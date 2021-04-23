Червиченко: «Назвал бы „Спартак“ фаворитом дерби, если б не позор с „Уфой“»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего матча бывшей команды против ЦСКА в 27-м туре РПЛ.
Если бы «Спартак» в прошлом туре не проиграл так позорно «Уфе» (0:3), я бы назвал его фаворитом [дерби]. До этого матча спартаковцы выглядели уверенно, и кроме проблем в обороне всё было более-менее пристойно. Но то, что они умудрились показать с уфимцами, — это просто тихий ужас. И я боюсь, что в матче с ЦСКА одного Георгия Джикии в защите может не хватить, так как Самуэль Жиго дисквалифицирован.
Однако, и армейцы выглядят очень посредственно и невыразительно, что и показал кубковый матч с «Локомотивом» (0:3). Не исключаю, что в случае проигрыша «Спартаку» эта игра может стать для Ивицы Олича последней в качестве главного тренера ЦСКА. Или, может быть, не последней, но решающей, в результате которой его уберут по окончании сезона.
Олича не при каком раскладе
не уберут по окончании сезона.
Олич уже присматривает новых игроков
в летнее трансферное окно, для усиления состава.
Олича не при каком раскладе
не уберут по окончании сезона.
Олич уже присматривает новых игроков
в летнее трансферное окно, для усиления состава.
Ибо в последних дерби прям очень сильно косячит(
Ибо в последних дерби прям очень сильно косячит(
Оба клуба подходят к дерби с багажом двух поражений подряд...
Тем интересней...
Как я понимаю из вышесказанного......Речь не идёт о том кто лучше....
А кто хуже...нестабильный Тедеско...или неопытный Олич - увидим послезавтра....
Оба клуба подходят к дерби с багажом двух поражений подряд...
Тем интересней...
Как я понимаю из вышесказанного......Речь не идёт о том кто лучше....
А кто хуже...нестабильный Тедеско...или неопытный Олич - увидим послезавтра....
Всем Добра !!!
Всем Добра !!!