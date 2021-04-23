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Кириченко: «ЦСКА попал в зону турбулентности. Клуб подкосили травмы»

23 апреля 2021, 06:43
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Экс-нападающий ЦСКА Дмитрий Кириченко прокомментировал поражение бывшей команды от «Локомотива» (0:3) в полуфинале Кубка России и высказал мнение о текущих результатах армейцев.

Счёт 3:0 не отражает то, что было на поле. Второй гол «Локомотива» получился курьёзным, конечно. Дальше «Локомотив» играл по счёту, достаточно быстро забил, качественно оборонялся. ЦСКА хоть и владел мячом достаточно много, в том числе и на чужой половине поля, но как таковых моментов создал мало. Не создавая моменты, забивать очень сложно.

ЦСКА подкосил список травмированных. 15 человек в заявке, в запасе ни одного полузащитника, защитника, только игроки атакующего плана. В такой ситуации что-то кардинально изменить достаточно сложно. Ганчаренко — качественный тренер, но когда всё хорошо, тренера не увольняют. Понятно было, что Олич столкнётся с проблемами, которые есть у ЦСКА. Можно сказать, что ЦСКА попал в зону турбулентности.

Дерби в воскресенье будет определяющим для каждой команды. В случае поражения любой из команд, она с большой вероятностью выйдет из борьбы за еврокубки. «Спартак» – за Лигу чемпионов, ЦСКА – за Лигу Европы. Плотность в верхней части таблицы сейчас высокая, и каждое очко на вес золота. Можно сказать, что в воскресенье встретятся два раненых зверя, которые свои прошлые матчи проиграли 0:3.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
23 апреля в 12:05
Травмированных очень много ...спору нет.
Союзник противников
Союзник противников ответ ДАША Д (раскрыть)
23 апреля в 10:27
Слуцкого на Ханчарэнку? Согласен...
Союзник противников
Союзник противников
23 апреля в 10:27
А когда весной ЦСКА Бабаева-Ханчарэнки играл сверхудачно,кроме первой "послеслуцкой" весны? Так гений проводил зимний период подготовки в прекрасной Испании,но никто этого не увидел,почему-то.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
23 апреля в 08:45, ред.
Странно как Кириченко распределил задачи команд на еврокубки...)))
Спартак будет в воскресенье биться за ЛЧ
А ЦСКА за ЛЕ...
С какого перца то ??
Команды в таблице разделяет всего очко..
ДАША Д
ДАША Д
23 апреля в 08:12
Тут скорее смена тренера ЦСКА подкосило.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
23 апреля в 08:10
Травмы серьёзные, считай половина состава в лазарете.
VAN ARM
VAN ARM
23 апреля в 08:04
КЛУБ МНОГО ЛЕТ УЖЕ НЕСТАБИЛИН И ВИНОЙ ТОМУ ПОЛИТИКА)))))
112910415
112910415
23 апреля в 07:10
нервный будет матч
Эдмон
Эдмон
23 апреля в 06:58
не продуманный шаг взять Олича
Против ЦСКА
Против ЦСКА
23 апреля в 06:47
Зря тренера меняли.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 апреля в 06:46
Надо както выбираться!
Romkurch
Romkurch
23 апреля в 06:46
цска пора в ФНЛ.
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