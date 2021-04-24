Червиченко: «Мне кажется, что „Спартак“ победит ЦСКА»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал предстоящий матч красно-белых с ЦСКА в 27-м туре РПЛ .

Я думаю, что небольшое преимущество перед этим матчем у «Спартака». Понятно, что проигравшей команде можно будет забыть о Лиге чемпионов. Проблемной станет даже борьба за еврокубки. У «Локомотива» хороший график, но там еще и «Рубин» на пятки наступает. Победа необходима обеим командам. Но, мне кажется, что «Спартак» победит со счетом 2:1 или 3:2.