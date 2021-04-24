Игрокам «Локо» дали премиальные в 5-кратном размере за 2:0 со «Спартаком»

1619233301

24 апреля 2021, 06:01

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник в последнее время выписывает игрокам увеличенные премиальные, утверждает источник, знакомый с ситуацией.

Сообщается, что после побед над ЦСКА (2:0) и «Сочи» (3:1) в 20 и 22 турах РПЛ игроки «Локомотива» получили тройные премиальные, а после победы над «Спартаком» (2:0) в 25-м туре стандартные премиальные футболистов были увеличены в 5 раз.

При этом источник отмечает, что финансовая ситуация в «Локомотиве» не располагает к троекратному и пятикратному увеличению премиальных.