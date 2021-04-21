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Новая Лига чемпионов может стартовать раньше 2024 года

21 апреля 2021, 12:20

По данным La Gazzetta dello Sport, новая Лига чемпионов может начаться раньше 2024 года.

Недавно стало известно, что УЕФА планирует совершить реформу в ЛЧ. С сезона 2024/25 будет единая лига, в которую войдут 36 клубов-участников. Это даст возможность клубам проводить больше матчей в рамках одного турнира. УЕФА также ведет переговоры с инвестиционным фондом о расширении бюджета Лиги чемпионов за счет пакета финансирования в размере 6 миллиардов евро.

Новый проект должен был стартовать в 2024 году, но хаос, созданный на фоне новостей о появлении Европейской Суперлиги, похоже, убедил представителей УЕФА задуматься о более быстром внедрении реформы.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
21 апреля в 15:01
Ну что же,будем готовить торпедную атаку к этому времени.
Hamman
Hamman
21 апреля в 14:57
Вполне предсказуемо...
sash71
sash71
21 апреля в 14:33
Походу финт с Суперлигой был задуман для УЕФА, чтобы те быстрее шевелили своими тухесами
Twisted
Twisted
21 апреля в 13:58
Нет чтобы КЧ вернуть
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
21 апреля в 13:00
Это, чтобы топы не возникали.
sv_1969
sv_1969
21 апреля в 12:34
На фоне скандала с Суперлигой, понятно что УЭФА придётся поторопиться с реформами в ЕК.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 апреля в 12:22
Заставили булками шевелить. Хоть какая то польза ;)
drug01
drug01
21 апреля в 12:21
Ждём очень хорошо
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