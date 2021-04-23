Сёмин: «Суперлига очень похожа на закрытые американские лиги — НХЛ и НБА»

Бывший главный тренер «Локомотива» на своей странице в инстаграме поделился мнением о причинах неудачи проекта Суперлиги.

Сенсационное событие произошло на этой неделе — попытка создания в европейском футболе Суперлиги! Президенты 14 топ клубов приняли решение без согласия с УЕФА и ФИФА проводить свой турнир. Почему такая негативная реакция всего футбольного сообщества? Понятно — большие деньги. Американские банки. Суперлига очень похожа на закрытые лиги США : НХЛ , НБА , Американский футбол.

У европейского футбола свои давние традиции и, на мой взгляд, самые справедливые, потому что спортивная составляющая стоит на первом месте. Не были учтены мнения болельщиков, которым принадлежит футбол более 100 лет. И негативная реакция тренеров и игроков. В этом случае никакие деньги не работают. Почему «Бавария» осталась принципиальной в этой ситуации? Румменигге, Хёнесс, Беккенбауэр знают и понимают все нюансы любимой игры миллионов людей!