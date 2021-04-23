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Сёмин: «Суперлига очень похожа на закрытые американские лиги — НХЛ и НБА»

23 апреля 2021, 00:20

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин на своей странице в инстаграме поделился мнением о причинах неудачи проекта Суперлиги.

Сенсационное событие произошло на этой неделе — попытка создания в европейском футболе Суперлиги! Президенты 14 топ клубов приняли решение без согласия с УЕФА и ФИФА проводить свой турнир. Почему такая негативная реакция всего футбольного сообщества? Понятно — большие деньги. Американские банки. Суперлига очень похожа на закрытые лиги США: НХЛ, НБА, Американский футбол.

У европейского футбола свои давние традиции и, на мой взгляд, самые справедливые, потому что спортивная составляющая стоит на первом месте. Не были учтены мнения болельщиков, которым принадлежит футбол более 100 лет. И негативная реакция тренеров и игроков. В этом случае никакие деньги не работают. Почему «Бавария» осталась принципиальной в этой ситуации? Румменигге, Хёнесс, Беккенбауэр знают и понимают все нюансы любимой игры миллионов людей!

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galem72
galem72
23 апреля в 10:44
"...суперлига очень похожа на закрытые лиги США: НХЛ, НБА, Американский футбол..."

И чё в этом плохого? Там не учитываются мнения болельщиков, игроков? Там не платятся зарплаты? Там рабы играют? Там бюджет государства задействован? Там нет стадионов или арен? Там контракты составлены только в интересах работодателя? Там нет азарта, аншлага или ажиотажа? Там нет перфоманса или интриги? Как же парят эти консерваторы!!!
Проблема этой пресловутой Суперлиги лишь в её организации.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
23 апреля в 02:12
Верно понимает Палыч, это и есть американский проект.
drug01
drug01
23 апреля в 00:28
Время искать новые формы
Ironigor
Ironigor
23 апреля в 00:22
Очень, да вообще не очень !!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 апреля в 00:21
Фанаты сами всё порешали!
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