Пономарев: «Мне кажется, ЦСКА разбомбит „Спартак“»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал предстоящий матч армейцев со «Спартаком» в 27-м туре РПЛ.
Футбол — непредсказуемая игра. Если посмотреть на кубковый матч, в котором ЦСКА играл с «Локомотивом», то армейцы выглядели гораздо лучше соперника. Просто «Локо» больше повезло, а в футболе везение порой играет очень серьезную роль. Второй момент — в том матче не засчитали гол Рондона. Нашли где-то, что он сыграл рукой. Я посматривал тот эпизод несколько раз, всматривался — не вижу, чтобы он рукой там сыграл. Опять же, мне понравилось, как ЦСКА выглядел в том матче.
По-моему, игра у команды стабилизировалась, и все задвигались, правильные позиции занимают. И что касается матча со «Спартаком», то, мне кажется, ЦСКА разбомбит своего соперника. Похоже, что у красно-белых сейчас непорядок в коллективе. О таких вещах не говорят никогда, но есть чувство, что там разброд и шатания. Игры там никакой вообще нет. Поэтому, думаю, что в этом матче армейцы победят. Они сейчас поймали очень хорошее движение. Футболисты стали меньше отыгрывать назад и поперек. Напротив, они стремятся сделать пас вперед. В техническом и тактическом плане ЦСКА подготовлен.
Просто Локо больше повезло, а в футболе везение порой играет очень серьезную роль. В том матче не засчитали гол Рондона. Нашли где-то, что он сыграл рукой. Я то же просматривал тот эпизод несколько раз, всматривался и так и не увидел , чтобы он рукой там сыграл. Мне то же понравилось, как ЦСКА выглядел в том матче. Но фартануло Локо, так бывает. Так что Московское дерби, как и кубковые матчи всегда непредсказуемые. Правда есть один минус для ЦСКА - это большое количество травмированных игроков 8 человек + дисква у Сигурдссона.
Просто Локо больше повезло, а в футболе везение порой играет очень серьезную роль. В том матче не засчитали гол Рондона. Нашли где-то, что он сыграл рукой. Я то же просматривал тот эпизод несколько раз, всматривался и так и не увидел , чтобы он рукой там сыграл. Мне то же понравилось, как ЦСКА выглядел в том матче. Но фартануло Локо, так бывает. Так что Московское дерби, как и кубковые матчи всегда непредсказуемые. Правда есть один минус для ЦСКА - это большое количество травмированных игроков 8 человек + дисква у Сигурдссона.
А вообще лучше бы показали Пономарёву матч Сочи-цска, где вы чудом избежали разгрома. Если бы не Акинфеев, то счёт мог быть 4-1 или 5-1 запросто. Где Пономарёв увидел стабилизацию игры и правильные позиции? Похоже как Ловчев смотрет нарезки и делает выводы )))
Его интервью больше похоже на хитрый ход, взбодрить цска.
Дерби - это всегда непредсказуемость. Сто раз было, что фаворит без шансов уступал сопернику. Кто лучше готов - тот и победит.
А вообще лучше бы показали Пономарёву матч Сочи-цска, где вы чудом избежали разгрома. Если бы не Акинфеев, то счёт мог быть 4-1 или 5-1 запросто. Где Пономарёв увидел стабилизацию игры и правильные позиции? Похоже как Ловчев смотрет нарезки и делает выводы )))
Его интервью больше похоже на хитрый ход, взбодрить цска.
Дерби - это всегда непредсказуемость. Сто раз было, что фаворит без шансов уступал сопернику. Кто лучше готов - тот и победит.
Армейцы, следите за своими ветеранами )))
Армейцы, следите за своими ветеранами )))
Фаворита в дерби нет.
Фаворита в дерби нет.
Пооперативней.
Пооперативней.
выручил !!!)))
выручил !!!)))
Хотелось бы верить,что мы увидим настоящее дерби!!!!
Хотелось бы верить,что мы увидим настоящее дерби!!!!