Р. Билялетдинов: «„Рубин“ — „Краснодар“ — очень непредсказуемый матч»

Экс-наставник «Рубина» поделился ожиданиями от предстоящего матча бывшего клуба против «Краснодара» в 27-м туре РПЛ .

«Краснодар» постепенно начинает понимать требования нового тренерского штаба, и футболисты в матче с «Зенитом» показали, что у них есть самолюбие. И хотя шансов на попадание в еврокубки почти не осталось, ребята не хотят просто доигрывать сезон, а пытаются хотя бы частично реабилитироваться за провальный отрезок первой половины весны.

Будет интересно посмотреть, как на этом фоне «Рубин» справится без Кварацхелии и Макарова. У Слуцкого непростая задача нивелировать их потери, но мастера в группе атаки у казанцев ещё есть. Например, Джордже Деспотович. К тому же, «Краснодар» с его атакующей манерой игры достаточно удобен «Рубину», поэтому может получиться, что потери лидеров на нём не скажутся. Очень непредсказуемый будет матч.