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Сенников: «Нельзя сваливать на Олича всю вину за поражение от „Локомотива“»

23 апреля 2021, 03:18
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший защитник «Локомотива» и ЦСКА Дмитрий Сенников поделился впечатлениями от прошедшего полуфинала Кубка России, в котором «железнодорожники» разгромили армейцев (3:0).

Я не могу сказать, что ЦСКА был настолько слаб, что «Локомотив» забил им три безответных мяча. Армейцы владели инициативой, больше владели мячом, но забивали только «железнодорожники». Можно сказать, что всё прошло по сценарию прошлой их игры в чемпионате, когда «Локомотив» обыграл ЦСКА 2:0.

«Локомотив» использовал свои моменты, а ЦСКА просто не повезло. Особенно не повезло в двух эпизодах. Первый эпизод – это незасчитанный гол Рондона. Да, там было касание руки, но оно существенно не повлияло на позицию Рондона. И второй эпизод – второй гол «Локомотива», когда от колена Облякова мяч полетел по какой-то сумасшедшей траектории.

Нельзя сваливать всю вину за поражение от «Локомотива» на Олича. Всем нам видны проблемы ЦСКА: длинная скамейка, которой нет, несбалансированный состав во всех линиях, особенно в обороне есть проблемы. Оличу нужно время, чтобы подстроить под себя команду. Нужны предсезонные сборы. Следующая игра у ЦСКА со «Спартаком». Это дерби! И в нём можно полностью реабилитироваться!

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
23 апреля в 13:02
А получается замкнутый круг. Реально светит 6-7 место, а значит без ЕК, а значит никто реально сильный не пойдет и серьезных трансферов не будет. А для внутреннего использования в РПЛ годятся и те, что есть.
Dirty_Harry
Dirty_Harry ответ Jeck Denielse (раскрыть)
23 апреля в 11:33
Ну комментатора-грузинского поперли, возможно лысому удастся настоять что бы ключевых не продали. Хотя это же РЖД....
galem72
galem72
23 апреля в 11:00, ред.
Я, конечно, не за коней, но откровенно глупо гнать на хорвата. Он пришёл под конец сезона в совершенно левые для него футбольные схемы. Ладно бы он хоть сборы провёл с клубом или игроков желанных записал в состав. А так, пусть идёт как идёт, прямиком до лета. После и нужно будет ставить ему оценки...
Союзник противников
Союзник противников
23 апреля в 10:24
Терпеть надо и понимать,что в оставшихся четырёх матчах лучший исход-шесть очков.А летом определяться и готовиться к новому сезону.Но думаю,что при сложившемся стиле руководства ЦСКА вступил в период затянувшегося "перспективного середнячества"-постоянной борьбы за право занимать высокие места.Без титулов.
cska1948
cska1948
23 апреля в 09:15
"...Армейцы владели инициативой, больше владели мячом, но забивали только «железнодорожники»..."
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Как говорится: кто на что учился! А если серьёзно, то Локо СОЗНАТЕЛЬНО играл вторым номером, отдав мяч армейцам.
VeniaminS
VeniaminS
23 апреля в 08:45
Был хороший нападающий - но не тренер.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Dirty_Harry (раскрыть)
23 апреля в 08:18
Агенты не дремлют...))
Любой "сформировавшийся" коллектив тут же расформировывают..))
Мухину и Чорлуке осталось 4 матча провести за Локо...
Что с остальными будет ясно позже...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 апреля в 08:10
У нас нет нормальной защиты,надо покупать!
Dirty_Harry
Dirty_Harry ответ Jeck Denielse (раскрыть)
23 апреля в 07:14
Оба сырые для ЛЧ, Локо хотя бы сформировавшийся коллектив знают во что играют в отличие от ЦСКА и Спартака.
Romkurch
Romkurch
23 апреля в 06:47
Локомотив просто сильнее и более современная команда.
112910415
112910415
23 апреля в 06:28
проблемы глубже, конечно
ДАША Д
ДАША Д
23 апреля в 06:07
Проиграл конечно же тренер.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
23 апреля в 05:32, ред.
...в нём можно полностью реабилитироваться!...(с)
Чего ЦСКА искренне желаю!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
23 апреля в 03:46, ред.
Наверное дело всё же не в коленке Облякова....
И не в Оличе...у которого всего 5 матчей в качестве главного тренера клубной команды...
У обоих клубов удивительная нестабильность....
У ЦСКА - 5 поражений по весне...
У Спартака - 4...

Команды в таблице разделяет всего очко...
И оба клуба знают что Локо ехать к Зениту...который не собирается откладывать третье к ряду чемпионство на последний (гостевой) тур чемпионата...
Поэтому матч предстоит нешуточный...бескомпромиссный и безфаворитный ...
А с Жиго или без...с коленкой Облякова или нет - уже не важно...
Пусть победит тот кто больше хочет в ЛЧ....
Leha-ha50
Leha-ha50
23 апреля в 03:28
Так оно и было, грали неплохо, но надо забивать.
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