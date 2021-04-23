Кириченко: «ЦСКА попал в зону турбулентности. Клуб подкосили травмы»

Экс-нападающий ЦСКА прокомментировал поражение бывшей команды от «Локомотива» (0:3) в полуфинале Кубка России и высказал мнение о текущих результатах армейцев.

Счёт 3:0 не отражает то, что было на поле. Второй гол «Локомотива» получился курьёзным, конечно. Дальше «Локомотив» играл по счёту, достаточно быстро забил, качественно оборонялся. ЦСКА хоть и владел мячом достаточно много, в том числе и на чужой половине поля, но как таковых моментов создал мало. Не создавая моменты, забивать очень сложно.

ЦСКА подкосил список травмированных. 15 человек в заявке, в запасе ни одного полузащитника, защитника, только игроки атакующего плана. В такой ситуации что-то кардинально изменить достаточно сложно. Ганчаренко — качественный тренер, но когда всё хорошо, тренера не увольняют. Понятно было, что Олич столкнётся с проблемами, которые есть у ЦСКА . Можно сказать, что ЦСКА попал в зону турбулентности.