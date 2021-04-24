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Игрокам «Локо» дали премиальные в 5-кратном размере за 2:0 со «Спартаком»

24 апреля 2021, 06:01
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Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник в последнее время выписывает игрокам увеличенные премиальные, утверждает источник, знакомый с ситуацией.

Сообщается, что после побед над ЦСКА (2:0) и «Сочи» (3:1) в 20 и 22 турах РПЛ игроки «Локомотива» получили тройные премиальные, а после победы над «Спартаком» (2:0) в 25-м туре стандартные премиальные футболистов были увеличены в 5 раз.

При этом источник отмечает, что финансовая ситуация в «Локомотиве» не располагает к троекратному и пятикратному увеличению премиальных.

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Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808 ответ makkie (раскрыть)
25 апреля в 08:15
Это разные статьи расходов.
петр сидоров
петр сидоров
24 апреля в 21:44
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ SAFqwer (раскрыть)
    24 апреля в 20:08
    Всё может быть...)
    Futurista
    Futurista ответ ЧиП (раскрыть)
    24 апреля в 16:45
    pomor45
    pomor45 ответ nikoladolgov (раскрыть)
    24 апреля в 15:46
    Возможно пятикратная премия в ЛОКО равна обычной в Зените.
    stanichnik
    stanichnik ответ sv_1969 (раскрыть)
    24 апреля в 14:19
    Доброго Здоровья, Тимофей!
    Сейчас к таковым однозначно относятся клубы, которых содержат РЖД. Газпром и ВТБ, а ещё к ним можно добавить команды, за которыми стоят банки ВЭБ и "Открытие". Все эти команды вызывают зависть и презрение у болельщиков команд, которые не имеют таких финансовых возможностей.
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ КЭТиК (раскрыть)
    24 апреля в 14:19
    Как последний герой🤭.Пардон чуть- чуть поправлю.Сражались за Родину 🐇.
    SAFqwer
    SAFqwer ответ Шуnя771 (раскрыть)
    24 апреля в 13:40
    Оно и понятно - Спартак самая сильная команда РПЛ, далее Ростов и по списку...)
    Может мы разные РПЛ смотрим?
    d_fincher
    d_fincher
    24 апреля в 13:24
    Игра рукой, 2 пенальти в ворота Локо, и 4 желтых карточки - не дали.

    А премиальные - дали.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    24 апреля в 13:11
    Интересно-интересно , по итогам чемпионата в какой кратности поднимут цены на жд билеты ?
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    24 апреля в 13:08
    После матча с Зенитом даже стесняюсь спросить про кратность суммы прремиальных Локомотива.
    Галя Каблукова
    Галя Каблукова
    24 апреля в 12:46
    Правда не правда ,но одно точно..Гос. корпорации нужно отстранять от содержания клубов.
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    24 апреля в 12:34
    Неплохо заработали на спартаке.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    24 апреля в 12:06
    Хачатурянц смеется с премий игрокам локо
    ЧиП
    ЧиП
    24 апреля в 11:32
    А судье в какой кратности выдали премиальные? 🤑
    nikot
    nikot
    24 апреля в 11:28
    Кто оплачивает банкет? Грузовые перевозки на ноле,а пассажирские всегда убыточные были!
    Шуnя771
    Шуnя771
    24 апреля в 11:01
    Оно и понятно - Спартак самая сильная команда РПЛ, далее Ростов и по списку...)
    berda2003
    berda2003
    24 апреля в 10:55
    пора повышать цены на ж.д. билеты... а то не прокормим дармоедов с мячом...
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    24 апреля в 10:53
    Надеюсь игроков предупредили что половину они должны перечислить в фонд Левникова ?
    SAFqwer
    SAFqwer
    24 апреля в 10:45
    Дорого эти победы Локо обходятся: увеличенные премиальные, работа с судьями))) Эх, наша Раша....
    sv_1969
    sv_1969 ответ stanichnik (раскрыть)
    24 апреля в 10:45, ред.
    Ещё бы эти деньги выдавались из частного кармана... А так можно и в 10 раз больше выписать... Не свои.. Это не только к Локо относится... Есть у нас и покруче пассажиры(((
    Эдмон
    Эдмон
    24 апреля в 10:39
    правильно и сделали
    makkie
    makkie
    24 апреля в 10:33
    На премиальные деньги есть.
    А контракты с Жамалетдиновым, Мухиным, Чорлукой и другими продлить не могут 🤷‍♂️
    vadim---1988
    vadim---1988
    24 апреля в 10:28
    а сколько кратно получил вилков?))))
    cska1948
    cska1948
    24 апреля в 10:11
    "...При этом источник отмечает, что финансовая ситуация в «Локомотиве» не располагает к троекратному и пятикратному увеличению премиальных."
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    Похоже, что Локо очередной кандидат на создание СУПЕРЛИГИ для "спасения" футбола, только не в европейском масштабе, весовая категория Локо значительно уступает Реалу, а в российском уж точно!
    Союзник противников
    Союзник противников
    24 апреля в 09:57, ред.
    Даже "Уфа" за безусловное спортивное достижение ничего своим "нищебродам-миллионерам" не добавила.Не достойно уважения,начальник депо...
    stanichnik
    stanichnik
    24 апреля в 09:09, ред.
    На примере матча Локомотив-Спартак руководство железнодорожников продемонстрировало прогрессивную форму оплаты труда футболистов. Деньги нужно зарабатывать, а не получать, чем серьезнее соперник и выше его рейтинг, тем выше бонусы за спортивные достижения. Можно предположить, что за победу в гостях над чемпионом и лидером первенства футболисты получат премии поболше, чем в прошедшем дерби. Осталось дело за малым, надо всего лишь победить в Питере.
    Gahi
    Gahi
    24 апреля в 09:06
    Интересно, этот источник информации с вагона ресторана.
    Sergo_ural
    Sergo_ural
    24 апреля в 08:48
    Если Зениту проиграют с них все ранее выплаченные премии удержат. Так что Локомотив в убытке не останется.
    Futurista
    Futurista ответ LOKis09 (раскрыть)
    24 апреля в 08:42
    Инародец не поверил...
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