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Червиченко: «Мне кажется, что „Спартак“ победит ЦСКА»

24 апреля 2021, 11:35
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал предстоящий матч красно-белых с ЦСКА в 27-м туре РПЛ.

Я думаю, что небольшое преимущество перед этим матчем у «Спартака». Понятно, что проигравшей команде можно будет забыть о Лиге чемпионов. Проблемной станет даже борьба за еврокубки. У «Локомотива» хороший график, но там еще и «Рубин» на пятки наступает. Победа необходима обеим командам. Но, мне кажется, что «Спартак» победит со счетом 2:1 или 3:2.

Из серьезных потерь у «Спартака» только Жиго. Хотя, как мы видим по матчу против «Уфы», потеря одного ключевого игрока в обороне может привести ее к состоянию коллапса. По результативности атаки «Спартак» тоже сильнее армейцев. У ЦСКА слишком много травмированных игроков, красно-белые таких проблем особо не испытывают. Это дополнительное преимущество «Спартака» перед дерби.

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Все комментарии
Loko best
Loko best
24 апреля в 15:08
Я за результативную яркую ничью,3:3 например!!!
Санчо Панса
Санчо Панса
24 апреля в 15:08, ред.
Когда кажется, то нужно креститься, толстяк! А так, разумеется, Спартаку только поражения, тем более, в матче против ЦСКА)
Romkurch
Romkurch ответ SHMEL (раскрыть)
24 апреля в 13:31
цска не победит тоже.
SHMEL
SHMEL
24 апреля в 13:17
Поживём-увидим. Спартак не победит, это точно.
Ironigor
Ironigor ответ Romkurch (раскрыть)
24 апреля в 12:57
Это крик души из ПФЛ ???
Romkurch
Romkurch
24 апреля в 12:47, ред.
Ничья будет справедивым итогом борьбы средних команд РПЛ.
VAN ARM
VAN ARM
24 апреля в 12:45
посмотрим кто больше хочет победы)))
oFANATo
oFANATo
24 апреля в 12:39
Игра покажет....хотя нашим будет непросто без 8-ми травмированных игроков.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
24 апреля в 12:36
Это ДЕРБИ и без всяких к а ж е т с я. Главное , что бы рулила судил обьективно.
112910415
112910415
24 апреля в 12:24
до матча шансы равны, как всегда
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
24 апреля в 12:23
А мне кажется все гораздо проще. Все зависит от Максименки. Если он будет играть как обычно в ответственных матчах, то шансы Спартака не велики. Если вдруг его осенит, то Спартак выиграет. Такой вот парадокс. Результат матча сильно зависит от игры вратаря.
Futurista
Futurista ответ particular (раскрыть)
24 апреля в 12:19
Возможно...будем все же объективны...у ЦСКА очень все прилично в атаке, при условии если Влашич покажет свой уровень...ну и Игорь может включить режим "золотой ноги")...
particular
particular ответ Futurista (раскрыть)
24 апреля в 12:17
Если уж Червиченко начинает петь дифирамбы Спартаку, то соотношение сил явно не благоволит армейцам...
Futurista
Futurista
24 апреля в 11:59
Червячок сомнения все же имеется...
Байкал-38.
Байкал-38. ответ STVA 1 (раскрыть)
24 апреля в 11:53
Червиченко: «„Спартак“ спокойно должен обыгрывать „Уфу“»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1251856/chervichenko-andrey

Червиченко просто изменил тактику! Знает чертяга, что спартачи всё сделают, что бы он не оказался прав!!!
mihaluch
mihaluch
24 апреля в 11:52
Шансы равны а так игра покажет.
beefs
beefs
24 апреля в 11:48
учитывая дерби, сложно предсказывать...
STVA 1
STVA 1
24 апреля в 11:48
На Червя не похоже... Где ведро помоев??
Leha-ha50
Leha-ha50
24 апреля в 11:47
Полетели прогнозы косяком.
Ванечка
Ванечка
24 апреля в 11:41
Когда кажется, то нужно креститься.... ну а так если Червь сказал, то точно ЦСКА не проиграет...
makkie
makkie
24 апреля в 11:39
И Червь выступил как обычно, сглазщик)

Мне кажется, если Спартак сыграет так же как с Динамо, Ростовом, Краснодаром и Уралом - то у заклятых мало шансов на победу.
А если так же, как с Уфой - то намечается разгром в обратную сторону(

Короче, скоро всё и узнаем!
Ironigor
Ironigor
24 апреля в 11:37
Ну куда же мы денемся без пяти копеек твоих, Андрюха !?!
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