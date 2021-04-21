Новая Лига чемпионов может стартовать раньше 2024 года

По данным La Gazzetta dello Sport, новая Лига чемпионов может начаться раньше 2024 года.
Недавно стало известно, что УЕФА планирует совершить реформу в ЛЧ. С сезона 2024/25 будет единая лига, в которую войдут 36 клубов-участников. Это даст возможность клубам проводить больше матчей в рамках одного турнира. УЕФА также ведет переговоры с инвестиционным фондом о расширении бюджета Лиги чемпионов за счет пакета финансирования в размере 6 миллиардов евро.
Новый проект должен был стартовать в 2024 году, но хаос, созданный на фоне новостей о появлении Европейской Суперлиги, похоже, убедил представителей УЕФА задуматься о более быстром внедрении реформы.