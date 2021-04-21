ГлавнаяБлогиМагический шар

Турнир, который способен примирить УЕФА и Суперлигу. Там найдётся место для команд из РПЛ

вчера, 19:30
00:00 / 00:00

Представляем формат, который спасёт футбол.

Эта неделя вся будет заполнена новостями о Суперлиге. Сначала было объявлено о создании, а затем о приостановке турнира.

Многие говорят, что между УЕФА и организаторами Суперлиги началась война, но есть версия, что это всего лишь шоу, чтобы продавить новый формат Лиги чемпионов.

Все уже сказано; сказано тысячу раз — нет смысла повторять это вновь.

(с) Борис Гребенщиков

Предлагаем посмотреть на данную тему под другим, альтернативным углом. Предлагаем вашему вниманию формат Лиги чемпионов, который мог бы примерить клубов-основателей Суперлиги и УЕФА/ФИФА. Стоит уточнить сразу, что речь идёт о турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА, ни о каком отделении не говорим.

Сколько команд могло бы участвовать в таком турнире? Пусть будет 20, как и хотели боссы грандов европейского футбола.

Какой календарь? 38 туров, здесь ничего нового.

Кто участники? А вот здесь нужно разобрать вопрос подробнее.

Все 20 команд-участников освобождаются от матчей в своих национальных чемпионатах.

В первый турнир можно взять (исходя из таблицы коэффициентов УЕФА) по 3 представителя из топ-5 лиг. На данный момент это:

АПЛ:

Турнир, который способен примирить УЕФА и Суперлигу. Там найдётся место для команд из РПЛ

Примера:

Турнир, который способен примирить УЕФА и Суперлигу. Там найдётся место для команд из РПЛ

Серия А:

Турнир, который способен примирить УЕФА и Суперлигу. Там найдётся место для команд из РПЛ

Лига 1:

Турнир, который способен примирить УЕФА и Суперлигу. Там найдётся место для команд из РПЛ

Остаётся 5 мест, одно из которых получал бы чемпион страны, которая занимает 6-е место в таблице коэффициентов УЕФА. На данный момент это Португалия, лидером первенства является «Спортинг».

Остальные 4 места разыгрывались бы с помощью плей-офф между чемпионами стран. Здесь изобретать ничего не нужно, так играют в квалификационном раунде ЛЧ.

Предположим, что все фавориты успешно прошли квалификацию и получили путёвки в нашу Лигу чемпионов. Это «Аякс», «Зенит», «Брюгге» и «Зальцбург».

У нас получается вот такая турнирная таблица первого турнира перед 1-м туром:

Турнир, который способен примирить УЕФА и Суперлигу. Там найдётся место для команд из РПЛ

Предположим, что после 38-го тура наша таблица приобрела такой вид:

Турнир, который способен примирить УЕФА и Суперлигу. Там найдётся место для команд из РПЛ

Кто вылетал бы из этого турнира и куда? Это были бы не буквально самые худшие 5 команд («Лейпциг», «Айнтрахт», «Лилль», «Аталанта» и «Милан»), ведь тогда через время этот турнир мог бы превратиться в смесь АПЛ и Примеры, а нам необходимо интернациональное соревнование.

Из турнира вылетали бы худшие из представителей каждой страны. Таким образом, после завершения первого сезона Лигу чемпионов покинули бы:

Примера — «Атлетико»

Серия А — «Аталанта»

АПЛ — «Лестер»

Лига 1 — «Лилль»

Бундеслига — «Лейпциг»

«Лейпциг» отправлялся бы в Бундеслигу, а его место занимал бы чемпион Германии. Предположим, что им стала бы дортмундская «Боруссия».

«Лестер» в следующем сезоне заменил бы (допустим) «Ливерпуль». Все выбывшие клубы (представляющие топ-5 лиги) вылетали бы в свои национальные первенства, а их места занимали бы чемпионы данных первенств. Свои следующие сезоны «Лейпциг» и «Лестер» соответственно провели бы в Бундеслиге и АПЛ.

Что касается клубов, которые не входят в топ-5, то турнир покидал бы худший клуб среди представителей более низших эшелонов. Между ними была бы своя интернациональная борьба. В данном случае этой командой стал бы «Зенит».

Этот турнир смотрели бы абсолютно все. А средства от спонсоров распределялись бы в зависимости от занятого места в итоговой турнирной таблице. 11-е место было бы прибыльнее на несколько десятков миллионов евро, чем 12-я позиция. Борьба была бы абсолютно за каждую строчку.

После завершения первого сезона следовало бы изменить регламент, поскольку мы уже определились с участниками и календарём.

Кто бы попадал в Лигу чемпионов во втором и последующих сезонах?

Чемпионы топ-5 лиг + 1 команда из менее рейтинговой лиги (определялась бы в квалификационном раунде в виде турнира на вылет среди чемпионов лиг, которые не входят в топ-5).

Даже этот мини-турнир вызывал бы интерес среди болельщиков.

Но как быть с тем, что матчей будет меньше, чем обычно? 38 поединков это мало, верно?

Здесь на сцену выходит приятный бонус под названием Кубок Чемпионов.

Кто участники? 20 представителей Лиги чемпионов текущего сезона + 12 команд, которые не представляют Европу.

Какой календарь? Матчи на вылет, начиная с 1/16 финала, состоящие из одного поединка. Если команды готовы выдержать более насыщенный график, то из двух.

Пригласить можно топовые клубы, которые не играют в Европе. Отбирать их можно тоже по разнообразным рейтингам, чтобы выиграть Кубок Чемпионов мог бы любой клуб мира в теории. Проводить под эгидой ФИФА и УЕФА. Этот турнир поглотил бы клубный чемпионат мира.

Спонсоры «съели бы» друг друга за право на показ такого турнира. Представьте матч «Бока Хуниорс» на «Бомбонере» против «Реала». А как вам «Фламенго» — «Зенит» в Рио? И это официальный матч, где команды не отбывают номер, а сражаются, чтобы пройти дальше! Этот турнир смотрел бы весь мир. Премиальные тоже были бы солидными за счет спонсоров, каждый клуб здесь тоже прилично заработал бы.

Также можно допустить клубы-участники Лиги чемпионов к розыгрышам своих национальных Кубков, чтобы «добить» нужное количество матчей в сезоне.

Что будет с теми, кто не будет играть в Лиге чемпионов?

Для них абсолютно ничего не поменяется. Клубы, которые будут участвовать в своих национальных чемпионатах, будут также бороться за выход в Лигу Европы и Лигу Конференций, куда будут выходить (как и сейчас) исходя из места страны в таблице коэффициентов УЕФА. А если выделить путевку в Лигу чемпионов победителю Лиги Европы, то этот турнир станет незабываемым для всех. Представьте, что в ЛЕ побеждает «Урал» и выходит в Лигу чемпионов. Он получит 19 матчей в Екатеринбурге против самых лучших клубов Европы. Также он получит около 100 миллионов долларов за участие, а если будет побеждать, то гораздо больше. Это было бы настоящей сказкой для болельщиков, ведь для них же футбол, верно? Любой клуб тогда в теории смог бы победить в данном турнире, и сказка никуда не исчезла бы, и мы получили бы незабываемое зрелище. Победителю Лиги Конференций же выделить путевку в Лигу Европы, чтобы любой мальчишка мира и Европы мог мечтать о победе в Лиге и Кубке Чемпионов. Чтобы любой клуб мог победить в этом турнире. Сказка была бы жива.

Какими были бы национальные турниры без грандов? Они были бы гораздо интереснее. «Ювентус» выигрывал Скудетто 9 раз подряд, «Бавария» доминирует 10 лет в Германии, интриги нет практически нигде, давайте будем честными. А если вы болеете за «Хетафе» и переживаете, что в таком формате вы увидите матчи против «Реала» только в Кубке Испании, то тогда вы точно болеете за «Хетафе», а не за «Реал»?

СлухиМатч Евро-2020 Швеция — Польша может пройти в Санкт-Петербурге
20 апреля Комментарии3
СлухиВ пятницу ПСЖ может автоматически стать победителем Лиги чемпионов
19 апреля Комментарии80
Изменено время начала матча ЦСКА – «Краснодар»
16 апреля Комментарии10
Матч «Локомотив» — «Динамо», скорее всего, пройдёт в Химках
16 апреля Комментарии3
ОфициальноОбъявлены даты проведения матчей 1/2 финала Лиги чемпионов
15 апреля Комментарии19
ОфициальноСборная России сыграет в июне товарищеские матчи с Польшой и Болгарией
14 апреля Комментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Рефери
Рефери ответ Аксинья (раскрыть)
сегодня в 10:10, ред.
я просто предложил вариант, как им поделить эти деньги. Причина же только в этом. Если бы я мог решать, то не менял бы вообще ничего, а просто уменьшил бы зарплаты футболистам. Это ненормально, когда клубы платят игрокам по 100 тысяч фунтов в неделю, а потом жалуются, что не могут заработать.
Рефери
Рефери ответ shlifen (раскрыть)
сегодня в 07:34
"Простите что так много написал" - наоборот, было интересно почитать, спасибо! Посмотрим, как покажет себя новый формат ЛЧ, там до плей-офф у команд будет по 10 матчей.
shlifen
shlifen ответ Рефери (раскрыть)
сегодня в 01:50, ред.
Частично я с вами соглашусь. Действительно, в формате ЛЧ не слишком много топовых матчей, и действительно Лиге Чемпионов необходимы реформы. НО, реформы основанные на спортивных принципах, а не то что нам предлагали создатели Супер-Лиги (закрытый кружок богачей, в который, так уж и быть, будут ПРИГЛАШАТЬ по 5 команд на годик, заменяя их новыми на следующий год). Также я абсолютно не против концепции Лиги для Еврокубков. Но 20 команд это слишком мало чтобы вместить в себя весь европейский футбол.

"Я просто не понимаю,почему люди против, наверное,потому что им так сказали реагировать, если бы СМИ подали этот турнир как конфету и праздник, то мнение было бы другим" - я объясню. Все дело в том что европейские ценности и американские сильно отличаются. Для американцев в спорте главное "ШОУ", а вот европейцы привыкли болеть "за своих". Множество людей сегодня взращены на ценностях шоу, и им сложно понять что для условных фанатов Арсенала, важнее обыграть Тоттенхем и закончить в АПЛ выше в таблице, чем даже выиграть Евротрофей. Это "местечковый патриотизм". Для фанатов ИЗ ЛИВЕРПУЛЯ важнее матчи МЮ-Ливерпуль, и Эвертон-Ливерпуль, чем матч Реал-Ливерпуль. Дело не в перелётах, дело в том что британцы считают ЭТУ ЛИГУ СВОЕЙ =)) У наших людей такого отношения к РПЛ нет, как нет его у многих фанатов футбола из не слишком футбольных стран. Поэтому они и не понимают британцев блокирующих автобус собственной команды. Поскольку они (британцы) понимают, Супер-Лига убьёт АПЛ как турнир: даже если представить что чемпионаты "остались бы в силе", просто представьте себе дисбаланс, когда клубы из Супер-Лиги обладали бы бюджетами ЕЩЁ на 250-300 млн евро большими чем сейчас. Люди против, потому что в Англии не смотря на конфликты команд, болельщики едины в желании лучшего ДЛЯ ВСЕХ КОМАНД в стране. Мы так привыкли к тому что в РПЛ и ФНЛ клубы просто умирают, что уже просто не понимаем сплочённость британских фанатов футбола не желающих "убивать команды" в небольших городках.

Тоже самое касается и многих других городов в Европе. "зачем тратить её на ежегодный просмотр Уэска - Барселона?" Если вы не ярый фанат Барселоны - не зачем. Но болельщик Уэски с вами не согласится, и будет рад видеть подобный матч. "Футбол для элиты" приводит лишь к тому что 20 клубов играют в футбол, а остальные смотрят матчи по ТВ и на стриминге, поскольку остальные превращаются в "команды уровня колхоза".

Плюс не забывайте про "тайминг" в Европе сейчас сильны настроения солидарности, и придумать худшее время чтобы выкатить проект "закрытого клуба для богатых" - это нужно было ещё постараться... Раньше топ-клубам удавалось угрозами "на ушко" создать свою Супер-Лигу, добиваться всё больших преференций от УЕФА, после такого оглушительного провала, на ближайшие лет 10 об этом проекте можно забыть. Понимая менталитет европейцев изнутри, я вообще слабо представляю появление супер-лиги. А в Европе, ещё помнящей как за счёт налогоплательщиков спасали жадные банки, люди из небольших городов смотрят на ситуацию с супер-клубами, а как на богатеев которые не сумели грамотно распорядится деньгами, а теперь жалуются о том как им плохо... ДО пандемии, шансы на формирование Супер-Лиги, на мой взгляд были немного выше...

НО, если бы вы меня спросили, "возможен ли вариант ЛЧ при котором команды вышедшие в групповой раунд ЛЧ разбиваются на две КОНФЕРЕНЦИИ (по аналогии с НБА) скажем по 16-18 команд, и играют друг-с-другом, а потом по 2-4 лучших из каждой группы выходят в короткий плэй-офф??" Я безусловно скажу ДА. Всё дело в кол-ве участников. 15-20 клубов слишком мало. 30-36 клубов плюс-минус будет приемлемо ДЛЯ ЕВРОПЕЙЦЕВ. В таком варианте у вас не будет скоротечного плэйофф - и на такой вариант многие согласятся. Да, у вас всё ещё будут аутсайдеры в группах, но их совсем не много, а топовых матчей станет намного больше.

Приведу вам пример из текущего состава ЛЧ.
Группа 1: ********************* Группа 2:
1) Бавария ******************** 1) Челси
2) Атлетико Мадрид ********* 2) Севилья
3) Реал Мадрид ************** 3) Боруссия Дортмунд
4) Манчестер Сити *********** 4) Лацио
5) Ливерпуль ****************** 5) Ювентус
6) Порту ************************ 6) Барселона
7) Шахтёр Донецк ************* 7) ПСЖ
8) Аякс ************************** 8) Ман. Юнайтед
9) Аталанта ******************** 9) Лейпциг
10) Мюнхенгладбах ********** 10) Зенит
11) Зальцбург ***************** 11) Динамо Киев
12) Интер ********************** 12) Краснодар
13) Марсель ******************* 13) Ренн
14) Локомотив ***************** 14) Брюгге
15) Олимпиакос *************** 15) Истамбул
16) Мидтьюланд *************** 16) Ференцварош

Согласен - тоже есть много "проходных матчей" для нейтрального болельщика. НО в среднем у каждой топ-команды будет от 10 до 14 топ-матчей. А весной вам не нужен длинный плэйофф - команды продолжают борьбу в своих больших группах а в мае просто играют быстрый "финал четырёх" или "финал восьми" из одного матча каждый, на нейтральных полях. Если группы большие - всегда можно поделить команды не на 2 а на 3-4 группы...
Но спортивный принцип должен оставаться... И участники должны попадать в турнир благодаря результатам, а не "популярности"...

Простите что так много написал, и очень жаль что нашу с вами дискуссию никто не учтёт =)) Реформы разработают без нас =)
Аксинья
Аксинья
сегодня в 00:51
и тут Остапа понесло...
Рефери
Рефери ответ Вячеслав Салтыков 1 (раскрыть)
сегодня в 00:21, ред.
в данную секунду играют "Кадис" и "Реал", разве это интересно смотреть, если не болеешь за "Реал" или по какой-то невероятной случайности за "Кадис"? Футболисты "Реала" получают миллионы, пусть же их и отрабатывают, играя с такими же топами, а не пафосно празднуя голы, когда поражают ворота несчастной "Уэски", если бы сейчас "Реал" играл не с "Кадисом", а с "Манчестер Юнайтед", это было бы гораздо интереснее. Разве нет?
Рефери
Рефери ответ Вячеслав Салтыков 1 (раскрыть)
сегодня в 00:12, ред.
это просто игра в мяч, как вы можете её сравнивать с женой? Это просто шоу, за которое вы платите из своего кармана. Как пострадают регионы, если "Зенит" раз в пятилетку будет играть в такой Лиге чемпионов? Что вам интереснее смотреть: "Саутгемптон" - "Ливерпуль" или ПСЖ - "Ливерпуль"?

Те, кто говорит, что не будет это смотреть, первыми включат телевизор.
Вячеслав Салтыков 1
Вячеслав Салтыков 1
вчера в 23:04
Напоминает ситуацию из одной страны , когда все прут в Москву и Питер в то время как надо регионы поднимать.
Ты в Москве рад очередной плитке за миллиаод а в тот момент в Забайкалье автомобиль скорой помощи на ходу разваливается.
Так и здесь. Ну не могу я признать эту несправедливость.

Отдайте своих жён на панель , они вам большие бабки приносить будут.
Рефери
Рефери ответ shlifen (раскрыть)
вчера в 22:17, ред.
Да, это всё любопытно, но мне лично как зрителю катастрофически не хватает топматчей, я лч начинаю смотреть только с плей-офф, поскольку групповой раунд уныл и скучен почти всегда, а если учесть, что все матчи плей-офф будут интересны, то это 29 поединков в год, это просто катастрофа, в моем формате за год было бы несколько сотен таких матчей на любой вкус и цвет, и все бы заработали, наша жизнь коротка, зачем тратить её на ежегодный просмотр Уэска - Барселона?

Реал впервые сыграет с Челси в истории в серьезном турнире, но с Гранадой они сыграли уже матчей 200, это просто невероятно. Это скоро изменится, не сейчас, так лет через 15-20. У клубов есть частные самолёты,они могут комфортно осуществлять выезды по Европе, тот же Урал летает за сезон больше чем любой клуб Европы, это возможно.

Я просто не понимаю,почему люди против, наверное,потому что им так сказали реагировать, если бы СМИ подали этот турнир как конфету и праздник, то мнение было бы другим
aventure61
aventure61
вчера в 21:57
    ATG
    ATG
    вчера в 21:44
    Красиво всё сделали ! Молодцы! Вникну чуть позже
    Рефери
    Рефери ответ Культурный (раскрыть)
    вчера в 21:18
    думаю, что это будет со временем. Лучшие должны играть с лучшими, так будет интереснее. Не понимаю тех, кто говорит, что ему интереснее смотреть как "Реал" два раза в год играет 40 лет подряд с "Хетафе". Это разве не приелось? В таком формате всегда будут новые и очень сильные участники
    Рефери
    Рефери ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    вчера в 21:06
    но ведь никто ещё никого никуда не берёт, тут смысл в структуре, количество клубов от каждой страны всегда можно изменить
    Roger Young
    Roger Young
    вчера в 20:58
    хорошая идея, правильная. Плюсую
    shlifen
    shlifen
    вчера в 20:43
    Не для того гранды из чемпионатов топ-4 выбивали себе по 4 прямые путёвки в ЛЧ, чтобы теперь так легко от них отказаться =) Не для того Юве устраивал "бунт" чтобы Аталанту потом в ЛЧ пропускать, а самому в ЛЕ играть =)

    Спасибо автору что доходчиво объяснил своё предложение - но оно утопично и не возможно в реализации =) Если в условной Испании троица из Атлетико+Реала+Барселоны может на такое согласится, то вот в АПЛ где за 4 места в ЛЧ стабильно идёт "рубка" желающих "уменьшить квоту" не будет. =) И если в АПЛ, это кроме ЛЧ ещё и элемент престижа, то вот для Серии А уменьшение кол-ва мест будет уже категорически не приемлемо по финансовым причинам - многие итальянские большие клубы финансово очень зависят от участия в ЛЧ.

    Все понимают что нужны реформы ЛЧ, но как-то все забыли что Аньелли был главой федерации клубов и эта самая федерация разрабатывала схемы реформирования ЛЧ - и именно её схему УЕФА и взяла на вооружение с 2024 года (потому Чеферин и почувствовал себя "кинутым") =). Собственно мы лишний раз убедились что когда реформы разрабатывают при участии богачей - они же первыми и становятся недовольными =)))

    На самом деле, я не вижу гигантских проблем даже в текущем формате ЛЧ - всё-таки футболисты не роботы, и у условных Юве/Баварии/Сити на групповом этапе есть возможность иногда применять ротацию и давать лидерам отдохнуть (Перес и Аньелли видимо считали что будет круто если у игроков будут напряжённые матчи и в чемпионате, и постоянные битвы в Супер-Лиге - не президенты будут на поле "жилы рвать"), а у небольших клубов вроде Ференцвароша, Мидтьюлланда или Олимпиакоса есть возможность сыграть, пусть и не со 100% основой, но всё таки со звёздной командой. Да и не стоит забывать, что они (небольшие клубы) это право (играть с топами) получают предварительно проходя стадии "на вылет", в то время как "топы" попадают в ЛЧ вне очереди.... =)

    Хотели топы больше призовых? Всегда можно просто зафиксировать на условном уровне в 15 лимонов (примерно как сейчас) планку призовых за выход в групповой раунд, и больше её не повышать лет 10. А со временем (доходы турнира ведь постепенно растут) - повышать только планку доходов на стадиях плэй-офф. Так получится и "маленьких не обидеть", и топы будут знать что плэйофф (который для большинства мелких клубов так и останется почти несбыточной мечтой) это и есть тот самый "большой пирог" который они будут делить. Сейчас за выход в плэйофф команда получает 9,5 млн. за 1/4 - 10,5 млн.
    Пандемия закончится, и через год-два клубы в 1/8 будут спокойно получать по 12-13 лимонов, а в 1/4 может и все 15 (суммарно 27-28 лимонов не плохо, за 4 топовых матча)
    Мало? Ну всегда можно приспустить на 1-2 млн. призовые за выход в группу ЛЧ, и повысить призовые за победу в матчах группы ЛЧ (сейчас 2,7 млн до 3,5-4) - опять же вроде и топы получат больше, и "маленькие" не чувствуют себя совсем уж ограбленными.

    Но я в любом случае пока хотел бы детальнее разобраться в швейцарской системе ЛЧ которая стартует с 2024 года - пока что она выглядит немного бредовой, хотя может нас и здесь будут ждать изменения...
    Mr. Yes Yes Yes
    Mr. Yes Yes Yes
    вчера в 20:24, ред.
    все засц@ли создавать супер лигу, персес мужик, остальные кто отказался вступив туда, а после вышли - просто бабы.

    данный формат не плох афтор молодец!!!!
    faneng
    faneng
    вчера в 20:16
    Не надо ничего придумывать. Пусть будут национальные чемпионаты и Еврокубки, как раньше.
    Василий Корнечук
    Василий Корнечук
    вчера в 19:58
    Это хорошая схема, но зачем придумывать велосипед, если были нормальные еврокубки. Только играли меньше команд. И в чемпионатах меньше. И футбол стал бы интересней.
    Культурный
    Культурный
    вчера в 19:57
    Скажите мне, кто играя в ФИФУ никогда не создавал собственный турнир из лучших клубов планеты? Хоть один такой игрок есть? Ну, а раз все делали такой турнир в игре, то логично было бы попробовать и в реальности что-то похожее.
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    вчера в 19:55
    Слишком сложно.
    Василий Корнечук
    Василий Корнечук
    вчера в 19:54
    "Многие говорят, что между УЕФА и организаторами Суперлиги началась война, но есть версия, что это всего лишь шоу, чтобы продавить новый формат Лиги чемпионов."
    Одно не мешает другому.
    DXTK
    DXTK
    вчера в 19:50, ред.
    даже читать не стал, понял что на соккере свои пересовцы есть среди нас........
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    вчера в 19:47
    Негибкая схема, наследующая все косяки Суперлиги... Почему это из Франции должно выходить три команды, а из следующей страны одна, а из следующей ноль?
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100