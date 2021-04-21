Новая Лига чемпионов может стартовать раньше 2024 года

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21 апреля 2021, 12:20

По данным La Gazzetta dello Sport, новая Лига чемпионов может начаться раньше 2024 года.

Недавно стало известно, что УЕФА планирует совершить реформу в ЛЧ . С сезона 2024/25 будет единая лига, в которую войдут 36 клубов-участников. Это даст возможность клубам проводить больше матчей в рамках одного турнира. УЕФА также ведет переговоры с инвестиционным фондом о расширении бюджета Лиги чемпионов за счет пакета финансирования в размере 6 миллиардов евро.