид:

Кто вылетал бы из этого турнира и куда? Это были бы не буквально самые худшие 5 команд («Лейпциг», «Айнтрахт», «Лилль», «Аталанта» и «Милан»), ведь тогда через время этот турнир мог бы превратиться в смесь АПЛ и Примеры, а нам необходимо интернациональное соревнование.

Из турнира вылетали бы худшие из представителей каждой страны. Таким образом, после завершения первого сезона Лигу чемпионов покинули бы:

Примера — «Атлетико»

Серия А — «Аталанта»

АПЛ — «Лестер»

Лига 1 — «Лилль»

Бундеслига — «Лейпциг»

«Лейпциг» отправлялся бы в Бундеслигу, а его место занимал бы чемпион Германии. Предположим, что им стала бы дортмундская «Боруссия».

«Лестер» в следующем сезоне заменил бы (допустим) «Ливерпуль». Все выбывшие клубы (представляющие топ-5 лиги) вылетали бы в свои национальные первенства, а их места занимали бы чемпионы данных первенств. Свои следующие сезоны «Лейпциг» и «Лестер» соответственно провели бы в Бундеслиге и АПЛ .

Что касается клубов, которые не входят в топ-5, то турнир покидал бы худший клуб среди представителей более низших эшелонов. Между ними была бы своя интернациональная борьба. В данном случае этой командой стал бы «Зенит».

Этот турнир смотрели бы абсолютно все. А средства от спонсоров распределялись бы в зависимости от занятого места в итоговой турнирной таблице. 11-е место было бы прибыльнее на несколько десятков миллионов евро, чем 12-я позиция. Борьба была бы абсолютно за каждую строчку.

После завершения первого сезона следовало бы изменить регламент, поскольку мы уже определились с участниками и календарём.

Кто бы попадал в Лигу чемпионов во втором и последующих сезонах?

Чемпионы топ-5 лиг + 1 команда из менее рейтинговой лиги (определялась бы в квалификационном раунде в виде турнира на вылет среди чемпионов лиг, которые не входят в топ-5).

Даже этот мини-турнир вызывал бы интерес среди болельщиков.

Но как быть с тем, что матчей будет меньше, чем обычно? 38 поединков это мало, верно?

Здесь на сцену выходит приятный бонус под названием Кубок Чемпионов.

Кто участники? 20 представителей Лиги чемпионов текущего сезона + 12 команд, которые не представляют Европу.

Какой календарь? Матчи на вылет, начиная с 1/16 финала, состоящие из одного поединка. Если команды готовы выдержать более насыщенный график, то из двух.

Пригласить можно топовые клубы, которые не играют в Европе. Отбирать их можно тоже по разнообразным рейтингам, чтобы выиграть Кубок Чемпионов мог бы любой клуб мира в теории. Проводить под эгидой ФИФА и УЕФА . Этот турнир поглотил бы клубный чемпионат мира.

Спонсоры «съели бы» друг друга за право на показ такого турнира. Представьте матч «Бока Хуниорс» на «Бомбонере» против «Реала». А как вам «Фламенго» — «Зенит» в Рио? И это официальный матч, где команды не отбывают номер, а сражаются, чтобы пройти дальше! Этот турнир смотрел бы весь мир. Премиальные тоже были бы солидными за счет спонсоров, каждый клуб здесь тоже прилично заработал бы.

Также можно допустить клубы-участники Лиги чемпионов к розыгрышам своих национальных Кубков, чтобы «добить» нужное количество матчей в сезоне.

Что будет с теми, кто не будет играть в Лиге чемпионов?

Для них абсолютно ничего не поменяется. Клубы, которые будут участвовать в своих национальных чемпионатах, будут также бороться за выход в Лигу Европы и Лигу Конференций, куда будут выходить (как и сейчас) исходя из места страны в таблице коэффициентов УЕФА . А если выделить путевку в Лигу чемпионов победителю Лиги Европы, то этот турнир станет незабываемым для всех. Представьте, что в ЛЕ побеждает «Урал» и выходит в Лигу чемпионов. Он получит 19 матчей в Екатеринбурге против самых лучших клубов Европы. Также он получит около 100 миллионов долларов за участие, а если будет побеждать, то гораздо больше. Это было бы настоящей сказкой для болельщиков, ведь для них же футбол, верно? Любой клуб тогда в теории смог бы победить в данном турнире, и сказка никуда не исчезла бы, и мы получили бы незабываемое зрелище. Победителю Лиги Конференций же выделить путевку в Лигу Европы, чтобы любой мальчишка мира и Европы мог мечтать о победе в Лиге и Кубке Чемпионов. Чтобы любой клуб мог победить в этом турнире. Сказка была бы жива.

Какими были бы национальные турниры без грандов? Они были бы гораздо интереснее. «Ювентус» выигрывал Скудетто 9 раз подряд, «Бавария» доминирует 10 лет в Германии, интриги нет практически нигде, давайте будем честными. А если вы болеете за «Хетафе» и переживаете, что в таком формате вы увидите матчи против «Реала» только в Кубке Испании, то тогда вы точно болеете за «Хетафе», а не за «Реал»?