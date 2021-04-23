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Кирьяков: «„Динамо“ ждёт чрезвычайно тяжёлый матч с „Химками“»

23 апреля 2021, 07:21
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Экс-нападающий московского «Динамо» Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от предстоящей игры бывшей команды против «Химок» в 27-м туре РПЛ.

Чрезвычайно тяжёлый матч ждёт команду Шварца. Мы видим, что у неё бывают проблемы в играх с соперниками, которые крайне плотно и компактно действуют сзади и в середине поля. Вскрыть оборону «Химок» очень непросто. Кроме того, они неплохо действуют на контратаках, умеют прессинговать, а на острие у них индивидуально сильный Резиуан Мирзов.

Проблемой для команды Черевченко является разве что травма Дениса Глушакова, на котором многое завязано в середине поля. С другой стороны, в этом сезоне были у химчан матчи, которые выигрывались и без него. В том числе в первом круге с «Динамо» (1:0), когда Дениса ещё не было в команде. Однако, если всё же выиграют динамовцы, то они сделают серьёзную заявку на медали.

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Все комментарии
я из Химок
я из Химок ответ Jeck Denielse (раскрыть)
23 апреля в 11:22
Но все 4 такие разные!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
23 апреля в 08:56
Удачи Химкам....
Благо все оставшиеся 4 матча в Москве...
КЭТиК
КЭТиК
23 апреля в 08:10
Фаворит всё же Динамо.
ОПС
ОПС
23 апреля в 07:52
Будет тяжело, а играть надо.
mihaluch
mihaluch
23 апреля в 07:51
Динамо победа нужнее.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
23 апреля в 07:43
А кому сейчас легко?
beefs
beefs
23 апреля в 07:25
Чего гадать, скоро все увидим сами...
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