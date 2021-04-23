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Р. Билялетдинов: «„Рубин“ — „Краснодар“ — очень непредсказуемый матч»

23 апреля 2021, 05:04
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)0 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Экс-наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от предстоящего матча бывшего клуба против «Краснодара» в 27-м туре РПЛ.

«Краснодар» постепенно начинает понимать требования нового тренерского штаба, и футболисты в матче с «Зенитом» показали, что у них есть самолюбие. И хотя шансов на попадание в еврокубки почти не осталось, ребята не хотят просто доигрывать сезон, а пытаются хотя бы частично реабилитироваться за провальный отрезок первой половины весны.

Будет интересно посмотреть, как на этом фоне «Рубин» справится без Кварацхелии и Макарова. У Слуцкого непростая задача нивелировать их потери, но мастера в группе атаки у казанцев ещё есть. Например, Джордже Деспотович. К тому же, «Краснодар» с его атакующей манерой игры достаточно удобен «Рубину», поэтому может получиться, что потери лидеров на нём не скажутся. Очень непредсказуемый будет матч.

Денис Макаров не сможет помочь «Рубину» из-за дисквалификации, а Хвича Кварацхелия из-за травмы, вероятно, выбыл из строя до конца сезона.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ cska1948 (раскрыть)
23 апреля в 10:16
Шутки в сторону, но победит Рубин.
Хотя болеть буду за Быков.
cska1948
cska1948 ответ Ironigor (раскрыть)
23 апреля в 09:26
Будет нешуточная заруба и исход поединка может быть любым.
Ironigor
Ironigor
23 апреля в 09:08
Рубин дома вынесет Краснодар.
Garrincha58
Garrincha58
23 апреля в 09:06
уверен Краснодар выиграет и конечно хотелось бы чтобы Рубин до конца чемпионата составил конкуренцию в борьбе за места в пятёрке, но без своих лидеров команде будет сложно выиграть
Федор Паршунин
Федор Паршунин
23 апреля в 07:30
Матч "Краснодара" с "Зенитом" показал, что пациент скорее жив, чем мертв. "Рубин" понес серьезные кадровые потери - по сути выбыл из строя основной и самый ценный игрок команды. Думается, что Ганчаренко сумеет увезти из Казани очки. Хотя на скамейке "Рубина" находится лучший тренер- россиянин и скорее всего результат матча во многом будет зависеть от него.
КЭТиК
КЭТиК
23 апреля в 07:06
У Рубина шансов побольше.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
23 апреля в 06:30
Ганчаренко две игры в этом сезоне уже проиграл Слуцкому не исключае третье поражение.
ermak6848
ermak6848
23 апреля в 06:01
Для фк " РУБИН ", нужна только ПОБЕДА, да ещё на своём поле...
mihaluch
mihaluch
23 апреля в 05:33
Рубину очки нужнее.
Ванечка
Ванечка
23 апреля в 05:08
Рубин выиграет этот матч
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