Червиченко: «Мне кажется, что „Спартак“ победит ЦСКА»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал предстоящий матч красно-белых с ЦСКА в 27-м туре РПЛ.
Я думаю, что небольшое преимущество перед этим матчем у «Спартака». Понятно, что проигравшей команде можно будет забыть о Лиге чемпионов. Проблемной станет даже борьба за еврокубки. У «Локомотива» хороший график, но там еще и «Рубин» на пятки наступает. Победа необходима обеим командам. Но, мне кажется, что «Спартак» победит со счетом 2:1 или 3:2.
Из серьезных потерь у «Спартака» только Жиго. Хотя, как мы видим по матчу против «Уфы», потеря одного ключевого игрока в обороне может привести ее к состоянию коллапса. По результативности атаки «Спартак» тоже сильнее армейцев. У ЦСКА слишком много травмированных игроков, красно-белые таких проблем особо не испытывают. Это дополнительное преимущество «Спартака» перед дерби.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1251856/chervichenko-andrey
Червиченко просто изменил тактику! Знает чертяга, что спартачи всё сделают, что бы он не оказался прав!!!
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1251856/chervichenko-andrey
Червиченко просто изменил тактику! Знает чертяга, что спартачи всё сделают, что бы он не оказался прав!!!
Мне кажется, если Спартак сыграет так же как с Динамо, Ростовом, Краснодаром и Уралом - то у заклятых мало шансов на победу.
А если так же, как с Уфой - то намечается разгром в обратную сторону(
Короче, скоро всё и узнаем!
Мне кажется, если Спартак сыграет так же как с Динамо, Ростовом, Краснодаром и Уралом - то у заклятых мало шансов на победу.
А если так же, как с Уфой - то намечается разгром в обратную сторону(
Короче, скоро всё и узнаем!