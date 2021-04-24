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Пономарев: «Мне кажется, ЦСКА разбомбит „Спартак“»

24 апреля 2021, 09:13
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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал предстоящий матч армейцев со «Спартаком» в 27-м туре РПЛ.

Футбол — непредсказуемая игра. Если посмотреть на кубковый матч, в котором ЦСКА играл с «Локомотивом», то армейцы выглядели гораздо лучше соперника. Просто «Локо» больше повезло, а в футболе везение порой играет очень серьезную роль. Второй момент — в том матче не засчитали гол Рондона. Нашли где-то, что он сыграл рукой. Я посматривал тот эпизод несколько раз, всматривался — не вижу, чтобы он рукой там сыграл. Опять же, мне понравилось, как ЦСКА выглядел в том матче.

По-моему, игра у команды стабилизировалась, и все задвигались, правильные позиции занимают. И что касается матча со «Спартаком», то, мне кажется, ЦСКА разбомбит своего соперника. Похоже, что у красно-белых сейчас непорядок в коллективе. О таких вещах не говорят никогда, но есть чувство, что там разброд и шатания. Игры там никакой вообще нет. Поэтому, думаю, что в этом матче армейцы победят. Они сейчас поймали очень хорошее движение. Футболисты стали меньше отыгрывать назад и поперек. Напротив, они стремятся сделать пас вперед. В техническом и тактическом плане ЦСКА подготовлен.

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Все комментарии
KURUM
KURUM
24 апреля в 18:29
Понамареву посоветовал бы снять розовые очки, где он видит плюсы, одному Вове и известно.. ЦСКА в полной ж...
МапС
МапС
24 апреля в 12:51
У Пономарёва по-ходу бомбануло...
Romkurch
Romkurch
24 апреля в 12:48
Никто никого не разбомбит, обе команды серые для победы.
oFANATo
oFANATo
24 апреля в 12:47, ред.
Полностью согласен с Пономаревым.
Просто Локо больше повезло, а в футболе везение порой играет очень серьезную роль. В том матче не засчитали гол Рондона. Нашли где-то, что он сыграл рукой. Я то же просматривал тот эпизод несколько раз, всматривался и так и не увидел , чтобы он рукой там сыграл. Мне то же понравилось, как ЦСКА выглядел в том матче. Но фартануло Локо, так бывает. Так что Московское дерби, как и кубковые матчи всегда непредсказуемые. Правда есть один минус для ЦСКА - это большое количество травмированных игроков 8 человек + дисква у Сигурдссона.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
24 апреля в 12:04
Речь не том, когда ты родился. Речь о твоей неосведомленности. Человек , интересующийся футболом, даже если он родился после смерти Яшина, знает кто это такой. И никогда не назовет Пономарева, как и Стрельцова, Башашкина, Нетто, Тищенко, Ильина, Парамонова, Шестернева "никому не известными". Это либо неуважение, либо демонстрация своей неосведомленности в футболе. А что касается моего личного прогноза на результат, он есть чуть ранее. При этом, давая прогноз на игру , все мы рискуем не угадать. Угадать в ближайшем туре можно только результат игра Тамбов -Локо.
Рязань 062
Рязань 062 ответ makkie (раскрыть)
24 апреля в 11:59
иногда даже побеждает тот , кому повезет больше. сколько раз так было в этом дерби...
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
24 апреля в 11:55
Я тоже еще не родился даже )))

А вообще лучше бы показали Пономарёву матч Сочи-цска, где вы чудом избежали разгрома. Если бы не Акинфеев, то счёт мог быть 4-1 или 5-1 запросто. Где Пономарёв увидел стабилизацию игры и правильные позиции? Похоже как Ловчев смотрет нарезки и делает выводы )))

Его интервью больше похоже на хитрый ход, взбодрить цска.

Дерби - это всегда непредсказуемость. Сто раз было, что фаворит без шансов уступал сопернику. Кто лучше готов - тот и победит.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
24 апреля в 11:41, ред.
А вот тут ты как всегда не прав, тк футболом не интересуешься. Пономарев- ведущий защитник Сб. СССР, которая в 1966 г завоевала высшее место на ЧМ в своей истории 4-е.,проиграв в матче за бронзу Португалии с великим Эйсебио, который в те году был реальным конкурентом Пеле.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
24 апреля в 11:37
При всем уважении к ветерану Вове Пономареву, он выдает свое пожелание за прогноз. В лучшем случае будет ничья, да и то при нормальном судействе
makkie
makkie
24 апреля в 11:36
Этот мало кому известный Пономарев уже бахнуть где-то успел.
Армейцы, следите за своими ветеранами )))
Союзник противников
Союзник противников
24 апреля в 11:29
Всех до матча бомбит,но ОДИН будет бит...
vm777
vm777
24 апреля в 11:22
Уххх, один провальный матч с Уфой и все - у Спартака нет никакой игры, а в коллективе разбой и шатания))) Хотя недавно была серия побед, даже в игре с Локо играли очень неплохо, не хватило лишь четкого завершения атак.
Фаворита в дерби нет.
Comentarios
Comentarios
24 апреля в 11:20
Больше похоже что ничья будет
Рязань 062
Рязань 062
24 апреля в 11:03
кем бомбить то??? пол состава в лазарете...
Futurista
Futurista ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
24 апреля в 10:49
cska59
cska59
24 апреля в 10:48
С нашим-то переполненным лазаретом ....
Leha-ha50
Leha-ha50
24 апреля в 10:46
Проблема ЦСКА - реализация. Вроде и бегут неплохо, голы с трудом даются. Оптимизм Понамарева ни чем не обоснован. Гадать просто не вижу смысла. Игра рассудит.
ABir
ABir
24 апреля в 10:41
После волевых и ярких побед Спартака над Динамо, Уралом и Ростовым, мне тоже казалось, что никакие паровозы, а уж тем более Уфа не смогут остановить победной поступи красно-белых, а вышло все очень даже наоборот. Поэтому давать прогноз на дерби двух неудачников последних туров - дело весьма неблагодарное и сомнительное, но понаблюдать за этим действом будет весьма прелюбопытно
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
24 апреля в 10:39
Его слова,да богу в уши!
Futurista
Futurista ответ Ironigor (раскрыть)
24 апреля в 10:35
Не за что...вместо Уфы всегда найдется Лудогорец)...
Василий Корнечук
Василий Корнечук
24 апреля в 10:35
Наверно лучше сказать "обыграет".
Некакойшенко
Некакойшенко
24 апреля в 10:34
Покрестится парню надо ...........
Пооперативней.
Ironigor
Ironigor ответ Futurista (раскрыть)
24 апреля в 10:06
Уж правда ,точно не Уфе . Спасибо за правду дружище,
выручил !!!)))
Futurista
Futurista ответ Ironigor (раскрыть)
24 апреля в 09:58
Почему же сон...наблюдал 0:3 коней недавно..не Уфе правда)...но трофей уплыл ⛴...
spartak kursk
spartak kursk
24 апреля в 09:55
Думать можно сколько угодно.И только игроки на поле решат кому что важнее....

Хотелось бы верить,что мы увидим настоящее дерби!!!!
Ironigor
Ironigor ответ Futurista (раскрыть)
24 апреля в 09:52
И что в этом интересного??? Дурной сон 😴
Futurista
Futurista ответ Ironigor (раскрыть)
24 апреля в 09:50
Согласен...но мне бы интереснее было, если бы кони Уфе 0:3 проиграли на своем стадионе)...
mihaluch
mihaluch
24 апреля в 09:49
Кто кого покажет игра.
Ironigor
Ironigor ответ Futurista (раскрыть)
24 апреля в 09:48
Тем и интересен футбол ⚽ 👍
Futurista
Futurista ответ Ironigor (раскрыть)
24 апреля в 09:47
Иногда выстреливает...как ружье на стене...
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