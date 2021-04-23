Кирьяков: «„Динамо“ ждёт чрезвычайно тяжёлый матч с „Химками“»

Экс-нападающий московского «Динамо» поделился ожиданиями от предстоящей игры бывшей команды против «Химок» в 27-м туре РПЛ .

Чрезвычайно тяжёлый матч ждёт команду Шварца. Мы видим, что у неё бывают проблемы в играх с соперниками, которые крайне плотно и компактно действуют сзади и в середине поля. Вскрыть оборону «Химок» очень непросто. Кроме того, они неплохо действуют на контратаках, умеют прессинговать, а на острие у них индивидуально сильный Резиуан Мирзов.

Проблемой для команды Черевченко является разве что травма Дениса Глушакова, на котором многое завязано в середине поля. С другой стороны, в этом сезоне были у химчан матчи, которые выигрывались и без него. В том числе в первом круге с «Динамо» (1:0), когда Дениса ещё не было в команде. Однако, если всё же выиграют динамовцы, то они сделают серьёзную заявку на медали.