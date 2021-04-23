Сенников: «Нельзя сваливать на Олича всю вину за поражение от „Локомотива“»

Бывший защитник «Локомотива» и ЦСКА поделился впечатлениями от прошедшего полуфинала Кубка России, в котором «железнодорожники» разгромили армейцев (3:0).

Я не могу сказать, что ЦСКА был настолько слаб, что «Локомотив» забил им три безответных мяча. Армейцы владели инициативой, больше владели мячом, но забивали только «железнодорожники». Можно сказать, что всё прошло по сценарию прошлой их игры в чемпионате, когда «Локомотив» обыграл ЦСКА 2:0.

«Локомотив» использовал свои моменты, а ЦСКА просто не повезло. Особенно не повезло в двух эпизодах. Первый эпизод – это незасчитанный гол Рондона. Да, там было касание руки, но оно существенно не повлияло на позицию Рондона. И второй эпизод – второй гол «Локомотива», когда от колена Облякова мяч полетел по какой-то сумасшедшей траектории.