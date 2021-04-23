Сенников: «Нельзя сваливать на Олича всю вину за поражение от „Локомотива“»

Бывший защитник «Локомотива» и ЦСКА Дмитрий Сенников поделился впечатлениями от прошедшего полуфинала Кубка России, в котором «железнодорожники» разгромили армейцев (3:0).
Я не могу сказать, что ЦСКА был настолько слаб, что «Локомотив» забил им три безответных мяча. Армейцы владели инициативой, больше владели мячом, но забивали только «железнодорожники». Можно сказать, что всё прошло по сценарию прошлой их игры в чемпионате, когда «Локомотив» обыграл ЦСКА 2:0.
«Локомотив» использовал свои моменты, а ЦСКА просто не повезло. Особенно не повезло в двух эпизодах. Первый эпизод – это незасчитанный гол Рондона. Да, там было касание руки, но оно существенно не повлияло на позицию Рондона. И второй эпизод – второй гол «Локомотива», когда от колена Облякова мяч полетел по какой-то сумасшедшей траектории.
Нельзя сваливать всю вину за поражение от «Локомотива» на Олича. Всем нам видны проблемы ЦСКА: длинная скамейка, которой нет, несбалансированный состав во всех линиях, особенно в обороне есть проблемы. Оличу нужно время, чтобы подстроить под себя команду. Нужны предсезонные сборы. Следующая игра у ЦСКА со «Спартаком». Это дерби! И в нём можно полностью реабилитироваться!
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Как говорится: кто на что учился! А если серьёзно, то Локо СОЗНАТЕЛЬНО играл вторым номером, отдав мяч армейцам.
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Как говорится: кто на что учился! А если серьёзно, то Локо СОЗНАТЕЛЬНО играл вторым номером, отдав мяч армейцам.
Любой "сформировавшийся" коллектив тут же расформировывают..))
Мухину и Чорлуке осталось 4 матча провести за Локо...
Что с остальными будет ясно позже...
Любой "сформировавшийся" коллектив тут же расформировывают..))
Мухину и Чорлуке осталось 4 матча провести за Локо...
Что с остальными будет ясно позже...
Чего ЦСКА искренне желаю!
Чего ЦСКА искренне желаю!
И не в Оличе...у которого всего 5 матчей в качестве главного тренера клубной команды...
У обоих клубов удивительная нестабильность....
У ЦСКА - 5 поражений по весне...
У Спартака - 4...
Команды в таблице разделяет всего очко...
И оба клуба знают что Локо ехать к Зениту...который не собирается откладывать третье к ряду чемпионство на последний (гостевой) тур чемпионата...
Поэтому матч предстоит нешуточный...бескомпромиссный и безфаворитный ...
А с Жиго или без...с коленкой Облякова или нет - уже не важно...
Пусть победит тот кто больше хочет в ЛЧ....
И не в Оличе...у которого всего 5 матчей в качестве главного тренера клубной команды...
У обоих клубов удивительная нестабильность....
У ЦСКА - 5 поражений по весне...
У Спартака - 4...
Команды в таблице разделяет всего очко...
И оба клуба знают что Локо ехать к Зениту...который не собирается откладывать третье к ряду чемпионство на последний (гостевой) тур чемпионата...
Поэтому матч предстоит нешуточный...бескомпромиссный и безфаворитный ...
А с Жиго или без...с коленкой Облякова или нет - уже не важно...
Пусть победит тот кто больше хочет в ЛЧ....