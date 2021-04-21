Турнир, который способен примирить УЕФА и Суперлигу. Там найдётся место для команд из РПЛ

Представляем формат, который спасёт футбол.
Эта неделя вся будет заполнена новостями о Суперлиге. Сначала было объявлено о создании, а затем о приостановке турнира.
Многие говорят, что между УЕФА и организаторами Суперлиги началась война, но есть версия, что это всего лишь шоу, чтобы продавить новый формат Лиги чемпионов.
Все уже сказано; сказано тысячу раз — нет смысла повторять это вновь.
(с) Борис Гребенщиков
Предлагаем посмотреть на данную тему под другим, альтернативным углом. Предлагаем вашему вниманию формат Лиги чемпионов, который мог бы примерить клубов-основателей Суперлиги и УЕФА/ФИФА. Стоит уточнить сразу, что речь идёт о турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА, ни о каком отделении не говорим.
Сколько команд могло бы участвовать в таком турнире? Пусть будет 20, как и хотели боссы грандов европейского футбола.
Какой календарь? 38 туров, здесь ничего нового.
Кто участники? А вот здесь нужно разобрать вопрос подробнее.
Все 20 команд-участников освобождаются от матчей в своих национальных чемпионатах.
В первый турнир можно взять (исходя из таблицы коэффициентов УЕФА) по 3 представителя из топ-5 лиг. На данный момент это:
АПЛ:
Примера:
Серия А:
Лига 1:
Остаётся 5 мест, одно из которых получал бы чемпион страны, которая занимает 6-е место в таблице коэффициентов УЕФА. На данный момент это Португалия, лидером первенства является «Спортинг».
Остальные 4 места разыгрывались бы с помощью плей-офф между чемпионами стран. Здесь изобретать ничего не нужно, так играют в квалификационном раунде ЛЧ.
Предположим, что все фавориты успешно прошли квалификацию и получили путёвки в нашу Лигу чемпионов. Это «Аякс», «Зенит», «Брюгге» и «Зальцбург».
У нас получается вот такая турнирная таблица первого турнира перед 1-м туром:
Предположим, что после 38-го тура наша таблица приобрела такой вид:
Кто вылетал бы из этого турнира и куда? Это были бы не буквально самые худшие 5 команд («Лейпциг», «Айнтрахт», «Лилль», «Аталанта» и «Милан»), ведь тогда через время этот турнир мог бы превратиться в смесь АПЛ и Примеры, а нам необходимо интернациональное соревнование.
Из турнира вылетали бы худшие из представителей каждой страны. Таким образом, после завершения первого сезона Лигу чемпионов покинули бы:
Примера — «Атлетико»
Серия А — «Аталанта»
АПЛ — «Лестер»
Лига 1 — «Лилль»
Бундеслига — «Лейпциг»
«Лейпциг» отправлялся бы в Бундеслигу, а его место занимал бы чемпион Германии. Предположим, что им стала бы дортмундская «Боруссия».
«Лестер» в следующем сезоне заменил бы (допустим) «Ливерпуль». Все выбывшие клубы (представляющие топ-5 лиги) вылетали бы в свои национальные первенства, а их места занимали бы чемпионы данных первенств. Свои следующие сезоны «Лейпциг» и «Лестер» соответственно провели бы в Бундеслиге и АПЛ.
Что касается клубов, которые не входят в топ-5, то турнир покидал бы худший клуб среди представителей более низших эшелонов. Между ними была бы своя интернациональная борьба. В данном случае этой командой стал бы «Зенит».
Этот турнир смотрели бы абсолютно все. А средства от спонсоров распределялись бы в зависимости от занятого места в итоговой турнирной таблице. 11-е место было бы прибыльнее на несколько десятков миллионов евро, чем 12-я позиция. Борьба была бы абсолютно за каждую строчку.
После завершения первого сезона следовало бы изменить регламент, поскольку мы уже определились с участниками и календарём.
Кто бы попадал в Лигу чемпионов во втором и последующих сезонах?
Чемпионы топ-5 лиг + 1 команда из менее рейтинговой лиги (определялась бы в квалификационном раунде в виде турнира на вылет среди чемпионов лиг, которые не входят в топ-5).
Даже этот мини-турнир вызывал бы интерес среди болельщиков.
Но как быть с тем, что матчей будет меньше, чем обычно? 38 поединков это мало, верно?
Здесь на сцену выходит приятный бонус под названием Кубок Чемпионов.
Кто участники? 20 представителей Лиги чемпионов текущего сезона + 12 команд, которые не представляют Европу.
Какой календарь? Матчи на вылет, начиная с 1/16 финала, состоящие из одного поединка. Если команды готовы выдержать более насыщенный график, то из двух.
Пригласить можно топовые клубы, которые не играют в Европе. Отбирать их можно тоже по разнообразным рейтингам, чтобы выиграть Кубок Чемпионов мог бы любой клуб мира в теории. Проводить под эгидой ФИФА и УЕФА. Этот турнир поглотил бы клубный чемпионат мира.
Спонсоры «съели бы» друг друга за право на показ такого турнира. Представьте матч «Бока Хуниорс» на «Бомбонере» против «Реала». А как вам «Фламенго» — «Зенит» в Рио? И это официальный матч, где команды не отбывают номер, а сражаются, чтобы пройти дальше! Этот турнир смотрел бы весь мир. Премиальные тоже были бы солидными за счет спонсоров, каждый клуб здесь тоже прилично заработал бы.
Также можно допустить клубы-участники Лиги чемпионов к розыгрышам своих национальных Кубков, чтобы «добить» нужное количество матчей в сезоне.
Что будет с теми, кто не будет играть в Лиге чемпионов?
Для них абсолютно ничего не поменяется. Клубы, которые будут участвовать в своих национальных чемпионатах, будут также бороться за выход в Лигу Европы и Лигу Конференций, куда будут выходить (как и сейчас) исходя из места страны в таблице коэффициентов УЕФА. А если выделить путевку в Лигу чемпионов победителю Лиги Европы, то этот турнир станет незабываемым для всех. Представьте, что в ЛЕ побеждает «Урал» и выходит в Лигу чемпионов. Он получит 19 матчей в Екатеринбурге против самых лучших клубов Европы. Также он получит около 100 миллионов долларов за участие, а если будет побеждать, то гораздо больше. Это было бы настоящей сказкой для болельщиков, ведь для них же футбол, верно? Любой клуб тогда в теории смог бы победить в данном турнире, и сказка никуда не исчезла бы, и мы получили бы незабываемое зрелище. Победителю Лиги Конференций же выделить путевку в Лигу Европы, чтобы любой мальчишка мира и Европы мог мечтать о победе в Лиге и Кубке Чемпионов. Чтобы любой клуб мог победить в этом турнире. Сказка была бы жива.
Какими были бы национальные турниры без грандов? Они были бы гораздо интереснее. «Ювентус» выигрывал Скудетто 9 раз подряд, «Бавария» доминирует 10 лет в Германии, интриги нет практически нигде, давайте будем честными. А если вы болеете за «Хетафе» и переживаете, что в таком формате вы увидите матчи против «Реала» только в Кубке Испании, то тогда вы точно болеете за «Хетафе», а не за «Реал»?
Одно не мешает другому.
Одно не мешает другому.
Спасибо автору что доходчиво объяснил своё предложение - но оно утопично и не возможно в реализации =) Если в условной Испании троица из Атлетико+Реала+Барселоны может на такое согласится, то вот в АПЛ где за 4 места в ЛЧ стабильно идёт "рубка" желающих "уменьшить квоту" не будет. =) И если в АПЛ, это кроме ЛЧ ещё и элемент престижа, то вот для Серии А уменьшение кол-ва мест будет уже категорически не приемлемо по финансовым причинам - многие итальянские большие клубы финансово очень зависят от участия в ЛЧ.
Все понимают что нужны реформы ЛЧ, но как-то все забыли что Аньелли был главой федерации клубов и эта самая федерация разрабатывала схемы реформирования ЛЧ - и именно её схему УЕФА и взяла на вооружение с 2024 года (потому Чеферин и почувствовал себя "кинутым") =). Собственно мы лишний раз убедились что когда реформы разрабатывают при участии богачей - они же первыми и становятся недовольными =)))
На самом деле, я не вижу гигантских проблем даже в текущем формате ЛЧ - всё-таки футболисты не роботы, и у условных Юве/Баварии/Сити на групповом этапе есть возможность иногда применять ротацию и давать лидерам отдохнуть (Перес и Аньелли видимо считали что будет круто если у игроков будут напряжённые матчи и в чемпионате, и постоянные битвы в Супер-Лиге - не президенты будут на поле "жилы рвать"), а у небольших клубов вроде Ференцвароша, Мидтьюлланда или Олимпиакоса есть возможность сыграть, пусть и не со 100% основой, но всё таки со звёздной командой. Да и не стоит забывать, что они (небольшие клубы) это право (играть с топами) получают предварительно проходя стадии "на вылет", в то время как "топы" попадают в ЛЧ вне очереди.... =)
Хотели топы больше призовых? Всегда можно просто зафиксировать на условном уровне в 15 лимонов (примерно как сейчас) планку призовых за выход в групповой раунд, и больше её не повышать лет 10. А со временем (доходы турнира ведь постепенно растут) - повышать только планку доходов на стадиях плэй-офф. Так получится и "маленьких не обидеть", и топы будут знать что плэйофф (который для большинства мелких клубов так и останется почти несбыточной мечтой) это и есть тот самый "большой пирог" который они будут делить. Сейчас за выход в плэйофф команда получает 9,5 млн. за 1/4 - 10,5 млн.
Пандемия закончится, и через год-два клубы в 1/8 будут спокойно получать по 12-13 лимонов, а в 1/4 может и все 15 (суммарно 27-28 лимонов не плохо, за 4 топовых матча)
Мало? Ну всегда можно приспустить на 1-2 млн. призовые за выход в группу ЛЧ, и повысить призовые за победу в матчах группы ЛЧ (сейчас 2,7 млн до 3,5-4) - опять же вроде и топы получат больше, и "маленькие" не чувствуют себя совсем уж ограбленными.
Но я в любом случае пока хотел бы детальнее разобраться в швейцарской системе ЛЧ которая стартует с 2024 года - пока что она выглядит немного бредовой, хотя может нас и здесь будут ждать изменения...
Спасибо автору что доходчиво объяснил своё предложение - но оно утопично и не возможно в реализации =) Если в условной Испании троица из Атлетико+Реала+Барселоны может на такое согласится, то вот в АПЛ где за 4 места в ЛЧ стабильно идёт "рубка" желающих "уменьшить квоту" не будет. =) И если в АПЛ, это кроме ЛЧ ещё и элемент престижа, то вот для Серии А уменьшение кол-ва мест будет уже категорически не приемлемо по финансовым причинам - многие итальянские большие клубы финансово очень зависят от участия в ЛЧ.
Все понимают что нужны реформы ЛЧ, но как-то все забыли что Аньелли был главой федерации клубов и эта самая федерация разрабатывала схемы реформирования ЛЧ - и именно её схему УЕФА и взяла на вооружение с 2024 года (потому Чеферин и почувствовал себя "кинутым") =). Собственно мы лишний раз убедились что когда реформы разрабатывают при участии богачей - они же первыми и становятся недовольными =)))
На самом деле, я не вижу гигантских проблем даже в текущем формате ЛЧ - всё-таки футболисты не роботы, и у условных Юве/Баварии/Сити на групповом этапе есть возможность иногда применять ротацию и давать лидерам отдохнуть (Перес и Аньелли видимо считали что будет круто если у игроков будут напряжённые матчи и в чемпионате, и постоянные битвы в Супер-Лиге - не президенты будут на поле "жилы рвать"), а у небольших клубов вроде Ференцвароша, Мидтьюлланда или Олимпиакоса есть возможность сыграть, пусть и не со 100% основой, но всё таки со звёздной командой. Да и не стоит забывать, что они (небольшие клубы) это право (играть с топами) получают предварительно проходя стадии "на вылет", в то время как "топы" попадают в ЛЧ вне очереди.... =)
Хотели топы больше призовых? Всегда можно просто зафиксировать на условном уровне в 15 лимонов (примерно как сейчас) планку призовых за выход в групповой раунд, и больше её не повышать лет 10. А со временем (доходы турнира ведь постепенно растут) - повышать только планку доходов на стадиях плэй-офф. Так получится и "маленьких не обидеть", и топы будут знать что плэйофф (который для большинства мелких клубов так и останется почти несбыточной мечтой) это и есть тот самый "большой пирог" который они будут делить. Сейчас за выход в плэйофф команда получает 9,5 млн. за 1/4 - 10,5 млн.
Пандемия закончится, и через год-два клубы в 1/8 будут спокойно получать по 12-13 лимонов, а в 1/4 может и все 15 (суммарно 27-28 лимонов не плохо, за 4 топовых матча)
Мало? Ну всегда можно приспустить на 1-2 млн. призовые за выход в группу ЛЧ, и повысить призовые за победу в матчах группы ЛЧ (сейчас 2,7 млн до 3,5-4) - опять же вроде и топы получат больше, и "маленькие" не чувствуют себя совсем уж ограбленными.
Но я в любом случае пока хотел бы детальнее разобраться в швейцарской системе ЛЧ которая стартует с 2024 года - пока что она выглядит немного бредовой, хотя может нас и здесь будут ждать изменения...