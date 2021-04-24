Пономарев: «Мне кажется, ЦСКА разбомбит „Спартак“»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал предстоящий матч армейцев со «Спартаком» в 27-м туре РПЛ .

Футбол — непредсказуемая игра. Если посмотреть на кубковый матч, в котором ЦСКА играл с «Локомотивом», то армейцы выглядели гораздо лучше соперника. Просто «Локо» больше повезло, а в футболе везение порой играет очень серьезную роль. Второй момент — в том матче не засчитали гол Рондона. Нашли где-то, что он сыграл рукой. Я посматривал тот эпизод несколько раз, всматривался — не вижу, чтобы он рукой там сыграл. Опять же, мне понравилось, как ЦСКА выглядел в том матче.