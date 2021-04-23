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Червиченко: «Назвал бы „Спартак“ фаворитом дерби, если б не позор с „Уфой“»

23 апреля 2021, 02:53
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего матча бывшей команды против ЦСКА в 27-м туре РПЛ.

Если бы «Спартак» в прошлом туре не проиграл так позорно «Уфе» (0:3), я бы назвал его фаворитом [дерби]. До этого матча спартаковцы выглядели уверенно, и кроме проблем в обороне всё было более-менее пристойно. Но то, что они умудрились показать с уфимцами, — это просто тихий ужас. И я боюсь, что в матче с ЦСКА одного Георгия Джикии в защите может не хватить, так как Самуэль Жиго дисквалифицирован.

Однако, и армейцы выглядят очень посредственно и невыразительно, что и показал кубковый матч с «Локомотивом» (0:3). Не исключаю, что в случае проигрыша «Спартаку» эта игра может стать для Ивицы Олича последней в качестве главного тренера ЦСКА. Или, может быть, не последней, но решающей, в результате которой его уберут по окончании сезона.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
23 апреля в 18:54
Посмотрим...
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
23 апреля в 18:53
Надеюсь на дерби все футболисты Спартака выйдут на работу)...
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
23 апреля в 18:52
Не только у вашей фортуны, но и у футболистов, в связи с Днём рождения, тоже!
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
23 апреля в 18:37, ред.
0:3 на своем поле от Уфы в день рождения...у нашей фортуны вообще был выходной...
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
23 апреля в 18:35
От нас фортуна , в игре с Локо, отвернулась как минимум два раза. Первый, это досадное касание мяча руки Рондона. Второй, это курьёзный гол от ноги Облякова. А у вас с Уфой в каком месте фортуна от вас отвернулась?
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
23 апреля в 12:22, ред.
Логично...от Спартака тоже не должна отвернуться)...посмотрим чья фортуна фартовее...
oFANATo
oFANATo
23 апреля в 12:11
Заблуждается Червиченко.
Олича не при каком раскладе
не уберут по окончании сезона.
Олич уже присматривает новых игроков
в летнее трансферное окно, для усиления состава.
makkie
makkie ответ Futurista (раскрыть)
23 апреля в 11:11
Надеюсь, и Максименко будет при случае выручать.
Ибо в последних дерби прям очень сильно косячит(
cska1948
cska1948
23 апреля в 09:19
Как говорится: снаряд в одну воронку не падает дважды! Фортуна, второй матч подряд, от армейцев не отвернётся!
Futurista
Futurista
23 апреля в 08:50
Думаю Акинфеев будет ЦСКА спасать в дерби...больше некому...
ДСА
ДСА
23 апреля в 08:13
Обе команды сейчас как-то неубедительны.
112910415
112910415
23 апреля в 07:21
любой, любой результат возможен
ABir
ABir
23 апреля в 06:33
В этой игре не будет фаворитов, играть будут неудачники последних туров. Кому было стыдней за последние поражения, тот наверное должен и победить. Не исключается и ничейный результат
112910415
112910415
23 апреля в 06:13
победит тот, кто будет лучше в этот день !
Locomotive Breath
Locomotive Breath
23 апреля в 05:42
После взлёта, как все Вы наверное знаете или о чём то таком догадываетесь, бывают спады. Это я про Спартак, ну а ЦСКА просто колбасит. Так что игра будет непредсказуемой. Выиграет тот, к кому Фортуна повернётся лицом в этот день. Да будет Футбол и победа коней!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
23 апреля в 03:26
Можно подумать ЦСКА прям феерил с Сочи и Локомотивом...
Оба клуба подходят к дерби с багажом двух поражений подряд...
Тем интересней...
Как я понимаю из вышесказанного......Речь не идёт о том кто лучше....
А кто хуже...нестабильный Тедеско...или неопытный Олич - увидим послезавтра....
Ironigor
Ironigor
23 апреля в 03:16
Ничего для Олича не будет последним, его приглашали не как спасителя ситуации, а с прицелом на будущее. Он не Гвардиола и не Аллегри . Тем более Оличу досталась команда которая испытывает определённые трудности, и это исправить за месяц или два никто бы не смог. Сложности в игре ,сложности с составом . Вообщем есть куча проблем и их надо решать. Так же и Спартак себя чувствует не стабильно, что и показали игры с Локомотивом и Уфой . Так что игра ,дерби двух непремиримых соперников предстоит не шуточная . Обе команды захотят доказать сами себе и друг другу своё превосходство. Никто не захочет сдаваться. И матч как и всегда это происходит, будет независимо от состояния команд боевым . Будем ждать этот спектакль. Победа нужна всем , и пусть победит сильнейший !!! Я же буду болеть за свой клуб ЦСКА !!!
Всем Добра !!!
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