Червиченко: «Назвал бы „Спартак“ фаворитом дерби, если б не позор с „Уфой“»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего матча бывшей команды против ЦСКА в 27-м туре РПЛ .

Если бы «Спартак» в прошлом туре не проиграл так позорно «Уфе» (0:3), я бы назвал его фаворитом [дерби]. До этого матча спартаковцы выглядели уверенно, и кроме проблем в обороне всё было более-менее пристойно. Но то, что они умудрились показать с уфимцами, — это просто тихий ужас. И я боюсь, что в матче с ЦСКА одного Георгия Джикии в защите может не хватить, так как Самуэль Жиго дисквалифицирован.