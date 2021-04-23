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Хачатурянц высказался о назначении судей из России на международные турниры

23 апреля 2021, 20:50

Глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц прокомментировал назначения российских арбитров на крупные международные турниры.

Поздравляю Сергея Карасёва, Анастасию Пустовойтову, Игоря Демешко, Максима Гаврилина и Екатерину Курочкину с попаданием на главные футбольные турниры лета. Это большой успех отечественной судейской школы. В конце прошлого года мы запустили масштабную реформу судейства, и я уверен, что в будущем наши арбитры будут не только назначаться на главные турниры, но и обсуживать их финальные матчи.

Российский арбитр Сергей Карасёв утверждён судейским комитетом УЕФА в качестве арбитра чемпионата Европы по футболу. В судейскую бригаду Карасёва на Евро войдут Игорь Демешко и Максим Гаврилин.

Анастасия Пустовойтова попала в список арбитров, которые будут работать на Олимпиаде в Токио. Она обслужит матчи в качестве главного судьи. Также на Олимпиаде в Токио будет работать Екатерина Курочкина. Она должна выступить в качестве ассистента рефери.

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galem72
galem72
24 апреля в 10:51
"...это большой успех отечественной судейской школы..."

вилков тоже большой успех отечественной школы. ))
stanichnik
stanichnik
23 апреля в 22:18
В этом году в РПЛ, как никогда случилось много громких скандалов связанных с неоднозначными решениями главных арбитров во время проведения футбольных поединков. Наиболее квалифицированно отработал на своих матчах Сергей Карасёв, Не было к нему претензий и при обслуживании международных встреч в Еврокубках, зато запомнился иностранным любителям футбола и корреспондентам за отказ преклонить колено при проведении акции BLM перед матчем МС и Боруссии, заслужив при этом признательность и уважение у наших болельщиков, а за высокий профессионализм право представлять нашу страну от отечественного судейского корпуса на Евро-2020. Как знать, может Сергей Геннадиевич со временем сможет достичь высот самого Николая Гавриловича Латышева.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
23 апреля в 20:59
Ашот считает это своим успехом.
beefs
beefs
23 апреля в 20:54
это большой аванс....
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